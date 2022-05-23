Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29,2 тис. осіб, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 1293 танки та 3166 броньованих машин

Станом на ранок 23 травня втрати особового складу російських окупантів на території України становлять близько 29 200 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05 орієнтовно склали:



-особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано;



- танків - 1293 (+8) од;



- бойових броньованих машин - 3166 (+25) од;



- артилерійських систем - 604 (+5) од;



- РСЗВ - 201 (+0) од;



- засоби ППО - 93 (+0) од;



- літаків - 204 (+0) од;



- гелікоптерів - 170 (+0) од;



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6);



- крилаті ракети - 110 (+3);



- кораблі /катери - 13 (+0) од;



- автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од;



-спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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