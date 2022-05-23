Ворог намагається закріпитися на Зміїному та перегруповує флот. До маневрів долучився крейсер "Адмірал Макаров", - Братчук

В акваторії Чорного моря проходить перегрупування Чорноморського флоту Російської Федерації, наразі до маневрів долучився російський крейсер "Адмірал Макаров".

Про це повідомив у відеозверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в Одесі та Одеській області минула хоча під сигнали тривоги, але без обстрілів. У Чорному морі ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди відповідну техніку, перш за все, засоби протиповітряної оборони. Також у Чорному морі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил Чорноморського флоту Російської Федерації. До них також долучився крейсер "Адмірал Макаров", - зазначив Братчук.

Він висловив сподівання, що "Адмірал Макаров" також долучиться до флеш-мобу, оголошеного крейсеру "Москва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі ремонтують пошкоджений у Бердянську ВДК Чорноморського флоту РФ. ФОТО