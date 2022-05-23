Вчорашній ракетний удар по Малину: загинув працівник "Укрзалізниці", четверо поранених, пошкоджено близько 150 будинків
Внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару по Малину Житомирської області пошкоджено інфраструктурний об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.
Про це повідомив у фейсбуці міський голова Малина Олександр Ситайло, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, кілька магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, є один загиблий - працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників "Укрзалізниці" та один мешканець Малина", - інформує Ситайло.
За його словами, поранених госпіталізовано – вони отримують необхідну медичну допомогу.
На місці працюють рятувальники та медики, а також слідчі оперативних груп. Пожежу ліквідували вчора близько 19.00 вечора неділі.
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