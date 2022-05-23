На Південному напрямку 22 травня знищено 55 окупантів та кілька одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо оперативної ситуації в регіоні 22 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиці, намагаючись провести повітряну розвідку.
За сталою традицією безпілотник-розвідник типу "Орлан-10", піднятий над Херсонщиною, влучною роботою наших підрозділів "заземлений" в розрахунок безповоротних втрат ворожих сил.
Всього за результатами дій наших ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, ворог втратив понад 55 рашистів та кілька одиниць броньованої техніки. Остаточна кількість уточнюється.
На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується".
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В информационном пространстве, зрадофилы практически ничем не отличаются от сепаратистов которые хвалили русских и звали русских к себе домой, единственная между ними разница в том, что сепаратисты это публичные особи в отличии от зрадофилов. В остальном, зрадофилы так же имеют поддержку кремлеботов и находятся под влиянием калаборантов вроде Шария и ему подобных.
Третья фаза войны, в которой основную роль играет зрада, на самом деле не менее опасна чем горячая фаза войны и подтверждением этому, может послужить исторический фрагмент УНР.
После поражения кремля в первой украинско-большевитской войне, война перешла в фазу зрады. На тот момент, кремлевская пропаганда сыграла на умах украинцев манипулируя землями. Пропаганда кремля придумала фейки, будто Скоропадский с Петлюрой и другими представителями украинских героев, которые и стали причиной поражения армии большевиков, собираются продать земли крестян полякам и австрийцам.
Отсутствие возможностей вести контр-пропаганду, кремлевская пропаганда смогла захватить умы украинцев и управлять ими для свержения Скоропадского и Петлюры, а на их место привести калаборантов, которые распустили армию УНР открыв орде все пути для захвата Украины.
Чтобы не допустить ошибки прошлого, необходимо со зрадой бороться прямо сейчас и быть готовым к любым вызовам на информационном поле.
ПС А що, українську боти так і не в змозі вивчити?