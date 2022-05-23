З початку війни у країну без мита ввезли 90 тис. автомобілів. Бюджет втратив 10 млрд грн, - ДМС
Українці з введенням пільгового режиму розмитнення після російського вторгнення в Україну ввезли понад 90 тис. старих автомобілів. Держбюджет недоотримав близько 10 млрд гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника Голови Державної митної служби Олександра Щуцького в ефірі національного телемарафону.
"Держбюджет міг би отримати понад 10 мільярдів гривень у разі сплати митних платежів при ввезенні цих транспортних засобів. Але завдяки тому, що митні платежі були скасовані, ці гроші залишилися в українських сім'ях", – зазначив Шуцький.
Процедура оформлення кожного автомобіля займає не менше 45 хвилин. Обсяги ввезення автомобілів до війни були цілком порівнянними. Наприклад, у квітні минулого року в Україну було ввезено 38,8 тисячі вживаних легкових автомобілів.
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Якби не була знята "розтаможка" то ці авто просто не були би ввезені і бюджет, що так, що так, цього би не отримав.
Взагалі це невдала схема оподаткування. Кого ми цим захищаємо, вітчизняного виробника? Навести лад із відшкодуванням ПДВ і ми у рази перекриємо подібні "втрати".
- Что такое "реально" и что такое "виртуально"?
- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, виртуально у нас есть 3 млн баксов, а реально - две пpocтитутки и один старый пид@рас.
"добрые" люди, как говорится....
Как по мне, глааный аргумент "за" ввезение - это то, что это достаются людям, а не коррумпированым керманычам, через их "мудрое" распределение в левые схемы (банки-******)....
небыло бы коррупции на уровне гос чиновников - возможно было бы и по другому....
податкбдирання просочилося?! Фараонам і не снилося.