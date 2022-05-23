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На Південному напрямку 22 травня знищено 55 окупантів та кілька одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

одещина,обстріл

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо оперативної ситуації в регіоні 22 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиці, намагаючись провести повітряну розвідку.

За сталою традицією безпілотник-розвідник типу "Орлан-10", піднятий над Херсонщиною, влучною роботою наших підрозділів "заземлений" в розрахунок безповоротних втрат ворожих сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку 21 травня знищено 29 росіян, 1 танк, 2 САУ та крупнокаліберну гармату "Гіацинт", - ОК "Південь"

Всього за результатами дій наших ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, ворог втратив понад 55 рашистів та кілька одиниць броньованої техніки. Остаточна кількість уточнюється.

На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, за минулу добу поранено 9 осіб

Автор: 

Миколаївська область (2264) Одеська область (3186) Херсонська область (5713)


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Топ коментарі
+6
Уже как около недели наблюдается массовый всплеск зрады в украинском, информационном сегменте. Это говорит о переходе кремля в третью фазу войны, а именно - попытка раскола украинского общества на зрадофилов-всепропальщиков и тех людей кто за победу любой ценой.

В информационном пространстве, зрадофилы практически ничем не отличаются от сепаратистов которые хвалили русских и звали русских к себе домой, единственная между ними разница в том, что сепаратисты это публичные особи в отличии от зрадофилов. В остальном, зрадофилы так же имеют поддержку кремлеботов и находятся под влиянием калаборантов вроде Шария и ему подобных.

Третья фаза войны, в которой основную роль играет зрада, на самом деле не менее опасна чем горячая фаза войны и подтверждением этому, может послужить исторический фрагмент УНР.

После поражения кремля в первой украинско-большевитской войне, война перешла в фазу зрады. На тот момент, кремлевская пропаганда сыграла на умах украинцев манипулируя землями. Пропаганда кремля придумала фейки, будто Скоропадский с Петлюрой и другими представителями украинских героев, которые и стали причиной поражения армии большевиков, собираются продать земли крестян полякам и австрийцам.

Отсутствие возможностей вести контр-пропаганду, кремлевская пропаганда смогла захватить умы украинцев и управлять ими для свержения Скоропадского и Петлюры, а на их место привести калаборантов, которые распустили армию УНР открыв орде все пути для захвата Украины.

Чтобы не допустить ошибки прошлого, необходимо со зрадой бороться прямо сейчас и быть готовым к любым вызовам на информационном поле.
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23.05.2022 01:37
+4
Оккупанты объявили Змеиный российским и угрожали потопить гражданское судно
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23.05.2022 01:58
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Уже как около недели наблюдается массовый всплеск зрады в украинском, информационном сегменте. Это говорит о переходе кремля в третью фазу войны, а именно - попытка раскола украинского общества на зрадофилов-всепропальщиков и тех людей кто за победу любой ценой.

В информационном пространстве, зрадофилы практически ничем не отличаются от сепаратистов которые хвалили русских и звали русских к себе домой, единственная между ними разница в том, что сепаратисты это публичные особи в отличии от зрадофилов. В остальном, зрадофилы так же имеют поддержку кремлеботов и находятся под влиянием калаборантов вроде Шария и ему подобных.

Третья фаза войны, в которой основную роль играет зрада, на самом деле не менее опасна чем горячая фаза войны и подтверждением этому, может послужить исторический фрагмент УНР.

После поражения кремля в первой украинско-большевитской войне, война перешла в фазу зрады. На тот момент, кремлевская пропаганда сыграла на умах украинцев манипулируя землями. Пропаганда кремля придумала фейки, будто Скоропадский с Петлюрой и другими представителями украинских героев, которые и стали причиной поражения армии большевиков, собираются продать земли крестян полякам и австрийцам.

Отсутствие возможностей вести контр-пропаганду, кремлевская пропаганда смогла захватить умы украинцев и управлять ими для свержения Скоропадского и Петлюры, а на их место привести калаборантов, которые распустили армию УНР открыв орде все пути для захвата Украины.

Чтобы не допустить ошибки прошлого, необходимо со зрадой бороться прямо сейчас и быть готовым к любым вызовам на информационном поле.
показати весь коментар
23.05.2022 01:37 Відповісти
Оккупанты объявили Змеиный российским и угрожали потопить гражданское судно
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23.05.2022 01:58 Відповісти
та на этом острове даёт концерты для свинособак кобзон
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23.05.2022 08:34 Відповісти
Згоден, саме тому потрібно славити та цитувати сонцесяйного найвеличнішого лідора **********, як це постійно роблять ватні ведучі на єдиному каналі. Адже правда розколює, а це не на часі. На часі казати брехню- зелену, солодку, липку та смердючу,вона - об"єднує!
ПС А що, українську боти так і не в змозі вивчити?
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23.05.2022 08:12 Відповісти
ждём вас снова на юге
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23.05.2022 08:31 Відповісти
 
 