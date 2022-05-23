РФ в Україні зазнала стільки ж втрат, як СРСР за 9 років війни в Афганістані, - розвідка Великої Британії

За перші три місяці війни Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані.

Про це у Twitter повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Поєднання поганої тактики низького рівня, обмеженого повітряного прикриття, відсутності гнучкості та командного підходу, який готовий посилити невдачі та повторити помилки, призвело до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбас", - йдеться у зведенні.

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Британська розвідка зазначає, що російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час воєн вибору. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною в суспільстві та бажання висловити це можуть зростати.