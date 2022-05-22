Провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили збільшення експорту аграрної продукції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента.

Вони також обговорили імпорт палива в Україну. Зеленський розповів британському прем'єру про ситуацію на фронті.

"Розповів про нашу зустріч, про переговори (з президентом Польщі Анджеєм Дудою), про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту агропродукції, а також імпорту палива в Україну", - сказав Зеленський.

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