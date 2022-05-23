Мир в Україні є метою, але він не може бути досягнутий за будь-яку ціну, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що мир в Україні є спільною метою, але він не може бути досягнутий "за будь-яку ціну".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це він сказав у інтерв’ю La Repubblica.

Журналісти запитали Моравецького про мирний план італійського уряду, який передбачає припинення війни в Україні, і про те, чи згоден він з необхідністю його просування.

"Мир - наша спільна мета, але це не може бути мир за будь-яку ціну. Ми не можемо погодитися на діалог, який може використовувати Путін, діалог над головами українців", - сказав Моравецький.

Він також додав, що "цей народ проливає кров за нашу свободу і нашу безпеку. Ми маємо бути вірні Україні".

Моравецький також висловився стосовно переговорів з російським президентом.

"Будь ласка, пригадайте хоча б один успіх, до якого призвели б переговори з Володимиром Путіним. Багато політиків намагалися і завжди закінчувалися однаково - приниженням. Деякі західні політики все ще думають, що Росія, врешті-решт, зупиниться. У мене є одна порада: не треба ілюзій. Путін не зупиниться, як Гітлер не зупинився на Австрії, Чехословаччині та Польщі. Цього разу ми можемо бути мудрішими, перш ніж Росія підпалить Європу", - попередив Моравецький.

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