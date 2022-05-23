Військових РФ у Василівці на Запоріжжі вже більше, ніж місцевих мешканців, - ОВА

У Запорізькій області зростає кількість російських загарбників, зокрема в місті Василівка їх уже більше, ніж місцевих жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА у телеграмі.

"У Василівці кількість військових РФ вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення", - йдеться в повідомленні.

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