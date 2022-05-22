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Провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального, - Зеленський

джонсон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили збільшення експорту аграрної продукції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента.

Вони також обговорили імпорт палива в Україну. Зеленський розповів британському прем'єру про ситуацію на фронті.

"Розповів про нашу зустріч, про переговори (з президентом Польщі Анджеєм Дудою), про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту агропродукції, а також імпорту палива в Україну", - сказав Зеленський.

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Автор: 

зерно (3116) паливо (891) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+6
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23.05.2022 00:00
+4
А сенс? Поки до цього чувака приходить його паства, він буде "працювати" (чи як там у них це зветься).
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22.05.2022 23:59
+4
Дав Боря писти за те, ніби "вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою"; і за "не треба бути жадібними щодо українських територій"???
Дав, безумовно. Хоча - морально.
Фізично метелив Анджей Дуда... І, можливо, не тільки підзатильниками...
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23.05.2022 00:02
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На Львівщині, місто Стрий, активісти облили зеленкою священика УПЦ Московського патріархату.
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22.05.2022 23:56 Відповісти
А сенс? Поки до цього чувака приходить його паства, він буде "працювати" (чи як там у них це зветься).
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22.05.2022 23:59 Відповісти
з зебидлом при владі нічого доброго для країни не буде.
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22.05.2022 23:59 Відповісти
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23.05.2022 00:00 Відповісти
Коли ж підемо на шашлики? Вже і травень закінчується.
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23.05.2022 00:00 Відповісти
Хтось заважає? Чи мамка не пускає? Не сиди на сайті днями і ночами , а бери м ясо і пинзлюй на шашлики і не задавай зайвих питань !
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23.05.2022 00:41 Відповісти
Так, із зерном проблема. Поки порти заблоковані, треба шукати альтернативні шляхи - наприклад, залізницею до Польщі чи Румунії, які мають вихід в море.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Так, із зерном проблема. Поки порти заблоковані, треба шукати альтернативні шляхи - наприклад, залізницею до Польщі чи Румунії, які мають вихід в море.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Не реально вывезти такое количество да и цена вырастет
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23.05.2022 07:51 Відповісти
Не реально вывезти такое количество да и цена вырастет
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23.05.2022 07:52 Відповісти
Дав Боря писти за те, ніби "вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою"; і за "не треба бути жадібними щодо українських територій"???
Дав, безумовно. Хоча - морально.
Фізично метелив Анджей Дуда... І, можливо, не тільки підзатильниками...
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Так, із зерном проблема. Поки порти заблоковані, треба шукати альтернативні шляхи - наприклад, залізницею до Польщі чи Румунії, які мають вихід в море.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Так, із зерном проблема. Поки порти заблоковані, треба шукати альтернативні шляхи - наприклад, залізницею до Польщі чи Румунії, які мають вихід в море.
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Так, із зерном проблема. Поки порти заблоковані, треба шукати альтернативні шляхи - наприклад, залізницею до Польщі чи Румунії, які мають вихід в море.
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23.05.2022 00:03 Відповісти
Так, із зерном проблема. Поки порти заблоковані, треба шукати альтернативні шляхи - наприклад, залізницею до Польщі чи Румунії, які мають вихід в море.
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23.05.2022 00:05 Відповісти
Зеля багато чим схожі на Уйла:
Той обіцяв "Київ за три дні".
А Зеля обіцяв "паливо за тиждень".
І оба безсоромно збрехати.
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23.05.2022 00:06 Відповісти
Пора наверное закрывать комментарии
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23.05.2022 00:09 Відповісти
Боневтік, ти майстер відосіків! Але ти вже остогид!
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23.05.2022 00:19 Відповісти
Так, із зерном проблема. Поки порти заблоковані, треба шукати альтернативні шляхи - наприклад, залізницею до Польщі чи Румунії, які мають вихід в море.
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23.05.2022 00:19 Відповісти
Боневтік, ти майстер відосіків!
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23.05.2022 00:19 Відповісти
я, я, я, я... в мене було, в мене прийшло... я подзвонив, я відповів... я домовився... я... я... я... я... питання - а нахера міністерства, відомства... коли все робить наполеончик...
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23.05.2022 05:08 Відповісти
я, я, я, я... в мене було, в мене прийшло... я подзвонив, я відповів... я домовився... я... я... я... я... питання - а нахера міністерства, відомства... коли все робить наполеончик...
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23.05.2022 05:08 Відповісти
я, я, я, я... в мене було, в мене прийшло... я подзвонив, я відповів... я домовився... я... я... я... я... питання - а нахера міністерства, відомства... коли все робить наполеончик...
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23.05.2022 05:08 Відповісти
я, я, я, я... в мене було, в мене прийшло... я подзвонив, я відповів... я домовився... я... я... я... я... питання - а нахера міністерства, відомства... коли все робить наполеончик...
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23.05.2022 05:08 Відповісти
я, я, я, я... в мене було, в мене прийшло... я подзвонив, я відповів... я домовився... я... я... я... я... питання - а нахера міністерства, відомства... коли все робить наполеончик...
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23.05.2022 05:08 Відповісти
 
 