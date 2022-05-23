Дві жінки загинули, ще п'ятеро цивільних дістали поранення внаслідок обстрілу Херсонщини окупантами 21 травня, - Офіс Генпрокурора

Російські окупанти 21 травня обстріляли Білозерську тергромаду на Херсонщині, внаслідок чого загинули дві жінки, поранення дістали 5 цивільних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"21 травня 2022 року окупанти обстріляли Білозерську територіальну громаду на Херсонщині. Загинули дві жінки, ще п’ятеро місцевих мешканців дістали осколкові поранення, серед яких двоє дітей.

Вогонь окупантів пошкодив цивільну інфраструктуру та житлові будинки з господарськими спорудами", - йдеться в повідомленні.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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