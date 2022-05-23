За фактами обстрілів російськими військами міст Залізне й Торецьк Донецька облпрокуратура розслідує десять кримінальних проваджень

Донецька обласна прокуратура здійснює досудове розслідування щодо 10 кримінальних проваджень за фактами обстрілів російськими військами та їхніми поплічниками з так званої "ДНР" з артилерійської зброї міст Залізне та Торецьк Бахмутського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру у фейсбуці.

За даними слідства, 21 травня 2022 року російські окупаційні війська та їхні поплічники з псевдодержавного утворення "ДНР" обстрілювали з артилерійської зброї міста Залізне та Торецьк Бахмутського району. Вогнепальні осколкові поранення та забиття отримали 3 цивільні особи - двоє чоловіків 46 і 52 років та 63-річна жінка.

Також 22 травня у с. Клинове Бахмутського району в результаті ворожого обстрілу загинула 47-річна місцева мешканка.

"У містах Бахмут та Соледар, селищах Ягідне та Берестове рашисти знищували інфраструктуру авіацією. Зокрема, від авіаударів постраждали будівлі підприємств, санаторіїв, навчальних закладів та приватних будинків", - сказано у повідомленні.

"Стабільно гаряче було і на Луганщині – до Краматорської лікарні доставлено ще одного пораненого з міста Сєвєродонецьк, яке ворог також рясно всипає своїм смертоносним залізом. У 60-річного чоловіка діагностовано тяжкі наслідки мінно-вибухової травми", - наголосили у відомстві.

Крім того повідомляється, що на зазначених територіях поряд із місцями влучення ворожих снарядів не було жодного об'єкта військової інфраструктури.

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