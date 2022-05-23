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Глава Давоського форуму Бренде закликав до створення плану Маршалла для України

давос,форум,всемирный,международный,экономический

Президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі Берге Бренде закликав до плану Маршалла щодо відновлення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда". із посиланням на Spiegel

"Навіть без мирної угоди, що наразі малоймовірно, ми маємо розпочати роботу з відновлення, принаймні, в районах, що знаходяться під контролем України", — сказав Бренде.

За його словами, йдеться про інфраструктуру, електрику, школи, дороги та мости. "Нам потрібен план Маршалла для України", - додав Бренде.

Бренде сказав, що хоче висунути заклик до такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яка розпочинається у понеділок.

"Ми також зберемо для цього генеральних директорів під девізом "Генеральні директори для України". Приватний сектор також має відігравати важливу роль у відновленні країни", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Автор: 

Давос (237) допомога (8304)


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Топ коментарі
+10
Спочатку з бородатою бабушкою та з бандою клептократів щось зробити потрібно, а то план Маршала перетвориться на план «пшик».
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23.05.2022 03:38
+2
Це точно. Аби не перетворився в план "БонеВтіка"
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23.05.2022 06:37
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Спочатку з бородатою бабушкою та з бандою клептократів щось зробити потрібно, а то план Маршала перетвориться на план «пшик».
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23.05.2022 03:38 Відповісти
Це точно. Аби не перетворився в план "БонеВтіка"
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23.05.2022 06:37 Відповісти
ресурс знову залип, але приємно, що тільки хотів написати: пристреліть бородату бабцю із "Беня-марафоном", а вже є однодумці...
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23.05.2022 08:03 Відповісти
Особливо вiриться в обiцянки вiдновити житловий фонд. Пiсля 100% оплати, чекаю 6-й рiк на квартиру в центрi Запорiжжя, прямо напроти того мосту на якому всi пiарилися. Адмiнiстрацiя мiста нiяк не допомогала тиснути на забудовника. А зараз цi тупi клептократи обiцяють вiдновити зруйнований будинок батькiв в областi. Два поколiння залишилось нi з чим.
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23.05.2022 08:17 Відповісти
Президент подписал законопроект, который позволит полякам получить те же возможности, что и украинцы

https://youtu.be/bwIlXPZoJK4
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23.05.2022 09:35 Відповісти
Кстати, про Сенегал

Германия нашла возможную альтернативу России, как поставщику газа: у Сенегала есть запасы в миллиарды кубометров

О желании "интенсивно" реализовывать проекты в сфере газа и возобновляемых источников энергии совместно с западноафриканским государством Сенегал заявил Канцлер Германии Олаф Шольц. Готовность начать поставки в Европу подтвердил и Президент Сенегала Маки Салл.
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23.05.2022 09:44 Відповісти
 
 