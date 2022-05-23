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Новини
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Зеленський підписав закон, який дозволить конфіскацію активів тих, хто підтримує російську агресію

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який Верховна Рада ухвалила 12 травня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтернет-представництво президента.

Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія такої санкції.

"Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – зазначив Володимир Зеленський.

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Так, визначено, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб. Очікується, що таким органом стане Міністерство юстиції України, яке має організувати роботу з виявлення та розшуку таких, що підлягають блокуванню, активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України.

Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд. 

закон (2825) Зеленський Володимир (23715) санкції (11777)


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Топ коментарі
+20
Підкажу пару прізвищ: Новинський, Бойко, попи московського патріархату.
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23.05.2022 10:14
+19
Боюсь, що активи почнуть конфісковувати НЕ у тих, хто за Рашку, а у тих, хто ПРОТИ Зеленського!
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23.05.2022 10:21
+17
А торгівля серіалами це підтримка агресора, чи ні?
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23.05.2022 10:26
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Підкажу пару прізвищ: Новинський, Бойко, попи московського патріархату.
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23.05.2022 10:14 Відповісти
Та у цьому списку половина СН. Цікаво подивится як це буде працювати.
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23.05.2022 10:16 Відповісти
Рада має уже список,було на їх сайті. Перший в списку Пашинський. Боти так активно слюні пускали. Вибачте,хоч Рада ваша,але заблокувала.
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23.05.2022 10:19 Відповісти
Починати слід з кубла кремлівських гнид на Банковій та Грушевського !!!)))
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23.05.2022 10:33 Відповісти
...В общем, власть пытается помочь Украине изо всех сил - но злые и нехорошие ВСУ все же побеждают русских на поле боя.

Значит, хрен с ним. Пусть армия побеждает, так и быть: за ее спиной тем временем можно личные вопросы порешать. Удобно же. Пока страна воюет, а у тебя телевизионные эфиры на 100% подмяты - а то еще лавочка прикроется. Надо успеть.

Потому СБУ мигом вытаскивает дело Медведчука и снова лепит туда фамилию Порошенко. Настырно лепит. Вплоть до названий на слайдах, а то еще заказчику не понравится.

https://t.me/petroimazepa/11890

Я объясню, почему это дело начали крутить именно сейчас.

Во-первых, во время войны есть шанс устроить беспредел. Парализованы суды. Медиа под контролем, чего еще надо?

Во-вторых, это шанс ******* политического конкурента. Так мы узнали, что несмотря на все минусы и антирейтинги, Пороха все еще считают конкурентом. Удивлен, но ладно.

В-третьих, заодно можно улучшить дела на международной арене. Мол, тут ваша храбрая Украина втихаря диктатуру строит под предлогом войны. Если повезет, можно часть поддержки ********. Скажете, где же здесь улучшение? А я не уточнял, дела какой страны улучшатся.

В-четвертых, если заняться этим после войны - придется все делать по закону. А по закону три года не получалось.

Видите, какие важные дела. В общем, не спит СБУ с храбрым генералом Бакановым на удаленке. Пора работать. Кормушку за собой столбить, ведь после войны проебы Банковой будут озвучены. Надо поршнями шевелить.

Армия повоюет, украинцы помогут. **** не заняться решаловом, пока ситуация позволяет.

Если на фронте осечка, можно Залужного обвинить. Арестович скажет, «********». А уж если ВСУ победят - сами понимаете, кто победу себе припишет. Тогда, может, Арестович снова будет бесшумно пердеть в микрофон, ой, это же он говорил так всю жизнь.

Война - время, когда надо нашим помогать. Изо всех сил, от души.

Просто есть наши, а есть «слуги».
https://t.me/tanya_adams/2906
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23.05.2022 12:00 Відповісти
Пойду соседа падлу заложу.
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23.05.2022 10:15 Відповісти
Хто ж теперь признается? Надо опзж и всех, кто в этом до войны замечен был, а то потом почему-то гауляйтерами в захваченных городах все опзжшники становятся
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23.05.2022 10:18 Відповісти
Вот как всё просто,он подписал,хотя правда военное положение.
В Германии нет военного положения и
никто там как Король на троне не сидит и подписует.Называется Бюрократия-не *****.шь народные
деньги.
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23.05.2022 10:19 Відповісти
Так и есть.Меркель бегает за покупками в магазин на углу,где её недавно обворовали,живёт в 2-х ком квартире и имеет ФВ Гольф.
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23.05.2022 10:44 Відповісти
Боюсь, що активи почнуть конфісковувати НЕ у тих, хто за Рашку, а у тих, хто ПРОТИ Зеленського!
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23.05.2022 10:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/23/7347939/
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23.05.2022 10:21 Відповісти
Хто зара платить провладним ботам і з чого ?
Розганяєте всі мульку про націоалізацію нафтопроводу, який перебував у російській власності. Який Порох козел..
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23.05.2022 10:30 Відповісти
А торгівля серіалами це підтримка агресора, чи ні?
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23.05.2022 10:26 Відповісти
"расеяне проста передвіґают граніцу'
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23.05.2022 10:28 Відповісти
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23.05.2022 10:28 Відповісти
права рука не знае що ліва вже вкрала шмат асфальту...
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23.05.2022 10:35 Відповісти
И что, конфискуют у Новинского или у VS Energi? Смешно. Так, подоят немного, те попереписывают власнiсть на западных акционеров и все на этом закончится. Для охлосу-пиар. А пиар, как известно-наше все!
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23.05.2022 10:45 Відповісти
Нужен Указ о конфискации всей собственности граждан РФ на территории Украины.
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23.05.2022 10:54 Відповісти
Розмыто и непонятно,как всегда все через ЗЕленую сраку.
Дегинираты у власти.
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23.05.2022 11:00 Відповісти
бойко на черзі
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23.05.2022 11:08 Відповісти
в нього дві вишки вже були конфіскували
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23.05.2022 11:10 Відповісти
і "козиря" беріть з потрохами
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23.05.2022 11:11 Відповісти
А як щодо тих, діяльність/бездіяльність яких призвела до агресії козломордих?
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23.05.2022 11:19 Відповісти
Як можна взагалі сподіватись виграти війну з НЕЗАЧИЩЕНИМ ТИЛОМ??? Сєпарів і ватників ніхто навіть морально не пресує,мародерів коригувальників і диверсантів ніхто не знищує,а навпаки-їх всіляко відмазують,московські попи діють вільно,всілякий непотріб і сцикуни вимагають у петиціях випускати призовний вік за кордон,секретна військова інфа тече з установ в медіапростір як з дірявого відра,оборонне виробництво не налагоджене,трудової мобілізації немає,гуманітарка розкрадається... Про яку перемогу ви постійно волаєте,печальні невторопи,якщо країною керують відвертв зрадники і шахраї. Всім,хто має розум,вже зрозумілі «цєлв спєцапєрациі»: знищити патріотичну спільноту,щоби потім «даґаваріцца пасєрєдінє». Інакше як ще можна раціонально пояснити відсутність контррозвідувальних заходів,військових трибуналів,конфіскації активів зрадників і колаборантів-і взагалв,все це ********,що відбувається навколо???
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23.05.2022 11:19 Відповісти
А ще чого доброго оправдають солдата -маскалика за вбивство цивільного?. Бо справу передадуть у ЄСПЛ.
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23.05.2022 12:01 Відповісти
Не пройшло і пів- року...
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23.05.2022 15:29 Відповісти
 
 