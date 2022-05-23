Ворог намагається закріпитися на Зміїному та перегруповує флот. До маневрів долучився крейсер "Адмірал Макаров", - Братчук
В акваторії Чорного моря проходить перегрупування Чорноморського флоту Російської Федерації, наразі до маневрів долучився російський крейсер "Адмірал Макаров".
Про це повідомив у відеозверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч в Одесі та Одеській області минула хоча під сигнали тривоги, але без обстрілів. У Чорному морі ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди відповідну техніку, перш за все, засоби протиповітряної оборони. Також у Чорному морі відбувається перегрупування та маневрування відповідних сил Чорноморського флоту Російської Федерації. До них також долучився крейсер "Адмірал Макаров", - зазначив Братчук.
Він висловив сподівання, що "Адмірал Макаров" також долучиться до флеш-мобу, оголошеного крейсеру "Москва".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мабуть, тролячий бригадир
По-перше - "Адмірал Макаров", це не крейсер, а ракетний фрегат.
По-друге - ось новина від 07.05.22 https://www.youtube.com/watch?v=cTyFz2tTCYM
І це, люб'язний, слідкуйте за своїм язиком.
Але Генштаб, після цієї новини, у підсумку морських втрат рашки дописав +1.
Через кілька днів Арестович запевняв, что інформація з Макаровим не відповідає дійсності і це фейк.
Взагалі, початково це був сарказм з мого боку, та тлі двотижневої новини. Але, виявилося, що для місцевої публіки, з приступами амнезії, воно було занадто тонко.
Жартівник ***.....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82)
Було влучання, було пошкодження, була інфа, що своїм ходом втік у Севастополь.
Очевидно, вже підремонтували.
Про що суперечка?
Генштаб у підсумку щоденних здобутків, відразу після новини про Макарова, дописав +1.
А Арестович, у передачі з Фейгіним відкрито заявив, що інформація з ураженням(пошкодженням, затопленням) Адмірала Макарова не відповідає дійсності і це фейк. Це ж нібито радник Президента.
Де правда? Виявляється, що напревеликий жаль Арестович був правий?
А взагалі, шановній редакції слід ретельно перевіряти ту інформацію, яку вони розміщують. Щоб фрегати не перетворювались в крейсери і не "заходили" через закриті Туреччиною протоки.
https://nv.ua/ukraine/events/russkiy-*******-korabl-gorit-vozle-ostrova-zmeinyy-novosti-ukrainy-50239887.html
ще?
май терпіння!!!
Згадайте недоносець (а ні крейсер,а ні авіаносець) названий " авіаносець".
НЕПТУН йому назустріч!
Ну не знаю, може його вже перейменували на крейсер, щоб був в них крейсер формально.
"Тщательнее надо ребята!".
М.Жванєцкій.
Подозреваю ,что турки за бабло всех
запускают.
Ось заголовок цієї новини , який відповідає дійсності - В Одеську акваторію увійшов російський крейсер "Адмірал Макаров"https://gazeta.ua/articles/regions/_v-odesku-akvatoriyu-uvijshov-rosijskij-krejser-admiral-makarov/1089905
Допалимо !!!