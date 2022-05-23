Ми створили історичний прецедент сміливості - зупинили російську армію, яку називали другою в світі, - Зеленський

Превентивні ефективні санкції зупинили б агресора від вторгнення в Україну.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми створили історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали другою в світі. І ціною важких боїв і тисяч життів поступово витісняємо окупантів із нашої землі", - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив впевненість, що якби минулого року проти РФ застосували увесь спектр превентивних економічних санкцій, війни в Україні не було б.

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