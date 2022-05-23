Через втрати ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних БТГ, що формуються для відправки в Україну, - Генштаб ЗСУ

За результатами втрат у ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 23 травня щодо російського вторгнення.

"За результатами втрат у ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах", - йдеться в повідомленні.

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