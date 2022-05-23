Мир в Україні є метою, але він не може бути досягнутий за будь-яку ціну, - Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що мир в Україні є спільною метою, але він не може бути досягнутий "за будь-яку ціну".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це він сказав у інтерв’ю La Repubblica.
Журналісти запитали Моравецького про мирний план італійського уряду, який передбачає припинення війни в Україні, і про те, чи згоден він з необхідністю його просування.
"Мир - наша спільна мета, але це не може бути мир за будь-яку ціну. Ми не можемо погодитися на діалог, який може використовувати Путін, діалог над головами українців", - сказав Моравецький.
Він також додав, що "цей народ проливає кров за нашу свободу і нашу безпеку. Ми маємо бути вірні Україні".
Моравецький також висловився стосовно переговорів з російським президентом.
"Будь ласка, пригадайте хоча б один успіх, до якого призвели б переговори з Володимиром Путіним. Багато політиків намагалися і завжди закінчувалися однаково - приниженням. Деякі західні політики все ще думають, що Росія, врешті-решт, зупиниться. У мене є одна порада: не треба ілюзій. Путін не зупиниться, як Гітлер не зупинився на Австрії, Чехословаччині та Польщі. Цього разу ми можемо бути мудрішими, перш ніж Росія підпалить Європу", - попередив Моравецький.
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Словесная эквилибристика вокруг слова "мир" выгодна многим политикам, т.к. это быстрое, понятное и безболезненное (для них) решение. Договоритесь (т.е. сдавайтесь) с путиным и сразу будет "мир".
А вот "победа Украины" - это долго, сложно, дорого и кроваво. Именно поэтому западные политики не используют это словосочетание (от слова "совсем").
Считаю первоочередной задачей нашего МИДа бороться на всех уровнях с употреблением пораженческой формулировки "мир Украине".
Как вы судно назовете - так оно и поплывет ...