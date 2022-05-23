РФ в Україні зазнала стільки ж втрат, як СРСР за 9 років війни в Афганістані, - розвідка Великої Британії
За перші три місяці війни Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані.
Про це у Twitter повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Поєднання поганої тактики низького рівня, обмеженого повітряного прикриття, відсутності гнучкості та командного підходу, який готовий посилити невдачі та повторити помилки, призвело до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбас", - йдеться у зведенні.
Британська розвідка зазначає, що російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час воєн вибору. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання висловити це можуть зростати.
Будь ласка, зачекайте...
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Первый болевой порог русской армии 42000 убитых.
Їдемо з Кабула в Хайратон,а скрізь на блокпостах український акцент....спитає і непомиляєшся---Українець....
Усе як завжди---Знищення українців всіма засобами(((
Можно несколько страниц это обосновывать, но я остановлюсь на одном.
В СССР была мощная антивоенная пропаганда. Да, она была лживая, но она была именно АНТИВОЕННАЯ.
В Мордоре, сама пропаганда вышла уже на какой-то запредельно-гебельсовский уровень (чего не было в СССР). И самое главное - эта пропаганда ВОЕННАЯ.
Поэтому на "жертв войны" (их кол-во) в Мордоре просто не обращают внимания. И ставку на это делать очень наивно и глупо.
Войну можно выиграть только превосходящим физическим уничтожением сил противника. А для этого необходимо уничтожать не менее 1 000 орков в день. Т.е. в 5 раз больше, чем сейчас. Возможно ли в 5 раз увеличить огневое поражение сил противника? Возможно. Если будет техника, боеприпасы, обученный и мотивированный л/с. Когда это произойдет? Это вопрос к нашим Западным партнерам.
Так що 35 тисяч, за які тут вище говорилось - можливо, і так і є...
на самом деле, за 10 лет агрессии в Афганистане, советы потеряли более 100 тыс. убитыми.
но так же как и сейчас, реальное число убитых, скрывается