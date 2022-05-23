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Поки Луганщина стримує наступ ворога, українські війська на Харківщині мають можливість відтісняти противника до кордонів з РФ, - Гайдай

луганщина

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що поки стримується наступ ворога на Луганщині наші війська мають можливість на Харківщині відтісняти противника до кордонів з РФ.

Про це повідомляє "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Луганська область зараз форпост, яка стримує величезну навалу російської армії. Тут є мобілізовані з "ЛНР", "ДНР", російські війська, кадирівці. З Росії приїжджають від бурятів до малих народів, повні дикуни. Поки ми їх стримуємо, на Харківщині наші війська мають можливість відтісняти ворога до кордонів з "мародерською федерацією". На Донеччині також йдуть війська, але з нашого боку вони не просуваються у Донецьку область. Місія дуже важка, але її треба пройти", - заявив Гайдай.

За його словами, для того, щоб почати контрнаступ треба дати можливість утримати українській армії фланги.

"Переозброїти наші бригади й вже з потужними силами йти в наступ. Я розумію людей, які дивляться, як знищують їхні міста, але звільнити одне село, або місто, або покласти там армію - це теж не вихід", - наголосив Гайдай.

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Автор: 

армія рф (17250) Харківщина (6054) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+5
Нам бы и Белгород пригодился,но в реальности эти крики на Ура начинают
надоедать.Меньше пропаганды,больше дела.
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23.05.2022 10:29
+3
Давайте знову міфи писати,коли вас танки впритул будівлі нищать,по вашим же словам. Кого цього разу в жертву. ..Свободу,а потім ПС і ЄС. Навіть і думати не потрібно яке місто наступним буде. Боріться і перемагайте . А історія потім напише хто,де і як
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23.05.2022 10:23
+3
На жаль поки в нас на Харківщині кацапи за повідомленнями американського інституту війни, відбили назад Тернову і Рубіжне, щоб прикрити Вовчанськ. Вчора бачив репортаж радіо свободи з цього напрямку, командир нарікав, що не вистачає вогневої міці з нашого боку для дальшого наступу. У них резерви там за кордон, і вони з них беруть сили, щоб втриматись, хоча б в 10-15 км зоні від кордону.
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23.05.2022 11:00
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Давайте знову міфи писати,коли вас танки впритул будівлі нищать,по вашим же словам. Кого цього разу в жертву. ..Свободу,а потім ПС і ЄС. Навіть і думати не потрібно яке місто наступним буде. Боріться і перемагайте . А історія потім напише хто,де і як
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23.05.2022 10:23 Відповісти
але...дивлячиь на мапу бойових дій, орки роблять вже не великі котли,а рухаються невеличкими групами ,щоб по куску оточувати, наші підрозділи..
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23.05.2022 10:25 Відповісти
на большой котел сил видимо мало, а маленькие как раз получаются.
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23.05.2022 10:26 Відповісти
Нам бы и Белгород пригодился,но в реальности эти крики на Ура начинают
надоедать.Меньше пропаганды,больше дела.
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23.05.2022 10:29 Відповісти
менше б той Гайдай киздів..Шо.. кому ...і як робити...
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23.05.2022 10:42 Відповісти
На жаль поки в нас на Харківщині кацапи за повідомленнями американського інституту війни, відбили назад Тернову і Рубіжне, щоб прикрити Вовчанськ. Вчора бачив репортаж радіо свободи з цього напрямку, командир нарікав, що не вистачає вогневої міці з нашого боку для дальшого наступу. У них резерви там за кордон, і вони з них беруть сили, щоб втриматись, хоча б в 10-15 км зоні від кордону.
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23.05.2022 11:00 Відповісти
То же такое слышал, и это печально. Свинособакам только дай волю.
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23.05.2022 11:19 Відповісти
 
 