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Військових РФ у Василівці на Запоріжжі вже більше, ніж місцевих мешканців, - ОВА

василівка

У Запорізькій області зростає кількість російських загарбників, зокрема в місті Василівка їх уже більше, ніж місцевих жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА у телеграмі.

"У Василівці кількість військових РФ вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Запорізькому напрямку фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій, - ОВА

Автор: 

армія рф (17250) Запорізька область (3578)


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Топ коментарі
+11
Украсть 5 копеек, и сесть на 10 лет за кражу...
Оккупировать непонятные куски Украины, и угробить будущее своей страны.

ЭТО ТОЛЬКО КАЦАПЫ УМЕЮТ, есть люди дураки, а здесь целый НАРОД-ДУРАК))))
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23.05.2022 07:16
+7
Дуже сумна новина.Невже нічим було,цю навалу козломордих,пригостити?
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23.05.2022 07:09
+4
Для наглядного примера... На России, более 9 тыс. образовательных учреждений спортивной направленности (326 ДЮКФП, 3502 ДЮСШ, 1293 СДЮСШОР, 44 УОР, 99 ШВСМ) ...

Кацапов выбросили из всех возможных МИРОВЫХ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ (и не понятно Когда возьмут обратно ) ...
Вот и выходит, что маленькие кацапики, зря тренировались, прыгали, скакали с малых лет, чтобы стать МИРОВЫМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ....
Особенно жаль гимнасток...И тяжёлые, детские тренировки... И небольшая спортивная жизнь, ОДИН ОЛИМПИЙСКИЙ ЦИКЛ...На вторую олимпиаду, они уже не попадают....

Вот и выходит...Украли 5 копеек, сели на 10 лет))))
Стоят ли эти Василивци, спортивного будущего маленьких кацапиков?
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23.05.2022 07:42
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Дуже сумна новина.Невже нічим було,цю навалу козломордих,пригостити?
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23.05.2022 07:09 Відповісти
Украсть 5 копеек, и сесть на 10 лет за кражу...
Оккупировать непонятные куски Украины, и угробить будущее своей страны.

ЭТО ТОЛЬКО КАЦАПЫ УМЕЮТ, есть люди дураки, а здесь целый НАРОД-ДУРАК))))
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23.05.2022 07:16 Відповісти
Для наглядного примера... На России, более 9 тыс. образовательных учреждений спортивной направленности (326 ДЮКФП, 3502 ДЮСШ, 1293 СДЮСШОР, 44 УОР, 99 ШВСМ) ...

Кацапов выбросили из всех возможных МИРОВЫХ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ (и не понятно Когда возьмут обратно ) ...
Вот и выходит, что маленькие кацапики, зря тренировались, прыгали, скакали с малых лет, чтобы стать МИРОВЫМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ....
Особенно жаль гимнасток...И тяжёлые, детские тренировки... И небольшая спортивная жизнь, ОДИН ОЛИМПИЙСКИЙ ЦИКЛ...На вторую олимпиаду, они уже не попадают....

Вот и выходит...Украли 5 копеек, сели на 10 лет))))
Стоят ли эти Василивци, спортивного будущего маленьких кацапиков?
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23.05.2022 07:42 Відповісти
З гімнастками не все так сумно. Відома українська художня гімнастика Олена Вітриченко змогла виступити на трьох Олімпійських іграх (1996, 2000, 2004). Але це вийняток. Зазвичай, 2 Олімпіади максимум
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23.05.2022 09:27 Відповісти
Насамперед це жіноча, спортивнп гімнастика... Там справді один тільки олімпійський цикл... Був приклад Хоркіної, коли в 21 рік вона потрапила на свою другу олімпіаду...і вже відверто не тягнула....

Спортивна гімнастика...це дуже важкий і копіткий для тренувань спорт, ще на стадії дитячих змагань ,багато хто з них травмується і полишає цей спорт...
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23.05.2022 12:29 Відповісти
Все просто,зедегенерат разминировал Чонгар и все пошло по накатанной
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23.05.2022 09:08 Відповісти
Дмирий ,ти предатель или больной?
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23.05.2022 08:33 Відповісти
А все потому что "мудрий нАрід" - дурак. Больше 80% избирателей Юго-Востока, Левобережья голосовали за зелень.
Как было сказано: "Гірше не буде"(С) и " Хоть поржем"(С)

Не пора ли начинать ржать??
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23.05.2022 08:57 Відповісти
 
 