Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 232 дитини, 431 - поранено, - Офіс генпрокурора
Понад 663 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених- 431.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 49, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.
"21 травня внаслідок обстрілу окупантами селища Молодецьке Білозерського району Херсонської області отримала поранення 7-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.
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безпосередній командир цього ідіота теж ідіот? У мене була собака , Щенна ****. і виховала приблуду кошеня. Материнський інсктинт не дозволив знищити чуже дитинча. А якою тварю повинна бути жінка щоб мати непереборне бажання мучити і вбивати чужу дитину? Я думаю що вся російська нація повинна пройти примусову тотальну стерилізацію. Тоді їх нічого убивати . Вони не матимуть потомства і з часом самі щезнуть