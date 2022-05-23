Окупанти вчергове обстріляли із території РФ прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"
Вночі ворог обстріляв з території РФ прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, близько 23:40-23:50 спостерігачами зафіксовано 6 "приходів" з території Російської Федерації в напрямку населеного пункту Грем'яч. Обстріл вівся, попередньо, з міномету 120-го калібру.
Вже близько опівночі зафіксували ще 3 "приходи" з, ймовірно, міномету калібру 120-мм в район населеного пункту Нововасилівка.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
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