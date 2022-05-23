Українська ІТ-армія за тиждень атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів: ЗМІ, банки та продаж нерухомості, - Мінцифри
Українська ІТ-армія протягом тижня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 16 до 22 травня було атаковано понад 400 російських онлайн-ресурсів.
Зокрема, через кібератаки багато сайтів регіональних ЗМІ були недоступними.
Також атак зазнав магазин застосунків NashStore, який є російським аналогом App Store та Google Play. Магазин мав труднощі у дні анонсованого запуску.
Крім того, в росіян виникали складнощі з продажем та орендою нерухомості онлайн.
Не оминула українська IT-армія і російські банки, які досі не можуть оговтатися від попередніх атак та впоратися з новими на свої сайти та онлайн-банкінг.
"З дня російського вторгнення в Україну ІТ-армія атакувала близько 2 тис. російських ресурсів. Багато з них було атаковано повторно. Продовжуємо протистояти російській агресії та завдавати превентивні удари по їхніх кіберпозиціях", - йдеться в повідомленні.
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