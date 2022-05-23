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Через втрати ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних БТГ, що формуються для відправки в Україну, - Генштаб ЗСУ
За результатами втрат у ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 23 травня щодо російського вторгнення.
"За результатами втрат у ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 govtva
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+16 Яр Холодний
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+8 Alex Tiger
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нам би до фронту доїхати і разок-другий кудись вистрілити...
Столько ошибок внесли на сайт и разгребать, наверное, некому
оружие переводить,но наверное такой
план.
Вы Бурят?Как я рад
На черзі Т-55
потім Т-34 з постаментів
Наказом Міністра оборони СРСР № 7 9 січня 1962 «Об'єкт 165» був прийнятий на озброєння Радянської армії під позначенням Т-62А
Тільки вже на українських танках "оплот",з ********* українськими ракетами та першими поженуть українців,як зараз тіла бімбаси!
Тільки дай рашці оговтатись та асимілювати (перемістити) насєленя.
І розвідки не треба! Тільки здоровий глузд.
Джавелінів в Україні вже на порядок більше..
якщо "знімають з консервації" танки 50-річної давності.
якщо 1200 спалено "в степах України"..
якщо загальна чисельність (вважалось)"в строю" 3300-3500.
якщо врахувати,що з 100-ні розконсервовується максимум 5, -решта металолом (з 10 000 -12 000"на консервації")
то це означає -..уй правда,що в касапів залишилось половина ГОТОВИХ до бою танків...
а поповнення взагалі не очікується -уралмашвагон встав...
В серпні 2018 року під час навчань "Восток 2018" російські військові зняли щонайменше кількадесят Т-62М та Т-62МВ зі зберігання на базах зберігання в Бурятії, завантажили їх на залізничні платформи, та відправили через всю Росію до Ростовської обасті.