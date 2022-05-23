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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українська ІТ-армія за тиждень атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів: ЗМІ, банки та продаж нерухомості, - Мінцифри

интернет,хакеры,компьютер,взлом,вирус,кибератаки

Українська ІТ-армія протягом тижня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 16 до 22 травня було атаковано понад 400 російських онлайн-ресурсів. 

Зокрема, через кібератаки багато сайтів регіональних ЗМІ були недоступними.

Також атак зазнав магазин застосунків NashStore, який є російським аналогом App Store та Google Play. Магазин мав труднощі у дні анонсованого запуску.

Крім того, в росіян виникали складнощі з продажем та орендою нерухомості онлайн.

Не оминула українська IT-армія і російські банки, які досі не можуть оговтатися від попередніх атак та впоратися з новими на свої сайти та онлайн-банкінг.

"З дня російського вторгнення в Україну ІТ-армія атакувала близько 2 тис. російських ресурсів. Багато з них було атаковано повторно. Продовжуємо протистояти російській агресії та завдавати превентивні удари по їхніх кіберпозиціях", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Києві створено IT-батальйон, - заступник голови КМДА

Автор: 

ІТ-індустрія (719) Мінцифри (1181)


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molodcy rebjata ! parasha v internete ne dolzhna sushestvovatj voobshe ! nezasluzhili urody.
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23.05.2022 12:10 Відповісти
Максимально дозволені технології для московщини - це стоєросовий дрин і кам'яна сокира. Ну ок, іще неамортизоване колесо та простий цибуля зі стрілами (не композитний!) для полювання на вуток.
Спроби винаходу вогню мають розцінюватися як чаклунство із негайною ліквідацією богомерзенного єретика. Дозволити тільки зберігання у житловій печері вогню, казуально отриманого з природних джерел (лісові пожежі, блискавка та ін.)
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23.05.2022 13:17 Відповісти
nezgoden s kolesom - pustj na triugolnikah katajutsa
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23.05.2022 13:21 Відповісти
ага, як у "Флінтстоунах" )))))
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23.05.2022 14:04 Відповісти
Цього їм досить.
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23.05.2022 13:41 Відповісти
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23.05.2022 14:06 Відповісти
Молодці, колеги!
Наша компанія теж у грі - але тссс, таємниця

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23.05.2022 13:07 Відповісти
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23.05.2022 13:16 Відповісти
 
 