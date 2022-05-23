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Збройні сили Білорусі посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи на кордоні з Україною, - Генштаб ЗСУ

білорусь

Білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 23 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася вісімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої Держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишилась.

На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Слобожанському напрямку ворог, силами підрозділів

Також читайте: Деякі білоруські військові воюють в Україні у складі російських ПВК, - розвідка

6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку. Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів, ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій у районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

На Сєверодонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ у районах Липового та Трипілля, успіху не має.

Також читайте: На кордоні Білорусі та України спостерігається активність військових РБ, - ЗМІ

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитися на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.

За результатами втрат в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни на зазначених напрямках збили один БпЛА типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили чотири ворожі крилаті ракети", -повідомили в Генштабі.

Автор: 

Білорусь (7925) Генштаб ЗС (6514)


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Топ коментарі
+13
хочуть смаженої бульби?
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23.05.2022 07:22
+13
Переработка всей армии бульбашей на картофель-фри займёт у ВСУ несколько дней:
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23.05.2022 07:24
+13
Бульбаші імітують готовність допомогти росіянам у війні, але при цьому дуже бояться ЗСУ та розуміють невідворотність потужної пі4дюліни в свою адресу.
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23.05.2022 07:33
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хочуть смаженої бульби?
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23.05.2022 07:22 Відповісти
Хотят без мозырского НПЗ остаться и удобрить немножко лесные пески Украины
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23.05.2022 11:13 Відповісти
хочуть смаженої бульби?
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23.05.2022 07:22 Відповісти
хочуть смаженої бульби?
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23.05.2022 07:22 Відповісти
Дуже "смішно"! А поки що звітди летять ракети по Західній Україні . Що , не можна захєрачити , нарешті , по тій жопі рф ?
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23.05.2022 08:10 Відповісти
Дуже "смішно"! А поки що звітди летять ракети по Західній Україні . Що , не можна захєрачити , нарешті , по тій жопі рф ?
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23.05.2022 08:10 Відповісти
Переработка всей армии бульбашей на картофель-фри займёт у ВСУ несколько дней:
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23.05.2022 07:24 Відповісти
Бульбаші імітують готовність допомогти росіянам у війні, але при цьому дуже бояться ЗСУ та розуміють невідворотність потужної пі4дюліни в свою адресу.
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23.05.2022 07:33 Відповісти
та завдяки ЗСУ вони мають можливість зберегти для себе свою Білорусію, а не бути на побігеньках в русскій армії, тільки вони цього хиба ще не зрозуміли.
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23.05.2022 13:05 Відповісти
Голова колгоспу вирів до москальського мяса додати дерунів.
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23.05.2022 07:39 Відповісти
А на кордонах Чернігівської області у мобілізованих чоловіків недостає навіть форми, не кажучи про бронежилети. Годують через раз...
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23.05.2022 07:48 Відповісти
А на кордонах Чернігівської області у мобілізованих чоловіків недостає навіть форми не кажучи вже про бронежилети. Годують через раз...
показати весь коментар
23.05.2022 07:49 Відповісти
А на кордонах Чернігівської області у мобілізованих чоловіків недостає навіть форми не кажучи вже про бронежилети. Годують через раз...
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23.05.2022 07:51 Відповісти
Припустимо, що нападе. Чи вистачить сил та рішучості швиденько звільнити Білорусь?
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23.05.2022 07:55 Відповісти
Наступление гораздо более сложный вид боя чем оборона. Украине нужно сохранять и людей и оружие, а не нести огромные потери в ненужных авантюрах.
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23.05.2022 11:40 Відповісти
БульбоМусоліні сьогодні зустрічається з )(уйлофюрером в Сочі, імітує готовність,до нападу.
Найгірше те що ,він сковує наші війська..по заявах їхніх хенералів у нас сковано порядку 10-15 тис.
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23.05.2022 08:17 Відповісти
Навряд чи Біларусь нападе, але те що сковують наших, то це точно. Московський фюрер це йому наказав.

Від прямого нападу Луці вдається відкрутитись, а від цього не вдається.
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23.05.2022 09:47 Відповісти
колись той урод таки нападе.
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23.05.2022 09:07 Відповісти
Нападе. Не армия картофельного дуче, а на него нападет. Диарея. Неконтролируемая.
Для наших ВСУ с боевым опытом армия дуче не представляет ощутимой угрозы, только что-бы их надоумить, мы вынужденны держать на границе с бульбашами наши бригады.
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23.05.2022 10:28 Відповісти
Бульбаши боятся настоящих патриотов Беларуси из полка имени Калиновского. Отлично. Санкции ускорят процесс падения режима, будет нечем платить всяким слабовикам - задумаются, на чьей стороне воевать.
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23.05.2022 10:38 Відповісти
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23.05.2022 11:21 Відповісти
Думаю у них не будет задачи вести какие-либо захватнические войны. Скорее цель - отвлечь на себя часть группировки с Донбасса, чтобы ослабить позиции на других фронтах. И я вот думаю: ну неужели реально пойдут? У батьки же чутка другая риторика, он то хоть не считает Украину несуществующим недогосударством и не хочет вырезать украинцев. Нафиг ему это надо
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23.05.2022 11:25 Відповісти
 
 