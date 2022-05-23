Унаслідок обстрілів упродовж доби в Харкові пошкоджено храм, у Чугуївському районі горіли будинки й кафе, - ДСНС

За добу з 22 до 23 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС гасили дві пожежі, спричинені обстрілами, зокрема у самому Харкові та в Чугуївському районі області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації ГУ ДСНС у Харківській області станом на 7 ранку понеділка 23 травня.

22 травня о 12:40 уламок ворожого снаряду влучив у приватний будинок у Київському районі Харкова. У результаті загорілися домашні речі.

Рятувальники 22-ї пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували це займання на площі приблизно 1,5 кв. м, чим завадили його поширенню.

Вже в ніч на 23 травня, о 01:55, стався обстріл одного з населених пунктів Чугуївського району. Там зайнялися відразу 4 приватні оселі, 2 господарчі споруди, магазин та кафе на загальній площі приблизно 400 кв. м.

Із цією пожежею боролися рятувальники 50-ї пожежно-рятувальної частини та змогли повністю подолати її о 04:50.

Також працівники ДСНС виїздили до Київського району Харкова, бо від обстрілу о пів на першу дня постраждали приватні оселі та православний храм, у якому рятувальники проводили роботи з демонтажу віконних рам та скла.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованому будинку Салтівського району міста Харкова.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – загалом 10, на аварійно-рятувальні роботи – 1, для надання допомоги населенню та співробітникам поліції – 6 тощо.

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