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Новини Війна
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Вчорашній ракетний удар по Малину: загинув працівник "Укрзалізниці", четверо поранених, пошкоджено близько 150 будинків

малин

Внаслідок вчорашнього ворожого ракетного удару по Малину Житомирської області пошкоджено інфраструктурний об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Малина Олександр Ситайло, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, кілька магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, є один загиблий - працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників "Укрзалізниці" та один мешканець Малина", - інформує Ситайло.

За його словами, поранених госпіталізовано – вони отримують необхідну медичну допомогу.

На місці працюють рятувальники та медики, а також слідчі оперативних груп. Пожежу ліквідували вчора близько 19.00 вечора неділі.

Також читайте: Внаслідок ракетного удару по Малину загинула одна людина, - ОВА

Автор: 

армія рф (17250) обстріл (28284) ракети (4009) Малин (9) Житомирська область (1258)


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23.05.2022 09:11 Відповісти
может маяк, а может и по всем известным координатам
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23.05.2022 09:24 Відповісти
Якщо то підстанція Укрзалізниці, по яких рашисти й гатять - то наводити на неї не потрібно - їх розташування рашистам давно відомо.
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23.05.2022 11:02 Відповісти
не мелите ерунды наводчики-ублюдки есть по скольку гатят по обьектам когда там что-то есть..
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23.05.2022 15:02 Відповісти
Щось дуже вже затримується зброя, якою наші воїни зможуть бити по об'єктах московії. І по кораблям.
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23.05.2022 09:52 Відповісти
Там что ядерная бомба взорвалась? Как от одной ракеты может 150 домов может пострадать?
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23.05.2022 11:58 Відповісти
да это бред какой то .. это что их типа градами накрывали ?
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23.05.2022 15:05 Відповісти
А що бракує лупнути по території РФії на кордоні з Харковом з нашої ВІЛЬХИ. Знести к бісу кілька сіл щоб кацапи заверещали
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23.05.2022 12:04 Відповісти
бракує яиц у зеленокомандувача - так как у него главный враг не путин и рашка - а порошенко
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23.05.2022 15:03 Відповісти
 
 