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Ми створили історичний прецедент сміливості - зупинили російську армію, яку називали другою в світі, - Зеленський
Превентивні ефективні санкції зупинили б агресора від вторгнення в Україну.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми створили історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали другою в світі. І ціною важких боїв і тисяч життів поступово витісняємо окупантів із нашої землі", - зазначив Зеленський.
Глава держави висловив впевненість, що якби минулого року проти РФ застосували увесь спектр превентивних економічних санкцій, війни в Україні не було б.
Топ коментарі
+59 olele
показати весь коментар23.05.2022 12:50
+47 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар23.05.2022 12:42
+36 Иннокентий beer
показати весь коментар23.05.2022 12:44
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******* блд
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Полк десантників рашистів увійшов до чорнобилського лісу 17 ЛЮТОГО!
Цілий тиждень вони там переховувались і їх ніхто "НЕ БАЧИВ".
Можете пошукати:
Іноземні СМІ повідомляли про невідому переправу через Прип'ять у час білоруських "навчань".
З початку з'явилась, а потім, через кілька днів зшезла.
І ніхто нічого не перевірив, прикордонники нічого не бачили.
Наразі окуповані величезні території Херсонщини та Запорізької областей, які ворог вже вважає своїми!
Україні запропоновано купляти енергію запорізької АЕС-приниження далі нікуди.
Також ворог збирається продати заблоковане українське зерно не питаючи нікого.---ще одне прииження.
Скільки жінок окупованих територій ворог гвалтує і вбиває зараз, у цю мить??------ поний песець.
Чоловіків - українців ворог під загрозою смерті відправляє воювати з ВСУ.
Яка доля чекає на героїв - захисників Маріуполя???
А де ПЕРЕМОГА???
зрадою на Чонгарі?
полоненими Азовсталі?
переслідуванням опозиції?
письмом "На вступ до ЄС"?
БлаZень думає що все забулося?
Max Trade@Crazy_ttr
Як це ж було неочікувано:
спочатку "випустили" Медведчука,
потім героїчно "зловили",
а тепер він дав покази саме на сивочолого.
Сценарій "Агонь" - для дебілів, які хавають гівно, піде.
Италия опубликовала свой план по завершению войны в Украине. Он состоит из 4 пунктов.
Среди них:
📍прекращение огня,
📍нейтралитет Украины,
📍выработка соглашения между сторонами конфликта,
📍его подписание.
О получении плана 20 мая заявили в МИД Украины, также сказали, что изучают. В России говорили, что документы по теме не видели.
Бачачи, як на диво синхронно журналісти різних країн (що характерно, чомусь тих, де бізнес-еліти мали з Росією особливо глибоку mutually beneficial cooperation, мабуть соупадєніє))) почали турботливо допитуватись в українців, чи ми, бува, не втомились од війни і чи не пора нам зберегти путіну обличчя (закреслено) врятувати декого на Заході од Гааги (закреслено й заштриховано) погодитися з росією і пєрєстать стрєлять, - важко не запідозрити, що почалась "широкомасштабна інформаційна спецоперація" по умовлянню українців припинити опір. Не всі готові до великих змін, які потягне за собою колапс росії, ох не всі)). Пожалійте абрамовіча, в нього дєтушкі малиє (атож, каннське па-де-де рєжісьорів Кірюші і Сірожі теж із цього кошика!).
Здавалось би, де Канни, а де сільська маршрутка, але дуже схоже, що ці трюки з одної каси - що дядя, який став виступати в автобусі за капітуляцію, теж не безплатно це робив, дуже вже класичний прийом за описом. А це, своєю чергою, значить, що таких дядь і тьоть у нашому громадському транспорті найближчим часом з'явиться більше, гроші перераховано ((. Будьмо уважні (с).
Вахос Вахос
https://www.facebook.com/vahos.vahos/posts/4930849977025483?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 ч. ·
Сьогодні "новобранець" з військомату розповів історію. Їхав він на днях пізно ввечері з дружиною з села додому. Їхав на автобусі. Недалеко від водія сидить подружжя і чоловік такий розкриває ******:
-Вот єслі би не ігралі в войнушку, а сдалісь сразу, уже б і жилі нормально...
Водій мовчки зупиняє автобус, обходить, щоб зайти з пасажирських дверцят, бере за шкірку піздабола і одним рухом вишвирює його в чисто поле. Потім ввічливо просить дружину пошукати чоловіка ззовні. Вона виходить за чоловіком і верещить:
-І что нам дєлать тєперь тут ночью?
-Мене не їбе.
Автобус рушає далі.
какие ж теперь предъявы миру у того кто про*бал войну????
Любить зєлька чужі досягнення собі приписувати.
P. S. Відосікамі армії не зупиняють Вова.
Перший скористався тим що другий 2 роки послабляв і штрафував ЗСУ,
розміновуючи прикордоні території .
Отакі напарники Зе і Пу.
А шо Війна вже закінчилась?
А шо кацапи не наступають?
А шо території захоплені ,відвойовані?
https://www.patreon.com/posts/piana-piarnitsia-66743087
А ти що робив? Відосіки писав, Чонгар розмінував, проігнорував попередження партнерів про напад ( не наганяйте паніку, збільшення армії не буде, бо "велике крадівництво"), і партіотів переслідував? І продовжуєш.
Тетяна Чорновол викликана на суд, 25-го. І це замість того, щоб кацапів на фронті мочити.
100%, якби не зелені гівнюки ***** не наважився б на таку війну.
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Весьма спорное утверждение. Некоторые страны ЕС не хотят поддерживать санкции даже сейчас, что уже говорить про поддержку в условиях войны слабой интенсивности (моя формулировка состояния до 24). Думаю, санкции вообще бы не нашли поддержки среди стран ЕС. А вот если бы некоторые превентивно начали готовится к обороне, то точно было бы легче. Многие из тех участков, где была подготовлена оборона в 14 до сих пор не пробиты. Пока на других участках кацапы шли чуть ли не парадом.
а армаду зупинили ВСУ да тербати які в суперечь вашої діяльності не втратили гідність честь та мужність
зелена гнійна потвора
Я так розумію, "ми" це Зе Найвеличніший?!
Ворог під Києвом - не чекали
Південь України - проє#али
Вагнерівців - тупо здали
Шо там коломойський котрий з медвечуком разом тримають "плюси"?
ССуки.
ему дают заучить, то и читает. А если не успели поднести, то начинает со старых записок.
Войну мы закончили, отсвяткували и теперь опять строим дороги. Ах, да, есть ещё этот гнусный Порошенко, которого надо срочно посадить, выбить на него какие нибудь показания. А то, гад
такой, ездит по загранцам, даёт интервью и призывает НАТО и ЕС. А если те сдуру согласятся, что скажет наш дорогой пу..., он обидится. Не так же договаривались! А что скажет Андрюха Ермак,
даже страшно представить, что вся его предварительная работа насмарку. Весь в поту от страха.
Не, ребята, тяжела работа самого Главного бойца, день и ночь в мыслях, как бы свои 30 лямов не потерять (согласно журналу "Fоbes"). Не надо смеяться, это действительно очень сложно: узнать о войне, не испугаться, вовремя побеспокоиться о семье, да ещё всё свободное время призывать народы, чтобы они боролись с нашим врагом. Только не проконтролируешь, они сразу расслабляются. Хорошо, что ВСУ сами организовались и воюют, народ им помогает.
Ещё немного и победа замаячила, главное, чтоб пу... согласился, а то не захочет увидиться.