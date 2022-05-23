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Новини Війна
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Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 232 дитини, 431 - поранено, - Офіс генпрокурора

діти

Понад 663 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених- 431.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 49, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

"21 травня внаслідок обстрілу окупантами селища Молодецьке Білозерського району Херсонської області отримала поранення 7-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17250) діти (5052) смерть (6742) воєнні злочини (1853) Офіс Генпрокурора (3243)


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скільки справ щодо співробітників рпц-фсб хоча б у столиці?
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23.05.2022 08:33 Відповісти
Паскуди...
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23.05.2022 08:36 Відповісти
Оце виникає таке питання. Який повинен бути статевий потяг у дорослого чоловіка, щоб у нього встав на однорічного хлопчика? Ця особа напевне олігофрен або ідіот. Тоді друге питання а який лікар-психіатр із призовної комісії допустив такого ідіота в ряди ЗС РФ? Третє питання а
безпосередній командир цього ідіота теж ідіот? У мене була собака , Щенна ****. і виховала приблуду кошеня. Материнський інсктинт не дозволив знищити чуже дитинча. А якою тварю повинна бути жінка щоб мати непереборне бажання мучити і вбивати чужу дитину? Я думаю що вся російська нація повинна пройти примусову тотальну стерилізацію. Тоді їх нічого убивати . Вони не матимуть потомства і з часом самі щезнуть
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23.05.2022 12:17 Відповісти
 
 