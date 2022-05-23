Загроза епідемії перетворюється на реальність. Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, - Андрющенко. ФОТО

Загроза епідемії в місті перетворюється на реальність з кожною грозою, але окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото".

Про це Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Очікувано, дощі перетворили місто на Венецію. Забиті ливневі відводи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гноїння та трупної отрути по всьому місту. Загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою", - зауважив він.

За його словами, водночас окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото" з вигаданим "життя покращилось".

Андрющенко наголосив, що Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації.

"Наслідки перетворення Маріуполя в гетто будуть катастрофічними", - додав він.

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