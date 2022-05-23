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Військових РФ у Василівці на Запоріжжі вже більше, ніж місцевих мешканців, - ОВА
У Запорізькій області зростає кількість російських загарбників, зокрема в місті Василівка їх уже більше, ніж місцевих жителів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА у телеграмі.
"У Василівці кількість військових РФ вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар23.05.2022 07:16
+7 Владтмир Пометун
показати весь коментар23.05.2022 07:09
+4 oksana demenchuk
показати весь коментар23.05.2022 07:42
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Оккупировать непонятные куски Украины, и угробить будущее своей страны.
ЭТО ТОЛЬКО КАЦАПЫ УМЕЮТ, есть люди дураки, а здесь целый НАРОД-ДУРАК))))
Кацапов выбросили из всех возможных МИРОВЫХ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ (и не понятно Когда возьмут обратно ) ...
Вот и выходит, что маленькие кацапики, зря тренировались, прыгали, скакали с малых лет, чтобы стать МИРОВЫМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ....
Особенно жаль гимнасток...И тяжёлые, детские тренировки... И небольшая спортивная жизнь, ОДИН ОЛИМПИЙСКИЙ ЦИКЛ...На вторую олимпиаду, они уже не попадают....
Вот и выходит...Украли 5 копеек, сели на 10 лет))))
Стоят ли эти Василивци, спортивного будущего маленьких кацапиков?
Спортивна гімнастика...це дуже важкий і копіткий для тренувань спорт, ще на стадії дитячих змагань ,багато хто з них травмується і полишає цей спорт...
Как было сказано: "Гірше не буде"(С) и " Хоть поржем"(С)
Не пора ли начинать ржать??