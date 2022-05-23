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Від початку російської агресії з-під завалів у Харкові дістали 150 тіл, - ДСНС

харків

Від початку повномасштабної війни рятувальники Харківського гарнізону ДСНС повністю розібрали завали на 98 об'єктах, з-під яких дістали 150 тіл загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник в ефірі національного телемарафону.

"У Харкові нашими підрозділами розібрано повністю 98 локацій, на яких є завали.

На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих.

Під час оперативно-рятувальних робіт нашими підрозділами було врятовано понад 250 осіб", - йдеться в повідомленні.

За словами Торяника, найбільш масованих обстрілів у Харкові зазнавали Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт – райони, розташовані ближче до лінії зіткнення, до яких ворог міг дістати артилерією.

Він повідомив також, що при виконанні загинули 5 людей (2 рятувальники, які приїхали гасити пожежу, що виникли через обстріл і потрапили під повторний обстріл, а також 3 сапери), 7 саперів було поранено.

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За його інформацією, у перші дні після початку широкомасштабного російського вторгнення сапери відпрацьовували по 100-120 заявок на день. За неповні 3 місяці вони здійснили загалом понад 4 тис. виїздів та знешкодили приблизно 3 тисячі вибухонебезпечних предметів.

"На сьогодні у нас понад 2 тисячі заявок знайдених вибухонебезпечних предметів на вулицях у будинках, – просто фізично наші (піротехніки. – Ред.) не встигають виїхати і все це ліквідувати", – сказав Торяник.

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обстріл (28284) Харків (5572)


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Скільки горя принесла Україні злобна тупа русня! Єдина компенсація, яка мене задовольнить - зруйнувати в дуст кремль, ермітаж, сергієвьску лавру, пєтєргоф, третяковську галерею, храм спаса на крові, большой тєатр, а красную площадь викорчувати та засіяти сонячником.
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23.05.2022 08:32 Відповісти
 
 