Глава Давоського форуму Бренде закликав до створення плану Маршалла для України
Президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі Берге Бренде закликав до плану Маршалла щодо відновлення України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда". із посиланням на Spiegel
"Навіть без мирної угоди, що наразі малоймовірно, ми маємо розпочати роботу з відновлення, принаймні, в районах, що знаходяться під контролем України", — сказав Бренде.
За його словами, йдеться про інфраструктуру, електрику, школи, дороги та мости. "Нам потрібен план Маршалла для України", - додав Бренде.
Бренде сказав, що хоче висунути заклик до такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яка розпочинається у понеділок.
"Ми також зберемо для цього генеральних директорів під девізом "Генеральні директори для України". Приватний сектор також має відігравати важливу роль у відновленні країни", - сказав він.
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