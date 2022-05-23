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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29,2 тис. осіб, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 1293 танки та 3166 броньованих машин

рф

Станом на ранок 23 травня втрати особового складу російських окупантів на території України становлять близько 29 200 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05 орієнтовно склали:

-особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано;

- танків - 1293 (+8) од;

- бойових броньованих машин - 3166 (+25) од;

- артилерійських систем - 604 (+5) од;

- РСЗВ - 201 (+0) од;

- засоби ППО - 93 (+0) од;

- літаків - 204 (+0) од;

- гелікоптерів - 170 (+0) од;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6);

- крилаті ракети - 110 (+3);

- кораблі /катери - 13 (+0) од;

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од;

-спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Читайте: На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках знизилася інтенсивність бойових дій, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29,2 тис. осіб, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 1293 танки та 3166 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) знищення (7161) техніка (1822)


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Топ коментарі
+6
Недостатньо,треба добити до 100000 окупантів.
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23.05.2022 08:50
+5
30 тыс. это только "200"... Чаще всего встречается следующие пропорции: на одного убитого - 3-4 раненых. Так что "специальная операция" идет по утвержденному плану утилизации рашистов.
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23.05.2022 09:10
+3
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 08:59
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Недостатньо,треба добити до 100000 окупантів.
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23.05.2022 08:50 Відповісти
треба добити до 1 000 000 окупантів.....
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23.05.2022 09:00 Відповісти
30 тыс. это только "200"... Чаще всего встречается следующие пропорции: на одного убитого - 3-4 раненых. Так что "специальная операция" идет по утвержденному плану утилизации рашистов.
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23.05.2022 09:10 Відповісти
29 тыс. хороших русских + 87 тыс. подранков (1 к 3, по минимуму) = 116 000 демилитаризованных русских свинособак. Ну это уже примерно половина от того, что русско-фашистские бандформирования имели на начало вторжения 24 февраля.
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23.05.2022 12:07 Відповісти
пока цензор забит диванными вояками это невозможно
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23.05.2022 15:06 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 08:59 Відповісти
Можна й 300-х ампутантів, їм ще й пенсію платити треба, та ще й вони на очах у населення, а не на цвинтарі - теж психологічний тиск.
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23.05.2022 09:36 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 09:01 Відповісти
Друзи,на жаль среди украинських солдат можуть бути втрати бильше.Чому? справа в тому,що богато наших героив зникло без висти.Тому же росийски агресори використовивають заборонену зброю яка х живою силою супротивника не оставлюе жодного слиду.Агресор бье гарматами та ракетами високою вражаючей силой.Алэ якщо украинських героив,втрати могуть бути забильше,все однаково в Росии люди знедоволени цею спецоперациею.
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23.05.2022 10:01 Відповісти
только вылупился кацап - и давай панику нагнетать.
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23.05.2022 10:23 Відповісти
гугл переводчик у тебя ****** - iди вчи мову бовдур
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23.05.2022 15:08 Відповісти
 
 