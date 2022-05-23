Зеленський підписав закон, який дозволить конфіскацію активів тих, хто підтримує російську агресію
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який Верховна Рада ухвалила 12 травня 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтернет-представництво президента.
Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія такої санкції.
"Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – зазначив Володимир Зеленський.
Так, визначено, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб. Очікується, що таким органом стане Міністерство юстиції України, яке має організувати роботу з виявлення та розшуку таких, що підлягають блокуванню, активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України.
Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд.
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Значит, хрен с ним. Пусть армия побеждает, так и быть: за ее спиной тем временем можно личные вопросы порешать. Удобно же. Пока страна воюет, а у тебя телевизионные эфиры на 100% подмяты - а то еще лавочка прикроется. Надо успеть.
Потому СБУ мигом вытаскивает дело Медведчука и снова лепит туда фамилию Порошенко. Настырно лепит. Вплоть до названий на слайдах, а то еще заказчику не понравится.
https://t.me/petroimazepa/11890
Я объясню, почему это дело начали крутить именно сейчас.
Во-первых, во время войны есть шанс устроить беспредел. Парализованы суды. Медиа под контролем, чего еще надо?
Во-вторых, это шанс ******* политического конкурента. Так мы узнали, что несмотря на все минусы и антирейтинги, Пороха все еще считают конкурентом. Удивлен, но ладно.
В-третьих, заодно можно улучшить дела на международной арене. Мол, тут ваша храбрая Украина втихаря диктатуру строит под предлогом войны. Если повезет, можно часть поддержки ********. Скажете, где же здесь улучшение? А я не уточнял, дела какой страны улучшатся.
В-четвертых, если заняться этим после войны - придется все делать по закону. А по закону три года не получалось.
Видите, какие важные дела. В общем, не спит СБУ с храбрым генералом Бакановым на удаленке. Пора работать. Кормушку за собой столбить, ведь после войны проебы Банковой будут озвучены. Надо поршнями шевелить.
Армия повоюет, украинцы помогут. **** не заняться решаловом, пока ситуация позволяет.
Если на фронте осечка, можно Залужного обвинить. Арестович скажет, «********». А уж если ВСУ победят - сами понимаете, кто победу себе припишет. Тогда, может, Арестович снова будет бесшумно пердеть в микрофон, ой, это же он говорил так всю жизнь.
Война - время, когда надо нашим помогать. Изо всех сил, от души.
Просто есть наши, а есть «слуги».
https://t.me/tanya_adams/2906
В Германии нет военного положения и
никто там как Король на троне не сидит и подписует.Называется Бюрократия-не *****.шь народные
деньги.
Розганяєте всі мульку про націоалізацію нафтопроводу, який перебував у російській власності. Який Порох козел..
Дегинираты у власти.