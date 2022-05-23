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Мир в Україні є метою, але він не може бути досягнутий за будь-яку ціну, - Моравецький

моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що мир в Україні є спільною метою, але він не може бути досягнутий "за будь-яку ціну".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це він сказав у інтерв’ю La Repubblica.

Журналісти запитали Моравецького про мирний план італійського уряду, який передбачає припинення війни в Україні, і про те, чи згоден він з необхідністю його просування.

"Мир - наша спільна мета, але це не може бути мир за будь-яку ціну. Ми не можемо погодитися на діалог, який може використовувати Путін, діалог над головами українців", - сказав Моравецький.

Він також додав, що "цей народ проливає кров за нашу свободу і нашу безпеку. Ми маємо бути вірні Україні".

Моравецький також висловився стосовно переговорів з російським президентом.

"Будь ласка, пригадайте хоча б один успіх, до якого призвели б переговори з Володимиром Путіним. Багато політиків намагалися і завжди закінчувалися однаково - приниженням. Деякі західні політики все ще думають, що Росія, врешті-решт, зупиниться. У мене є одна порада: не треба ілюзій. Путін не зупиниться, як Гітлер не зупинився на Австрії, Чехословаччині та Польщі. Цього разу ми можемо бути мудрішими, перш ніж Росія підпалить Європу", - попередив Моравецький.

Також читайте: Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Шмигаль та Моравецький підписали меморандум

Автор: 

Україна (5868) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+9
Поконкретнее - йди накуй мокшанське чмо. Так конкретнее?
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23.05.2022 10:09
+6
Поконкретнее: руслику каюк - додушим.
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23.05.2022 10:15
+4
Що конкретніше? Це відповідь Берлусконі, Макрону і Шольцу, які страх як бояться того, що Україна переможе і стане, з підтримкою союзників (США, Великобританії), новим регіональним лідером, разом з найбільшими європейськими союзниками типу Польщі, як переможці у війні. А пихатим французам це дуже не до вподоби.
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23.05.2022 10:31
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ну , такую лабуду и я могу нести , а поконкретнее можно ?
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23.05.2022 09:56 Відповісти
Можно и поконкретней!Он хотел сказать, что мы сами своими силами не справимся!И он-прав..До тех пор пока будут "танцы-выкрутанцы" с наступательным оружием, разрушения и жертвы будут расти..А пока в стороне будет НАТО, то особо надеяться не стоит..Уже можно было и со Средиземного моря помочь.. и т.д. А так-лишь понты-песни--молитвы..А от них толку НЕ будет..((как-то так, если кратко
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23.05.2022 10:03 Відповісти
Поконкретнее - йди накуй мокшанське чмо. Так конкретнее?
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23.05.2022 10:09 Відповісти
Поконкретнее: руслику каюк - додушим.
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23.05.2022 10:15 Відповісти
А твой коммент и есть лабуда, русскомирская тупица. Расслабь булки.
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23.05.2022 10:27 Відповісти
Що конкретніше? Це відповідь Берлусконі, Макрону і Шольцу, які страх як бояться того, що Україна переможе і стане, з підтримкою союзників (США, Великобританії), новим регіональним лідером, разом з найбільшими європейськими союзниками типу Польщі, як переможці у війні. А пихатим французам це дуже не до вподоби.
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23.05.2022 10:31 Відповісти
А Стара Європа і не бажає за любу ціну. Вона бажає це зробити за наш рахунок.
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23.05.2022 10:05 Відповісти
да кацап - за ваш рахунок будут восстанавливать Украину после разгрома твоей рашки
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23.05.2022 14:55 Відповісти
Может хватит уже этого словесного поноса: "мир Украине"? Украине не нужен "мир"! Украине нужна ПОБЕДА!
Словесная эквилибристика вокруг слова "мир" выгодна многим политикам, т.к. это быстрое, понятное и безболезненное (для них) решение. Договоритесь (т.е. сдавайтесь) с путиным и сразу будет "мир".
А вот "победа Украины" - это долго, сложно, дорого и кроваво. Именно поэтому западные политики не используют это словосочетание (от слова "совсем").
Считаю первоочередной задачей нашего МИДа бороться на всех уровнях с употреблением пораженческой формулировки "мир Украине".
Как вы судно назовете - так оно и поплывет ...
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23.05.2022 11:00 Відповісти
так это твой зеленый трус все время говорит "о мире" - чего же ты косишь под дурочка
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23.05.2022 14:56 Відповісти
 
 