Поки Луганщина стримує наступ ворога, українські війська на Харківщині мають можливість відтісняти противника до кордонів з РФ, - Гайдай
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що поки стримується наступ ворога на Луганщині наші війська мають можливість на Харківщині відтісняти противника до кордонів з РФ.
Про це повідомляє "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Луганська область зараз форпост, яка стримує величезну навалу російської армії. Тут є мобілізовані з "ЛНР", "ДНР", російські війська, кадирівці. З Росії приїжджають від бурятів до малих народів, повні дикуни. Поки ми їх стримуємо, на Харківщині наші війська мають можливість відтісняти ворога до кордонів з "мародерською федерацією". На Донеччині також йдуть війська, але з нашого боку вони не просуваються у Донецьку область. Місія дуже важка, але її треба пройти", - заявив Гайдай.
За його словами, для того, щоб почати контрнаступ треба дати можливість утримати українській армії фланги.
"Переозброїти наші бригади й вже з потужними силами йти в наступ. Я розумію людей, які дивляться, як знищують їхні міста, але звільнити одне село, або місто, або покласти там армію - це теж не вихід", - наголосив Гайдай.
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надоедать.Меньше пропаганды,больше дела.