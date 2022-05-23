На Південному напрямку 22 травня знищено 55 окупантів та кілька одиниць бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо оперативної ситуації в регіоні 22 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиці, намагаючись провести повітряну розвідку.

За сталою традицією безпілотник-розвідник типу "Орлан-10", піднятий над Херсонщиною, влучною роботою наших підрозділів "заземлений" в розрахунок безповоротних втрат ворожих сил.

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Всього за результатами дій наших ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, ворог втратив понад 55 рашистів та кілька одиниць броньованої техніки. Остаточна кількість уточнюється.

На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується".

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