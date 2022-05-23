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З початку війни у країну без мита ввезли 90 тис. автомобілів. Бюджет втратив 10 млрд грн, - ДМС

авто,растаможка,машина,номер,евробляха

Українці з введенням пільгового режиму розмитнення після російського вторгнення в Україну ввезли понад 90 тис. старих автомобілів. Держбюджет недоотримав близько 10 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника Голови Державної митної служби Олександра Щуцького в ефірі національного телемарафону.

"Держбюджет міг би отримати понад 10 мільярдів гривень у разі сплати митних платежів при ввезенні цих транспортних засобів. Але завдяки тому, що митні платежі були скасовані, ці гроші залишилися в українських сім'ях", – зазначив Шуцький.

Процедура оформлення кожного автомобіля займає не менше 45 хвилин. Обсяги ввезення автомобілів до війни були цілком порівнянними. Наприклад, у квітні минулого року в Україну було ввезено 38,8 тисячі вживаних легкових автомобілів.

Також читайте: Без мита в країну ввезено 20 тисяч авто, серед яких люксові Maybach та Audi, і це заважає поставкам військової та волонтерської допомоги, - ЗМІ

Автор: 

авто (6149) мито (997) ДМС (63)


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Топ коментарі
+35
Та не "втратив" бюджет жодної копійки. Припустим, я вирішив купити ту машину тому що відмінили розмитнення. Якщо б не відминили розмитнення, я не став би купувати ту машину. Таким чином, бюджет не получив би ту "халяву" що так, що інакше. Просто бісить, коли пишуть, що "втратив", коли йому й так нічого не світило. Це нагадує моє спілкування з тупими податківцями.
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23.05.2022 03:31
+18
автомобіль не розкіш а засіб пересування. Альхени на Печерських Пагорбах плачуть, що стільки бабла і мимо каси.
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23.05.2022 02:37
+17
Грецька трагікомедія - грощі мимо кишень Шуцького проїхали
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23.05.2022 02:25
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А я з початком війни недоотримав сто двадцять тисячь мільйонів міль'ярдів. Як раз усім світом хотіли мені скинутись. За так. Я усе точно прорахував. Хто мені їх компенсує?
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23.05.2022 08:56 Відповісти
Вот дебилы! А сколько бюджет получил за топливо, которое сожгли этим авто?
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23.05.2022 08:57 Відповісти
"Кому война а кому мать родна"ну невже не можна хоч під час выйни навести лад що б олігархи та різні ділки не наживались
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23.05.2022 09:00 Відповісти
глибока думка, глибинна до ідіотизму... Під час війни, навести лад??????????? ти за зебіла голосував чи вАну?
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23.05.2022 09:22 Відповісти
Я недополучил как гражданин из-за коррупции, про*бов, некомпетентности власти 10 миллионов гривен, срочно верните
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23.05.2022 09:05 Відповісти
Хто і втратив - монополісти на авторинку (олігаршонки)
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23.05.2022 09:17 Відповісти
Маразм. Втрата бюджету це коли втрачаєш реальні кошти, а не віртуальні.
Якби не була знята "розтаможка" то ці авто просто не були би ввезені і бюджет, що так, що так, цього би не отримав.
Взагалі це невдала схема оподаткування. Кого ми цим захищаємо, вітчизняного виробника? Навести лад із відшкодуванням ПДВ і ми у рази перекриємо подібні "втрати".
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23.05.2022 09:19 Відповісти
Сын спрашивает у отца:
- Что такое "реально" и что такое "виртуально"?
- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, виртуально у нас есть 3 млн баксов, а реально - две пpocтитутки и один старый пид@рас.
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23.05.2022 09:36 Відповісти
А скільки автомобілів втрачено або пошкоджено ДМС не знає?
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23.05.2022 09:31 Відповісти
десь була інфа ,до мільйона одиниць автомобілів втрачено.
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23.05.2022 10:35 Відповісти
Ого, сколько барыг, боятся потерять заработки во время войны. Кто придумал эту схему-вывоза валюты и неуплаты налогов очень бы желательно судить по законам военного времени. Начиная с депутатов.
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23.05.2022 10:19 Відповісти
Немного не в тему, но в тему...Помнится в течении нескольких лет какой на цензоре был срач противников ввезения евроблях, и их радость по причине введения постфактум обязательной расстаможки....и аргументы-то какие были...а все сводилось к банальной зависти по сути...
"добрые" люди, как говорится....
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23.05.2022 11:18 Відповісти
И все такие экономисты...дай-ка и я побуду)
Как по мне, глааный аргумент "за" ввезение - это то, что это достаются людям, а не коррумпированым керманычам, через их "мудрое" распределение в левые схемы (банки-******)....
небыло бы коррупции на уровне гос чиновников - возможно было бы и по другому....
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23.05.2022 11:22 Відповісти
А скільки трусів на тих баригах повз оподаткбдирання просочилося?! Фараонам і не снилося.
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23.05.2022 11:58 Відповісти
А скільки людей втратили свої машини, і вони не мають грошей щоб купувати нову або старим правилам, за це треба казати а не то що казна втратила!!!!!!! Тим більше грошей наша країна отримує достатньо щоб не жалітися!!!!!!!!
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23.05.2022 12:16 Відповісти
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