УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10886 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 038 86

Через втрати ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних БТГ, що формуються для відправки в Україну, - Генштаб ЗСУ

рф

За результатами втрат у ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 23 травня щодо російського вторгнення.

"За результатами втрат у ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія намагатиметься відкрити нову лінію просування військ для оточення Сєвєродонецька

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) танк (2059)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Еще немного и до Т-34 доберутся,мол деды воевали -можем повторить.
показати весь коментар
23.05.2022 07:52
+16
Непогано! Якщо пішов застарілий хлам - для них і звичайного РПГ вистачить!
показати весь коментар
23.05.2022 07:54
+8
Это старье не интересно нашим фермерам, дофига горючки жрет. Ну разве что цыганам. чтобы сдать на металлолом.
показати весь коментар
23.05.2022 07:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще немного и до Т-34 доберутся,мол деды воевали -можем повторить.
показати весь коментар
23.05.2022 07:52 Відповісти
А потом и до махновских тачанок.
показати весь коментар
23.05.2022 08:07 Відповісти
сначала мс-1, потом тачанки
показати весь коментар
23.05.2022 09:46 Відповісти
А потом и до махновских тачанок.
показати весь коментар
23.05.2022 08:07 Відповісти
62 недалеко від 34 відірвлись
показати весь коментар
23.05.2022 08:09 Відповісти
А потом и до махновских тачанок.
показати весь коментар
23.05.2022 08:20 Відповісти
Саме гірше почнеться коли розконсервують бабульок з під підїздів. То страшна зброя.
показати весь коментар
23.05.2022 08:44 Відповісти
за планом путєна..

нам би до фронту доїхати і разок-другий кудись вистрілити...
показати весь коментар
23.05.2022 09:17 Відповісти
а чо, установить на Т-34 КАЗ Арена - и в бой
показати весь коментар
23.05.2022 09:38 Відповісти
Непогано! Якщо пішов застарілий хлам - для них і звичайного РПГ вистачить!
показати весь коментар
23.05.2022 07:54 Відповісти
Это старье не интересно нашим фермерам, дофига горючки жрет. Ну разве что цыганам. чтобы сдать на металлолом.
показати весь коментар
23.05.2022 07:57 Відповісти
Є, коли одночасно штук 50 на малий фронт в бій кинути, щоб у наших снаряди з ракетами почати закінчуватись ))
показати весь коментар
23.05.2022 08:30 Відповісти
Чи э якась ефективність з того баоахла
показати весь коментар
23.05.2022 08:00 Відповісти
Орки дуже вперті...
показати весь коментар
23.05.2022 08:01 Відповісти
точніше упороті )
показати весь коментар
23.05.2022 09:13 Відповісти
О! "Щекастые хомяки" пошли вбой, тьху в направлении роскорабля.
показати весь коментар
23.05.2022 08:01 Відповісти
Як щодо легендарного Т-34?
показати весь коментар
23.05.2022 08:12 Відповісти
і шо воно буде їздити?
показати весь коментар
23.05.2022 08:18 Відповісти
Ну десь так, як крокодили літають...
показати весь коментар
23.05.2022 09:20 Відповісти
і шо воно буде їздити?
показати весь коментар
23.05.2022 08:18 Відповісти
і шо воно буде їздити?
показати весь коментар
23.05.2022 08:18 Відповісти
Астанавитесь

Столько ошибок внесли на сайт и разгребать, наверное, некому
показати весь коментар
23.05.2022 08:40 Відповісти
Жаль на такое гафно современное
оружие переводить,но наверное такой
план.
Вы Бурят?Как я рад
показати весь коментар
23.05.2022 08:58 Відповісти
ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62
На черзі Т-55
потім Т-34 з постаментів
показати весь коментар
23.05.2022 09:06 Відповісти
Ради интереса погуглил-у них еще с десяток КВ на постаментах имеется.
показати весь коментар
23.05.2022 09:59 Відповісти
У грудні 1960 «Об'єкт 165» успішно завершив полігонно-військові випробування.

Наказом Міністра оборони СРСР № 7 9 січня 1962 «Об'єкт 165» був прийнятий на озброєння Радянської армії під позначенням Т-62А
показати весь коментар
23.05.2022 09:15 Відповісти
А зерозвідка переконує світ що після України кацапи попруть на Польщу та прибалтійські країни.Там вже мордор зніме з консервації Т-34 і обов'язково всіх переможе.
показати весь коментар
23.05.2022 09:16 Відповісти
Попруть. На всю Европу!
Тільки вже на українських танках "оплот",з ********* українськими ракетами та першими поженуть українців,як зараз тіла бімбаси!
Тільки дай рашці оговтатись та асимілювати (перемістити) насєленя.
І розвідки не треба! Тільки здоровий глузд.
показати весь коментар
23.05.2022 09:26 Відповісти
Танки танками, но арты у них овердохера, и хоть по-немногу, но двигаются вперёд. Так что не вижу радости для ура-паириотизма.
показати весь коментар
23.05.2022 09:19 Відповісти
не дохіра,а "мста-с" в районі 500 шт. ,є ще Гвоздики,решта -"приціпні",котрі потребують тягача..

Джавелінів в Україні вже на порядок більше..
показати весь коментар
23.05.2022 09:28 Відповісти
Ти серйозно порівнюєш Джавеліни з артою? І як ти її дістанеш Джавеліном, якщо вона б'є на 20-30 км, а Джавелін лише на 2 км?
показати весь коментар
23.05.2022 09:44 Відповісти
Та да. Піди застрелься.
показати весь коментар
23.05.2022 09:53 Відповісти
Діжкові бомби, Т-62... скоро хамасівців з сектору Газа запросять, щоб вони їм "Касами" робили.
показати весь коментар
23.05.2022 09:20 Відповісти
Як правильно читати інформацію...

якщо "знімають з консервації" танки 50-річної давності.

якщо 1200 спалено "в степах України"..

якщо загальна чисельність (вважалось)"в строю" 3300-3500.

якщо врахувати,що з 100-ні розконсервовується максимум 5, -решта металолом (з 10 000 -12 000"на консервації")

то це означає -..уй правда,що в касапів залишилось половина ГОТОВИХ до бою танків...

а поповнення взагалі не очікується -уралмашвагон встав...
показати весь коментар
23.05.2022 09:25 Відповісти
Так у них до ..уя цих танків,тільки стільки бурятів на них немає.Двигун дізельний.Гармата 115.
В серпні 2018 року під час навчань "Восток 2018" російські військові зняли щонайменше кількадесят Т-62М та Т-62МВ зі зберігання на базах зберігання в Бурятії, завантажили їх на залізничні платформи, та відправили через всю Росію до Ростовської обасті.
показати весь коментар
23.05.2022 09:37 Відповісти
а ще льотчики-відставники стали літати і падати на наше щастя. Он пишуть на днях завалили Су яким керував відставний генерал-майор. Закінчились лєтуни, а молоді лейтенантики мабудь в відказі, бояться що перший виліт буде останнім
показати весь коментар
23.05.2022 09:29 Відповісти
есть еще вариант уже с установленной защитой от Джавелина

показати весь коментар
23.05.2022 09:43 Відповісти
Ему бы еще "скорость" и "маневренность" прокачать.
показати весь коментар
23.05.2022 10:03 Відповісти
 
 