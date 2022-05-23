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Новини Війна
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Джонсон написав листа українським дітям: Я вірю, що Україна виграє цю війну

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав відкритий лист дітям України, запевняючи їх у тому, що вони не самотні, та що Україна виграє війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Британський прем'єр попросив дітей пам'ятати про дві речі.

По-перше, про те, що вони мають безмірно пишатися "своєю країною, своїми батьками, своїми сім'ями та своїми солдатами, і найбільше пишатися собою".

"Багато хто з вас бачив або пережив те, свідком чого не повинна бути жодна дитина.Тим не менше, щодня українські діти вчать усіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи, я не можу вигадати кращого прикладу для наслідування для дітей та дорослих у всьому світі", - йдеться в листі.

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Також глава британського уряду запевнив дітей, що вони не самотні.

"Можливо, вас розлучили з друзями вдома, але у вас є мільйони інших людей по всьому світу. Тут, у Сполученому Королівстві, ми вивішуємо українські прапори над нашими будинками, офісами, церквами, магазинами та ігровими майданчиками, навіть над моїм власним дахом на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми. Наші молоді люди малюють ваш прапор у своїх класах та роблять сині та жовті браслети на підтримку вашої країни", - наголосив Джонсон.

"Я вірю, як і ваш президент, що Україна виграє цю війну. Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися у свої будинки, у свої школи, у свої сім'ї. І що б не сталося, скільки б часу це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи вас не забудемо і завжди пишатися тим, що можемо називати вас своїми друзями", - підсумував він.

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Автор: 

діти (5052) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+12
Спасибо Боря,но у нас проблемка
с гафнокомандующим ,он шо то не сильно воевать рвётся, всё договорняки пихает
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23.05.2022 09:01
+10
Черговий зелений крадій...
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23.05.2022 09:20
+8
Андрій Козак- патріот і ефективний менеджер. Подейкують що дуже релігійна людина, щонеділі до церкви, правда не знає, що таке Томос, але то йому не конче знати. Депутат від монобільшості. Разом із братом допомагає фронту, трохи собі гуманітарної допомоги присвоїв, всього 8 млн,
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23.05.2022 09:10
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Але ціна велика буде.
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23.05.2022 08:57 Відповісти
ціна вже по 40 .....не знала ?
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23.05.2022 08:58 Відповісти
що по сорок ?
кілограм солі ?
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23.05.2022 09:24 Відповісти
Спасибо Боря,но у нас проблемка
с гафнокомандующим ,он шо то не сильно воевать рвётся, всё договорняки пихает
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23.05.2022 09:01 Відповісти
Половину Банкової - під кабінет для Б. Джонсона і його працівників.
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23.05.2022 09:04 Відповісти
Чому половину? Ви вважаєте, що презЕдентській ОПі є хоч одна порядна людина? Хоя один ПАТРІОТ?
Самі татарови, демченки, дерьмаки, афірістовичі, подляки, кірюши тімошенки та їм подібна колаборантсько- фсбшна какаяразніца.
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23.05.2022 10:20 Відповісти
Андрій Козак- патріот і ефективний менеджер. Подейкують що дуже релігійна людина, щонеділі до церкви, правда не знає, що таке Томос, але то йому не конче знати. Депутат від монобільшості. Разом із братом допомагає фронту, трохи собі гуманітарної допомоги присвоїв, всього 8 млн,
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23.05.2022 09:10 Відповісти
ТАК ПОБЕДИМ
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23.05.2022 09:13 Відповісти
Черговий зелений крадій...
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23.05.2022 09:20 Відповісти
Від Притули не відстає
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23.05.2022 09:37 Відповісти
Треба запросити Бориса Джонсона на керівництво Україною, бо щось військові не хочуть вводити військову адміністрацію з управління Україною (хоча б на час війни).
Тут ще таке: наший Зе, це Z. А точніше ZV. А ще точніше з врахуванням імені батька - то маємо повний набір: ZVO. Хто керує військом і чому не вивів гарнізон з Маріуполя на початку війни? Хто здав південь? Хто зараз керує Україною і з якої точки планети те відбувається?..
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23.05.2022 09:31 Відповісти
Хто? Дед Пихто!
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23.05.2022 10:14 Відповісти
лист, це звісно добре...але краще пару десятків крилатих ракет. вони збережуть значно більше життів дітей, та й не тільки дітей.
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23.05.2022 10:22 Відповісти
Пане Боріс, щиро дякуємо Британії і Вам особисто, за підтримку.
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23.05.2022 10:39 Відповісти
Ви помітили як вже днів десять тут розганяють зраду? Під кожною новиною купа коментів про це, хоча всім адекватним українцям ясно, що зараз війна і таке робити не можна. Я солдат ЗСУ, до ворога 800м (так, на фронті теж є інтернет і навіть буває трохи вільного часу) і далеко не прихильник Зе, але звертаюсь до справжніх українців, а не до троляк, не розганяйте зраду, не деморалізуйте себе і оточуючих.
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23.05.2022 10:57 Відповісти
справа не розгоні зради
переважна більшість читачів ЦН (в т.ч. і я) налаштовані вкрай негативно до Zе-влади
тому заклики: "не розганяйте зраду, не на часі" на нас не діють
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23.05.2022 12:59 Відповісти
 
 