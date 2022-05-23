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Новини Війна
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РФ в Україні зазнала стільки ж втрат, як СРСР за 9 років війни в Афганістані, - розвідка Великої Британії

200,груз

За перші три місяці війни Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані.

Про це у Twitter повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Поєднання поганої тактики низького рівня, обмеженого повітряного прикриття, відсутності гнучкості та командного підходу, який готовий посилити невдачі та повторити помилки, призвело до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбас", - йдеться у зведенні.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 050 осіб, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 1285 танків та 3141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Британська розвідка зазначає, що російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час воєн вибору. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання висловити це можуть зростати.

армія рф (17250) Велика Британія (5553) розвідка (3856) втрати (4387)


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Топ коментарі
+18
Орков сдохло уже вдвое больше, чем в Афгане. Причём сюда не входят распылённые на молекулы внутри танков и БМП, которых невозможно посчитать. А также минимум 200-300 орков на "Мааац-Кве". Но тех уже хоть крабы сосчитали.
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23.05.2022 09:01
+16
Сравнивать СССР и путлеровский Мордор - это сравнивать жопу с пальцем.
Можно несколько страниц это обосновывать, но я остановлюсь на одном.
В СССР была мощная антивоенная пропаганда. Да, она была лживая, но она была именно АНТИВОЕННАЯ.
В Мордоре, сама пропаганда вышла уже на какой-то запредельно-гебельсовский уровень (чего не было в СССР). И самое главное - эта пропаганда ВОЕННАЯ.
Поэтому на "жертв войны" (их кол-во) в Мордоре просто не обращают внимания. И ставку на это делать очень наивно и глупо.
Войну можно выиграть только превосходящим физическим уничтожением сил противника. А для этого необходимо уничтожать не менее 1 000 орков в день. Т.е. в 5 раз больше, чем сейчас. Возможно ли в 5 раз увеличить огневое поражение сил противника? Возможно. Если будет техника, боеприпасы, обученный и мотивированный л/с. Когда это произойдет? Это вопрос к нашим Западным партнерам.
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23.05.2022 09:28
+12
Маловато будет.
Первый болевой порог русской армии 42000 убитых.
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23.05.2022 08:54
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Маловато будет.
Первый болевой порог русской армии 42000 убитых.
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23.05.2022 08:54 Відповісти
14 000 в афгане.
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23.05.2022 08:56 Відповісти
Да и танков всего 120, самолетов 150 из них только 70 боевых, правда вертолетов 300 ( не заЧот )
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23.05.2022 08:59 Відповісти
майже за 10 років, треба враховувати.
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23.05.2022 10:34 Відповісти
Орков сдохло уже вдвое больше, чем в Афгане. Причём сюда не входят распылённые на молекулы внутри танков и БМП, которых невозможно посчитать. А также минимум 200-300 орков на "Мааац-Кве". Но тех уже хоть крабы сосчитали.
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23.05.2022 09:01 Відповісти
Треба, щоб ще москалики з мОскви і Сан.ленінграду під'їхали,бо дохнуть переважно дикі буряти,якути,тива,тоді скавчання на болотах сягне свого апогею.
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23.05.2022 09:10 Відповісти
Афган был повторен уже после первых 3 недель войны. Жаль, что среди 200-х мало москвичей и питерцев, тогда бы вой уже стоял на болотах нескончаемый.
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23.05.2022 09:14 Відповісти
Взяли уроки с афгана и в мясорубку кинули всяких бурят и тувинцев из запердяйска, чтобы никто их не искал...
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23.05.2022 10:33 Відповісти
В афган багато українців відправляли. З Москви та Ленінград теж не настільки багато слали.
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23.05.2022 10:36 Відповісти
Будучі в ,,турі,,
Їдемо з Кабула в Хайратон,а скрізь на блокпостах український акцент....спитає і непомиляєшся---Українець....
Усе як завжди---Знищення українців всіма засобами(((
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16.07.2022 13:43 Відповісти
Сравнивать СССР и путлеровский Мордор - это сравнивать жопу с пальцем.
Можно несколько страниц это обосновывать, но я остановлюсь на одном.
В СССР была мощная антивоенная пропаганда. Да, она была лживая, но она была именно АНТИВОЕННАЯ.
В Мордоре, сама пропаганда вышла уже на какой-то запредельно-гебельсовский уровень (чего не было в СССР). И самое главное - эта пропаганда ВОЕННАЯ.
Поэтому на "жертв войны" (их кол-во) в Мордоре просто не обращают внимания. И ставку на это делать очень наивно и глупо.
Войну можно выиграть только превосходящим физическим уничтожением сил противника. А для этого необходимо уничтожать не менее 1 000 орков в день. Т.е. в 5 раз больше, чем сейчас. Возможно ли в 5 раз увеличить огневое поражение сил противника? Возможно. Если будет техника, боеприпасы, обученный и мотивированный л/с. Когда это произойдет? Это вопрос к нашим Западным партнерам.
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23.05.2022 09:28 Відповісти
Видно мало - треба більше їх спалити
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23.05.2022 10:00 Відповісти
Да ощутимость этих потерь смазываетсяч из за того что воюет биомуссор из глубинок....
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23.05.2022 10:05 Відповісти
Вони ВСІ без винятку є СМІТТЯМ!!!
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16.07.2022 13:44 Відповісти
по инсайдерской информации из канала генерал свр на 21.05. русня догладывала в своем генштабе про 35 тыс. безвозвратных потерь. тут выходит, что даже мы занижаем подсчеты потерь орков.
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23.05.2022 10:06 Відповісти
наш Генштаб не враховує трупи орків, які в категорії "можливо". Наприклад: згорів танк - а скільки там було екіпажу? Можливо - п'ять осіб; або й навіть два... Можливо, весь екіпаж згорів; можливо, весь встиг евакуюватися... Ще приклад: евакуювали пораненого орка в госпіталь - а там... можливо, вижив, можливо, і ні...
Так що 35 тисяч, за які тут вище говорилось - можливо, і так і є...
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23.05.2022 10:30 Відповісти
В Афганістані ссср втратив 15300 військових...
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23.05.2022 10:25 Відповісти
разведке Великобритании стоило бы меньше доверять лживым советским источникам и заниматься настоящим делом - вести разведку
на самом деле, за 10 лет агрессии в Афганистане, советы потеряли более 100 тыс. убитыми.
но так же как и сейчас, реальное число убитых, скрывается
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23.05.2022 10:47 Відповісти
хм, в Афганістані СРСР теж втратив 200 літаків і 3000 ББМ ? і 1300 танків? Про кількість "мяса" вже навіть і уточнювати не буду
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23.05.2022 12:04 Відповісти
В Авгане погибло 15 тысячь за девять лет авган по сравнению с этой войной разборка местных бандюков на рынке в девяностых ,эксперты ***** британские,,,,
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16.07.2022 14:46 Відповісти
 
 