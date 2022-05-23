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За фактами обстрілів російськими військами міст Залізне й Торецьк Донецька облпрокуратура розслідує десять кримінальних проваджень

прокуратура,донецка

Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування щодо 10 кримінальних проваджень за фактами обстрілів російськими військами та їхніми поплічниками з так званої "ДНР" з артилерійської зброї міст Залізне та Торецьк Бахмутського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру у фейсбуці.

За даними слідства, 21 травня 2022 року російські окупаційні війська та їхні поплічники з псевдодержавного утворення "ДНР" обстрілювали з артилерійської зброї міста Залізне та Торецьк Бахмутського району. Вогнепальні осколкові поранення та забиття отримали 3 цивільні особи - двоє чоловіків 46 і 52 років та 63-річна жінка.

Також 22 травня у с. Клинове Бахмутського району в результаті ворожого обстрілу загинула 47-річна місцева мешканка.

"У містах Бахмут та Соледар, селищах Ягідне та Берестове рашисти знищували інфраструктуру авіацією. Зокрема, від авіаударів постраждали будівлі підприємств, санаторіїв, навчальних закладів та приватних будинків", - сказано у повідомленні.

"Стабільно гаряче було і на Луганщині – до Краматорської лікарні доставлено ще одного пораненого з міста Сєвєродонецьк, яке ворог також рясно всипає своїм смертоносним залізом. У 60-річного чоловіка діагностовано тяжкі наслідки мінно-вибухової травми", - наголосили у відомстві.

Крім того повідомляється, що на зазначених територіях поряд із місцями влучення ворожих снарядів не було жодного об'єкта військової інфраструктури.

Також дивіться: За добу війська РФ обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Зруйновано 58 цивільних об’єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28284) прокуратура (3669) Донецька область (8357)


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Топ коментарі
+2
"10 кримінальних проваджень " - вы ж там того - не горячитесь так сильно.
А то в такой дикой спешке как бы дров не наломать - чтоб невиновные рассейские военнослужащие не попали под карающий меч Венедиктовой...
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23.05.2022 08:28
+2
сколько там дел всего с 2014 ?- тысячи (!) и толку с того шо они расследуются ....
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23.05.2022 08:32
+1
Не потраплять. Он на Пороха завела більше сотні справ і то нічо.
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23.05.2022 08:37
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зразу пред'яву путлєру киньте що він педофіл кончений на офіційному рівні з виданням в газеті Голос України
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23.05.2022 08:16 Відповісти
"10 кримінальних проваджень " - вы ж там того - не горячитесь так сильно.
А то в такой дикой спешке как бы дров не наломать - чтоб невиновные рассейские военнослужащие не попали под карающий меч Венедиктовой...
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23.05.2022 08:28 Відповісти
Не потраплять. Он на Пороха завела більше сотні справ і то нічо.
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23.05.2022 08:37 Відповісти
сколько там дел всего с 2014 ?- тысячи (!) и толку с того шо они расследуются ....
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23.05.2022 08:32 Відповісти
Контра пишет. Прокуратура эмитирует бурную работу.
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23.05.2022 08:45 Відповісти
Справді виглядає як сюр. Після кожного обстрілу кримінальну справу заводять? А чому хоча б формально не завели справу по здачі півдня України. Ілі ето другоє?
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23.05.2022 10:47 Відповісти
А они хоть одно такое ''кримінальне провадження '' смогут результативно закрыть?
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23.05.2022 10:48 Відповісти
 
 