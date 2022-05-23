Унаслідок російських обстрілів без газопостачання на Запоріжжі залишаються 70 524 абоненти у 89 населених пунктах, - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів, які тривали 22 травня у містах Пологи та Василівка Запорізької, зазнали пошкоджень розподільні газопроводи низького тиску. Без газопостачання залишилися 479 споживачів.

Про це повідомляє у Telegram Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що у Василівці аварійники відновили газопостачання 526 абонентам (воно було припинене раніше того ж дня через пошкодження розподільного підземного газопроводу низького тиску та відключення газового розподільного пункту).

У містах Гуляйполе та Пологи аварійники усунули пошкодження розподільних газопроводів низького тиску, завдані внаслідок обстрілів того ж дня.

Станом на 23 травня загалом по Запорізькій області без газопостачання залишаються 70 524 абоненти у 89 населених пунктах.

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