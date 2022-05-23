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Новини Санкції проти Росії Війна
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Ми створили історичний прецедент сміливості - зупинили російську армію, яку називали другою в світі, - Зеленський

зсу,воїн,захисник,піхота

Превентивні ефективні санкції зупинили б агресора від вторгнення в Україну.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми створили історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали другою в світі. І ціною важких боїв і тисяч життів поступово витісняємо окупантів із нашої землі", - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив впевненість, що якби минулого року проти РФ застосували увесь спектр превентивних економічних санкцій, війни в Україні не було б.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський бере участь у Всесвітньому економічному форумі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Давос (237) Зеленський Володимир (23715) росія (64969) санкції (11777)


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Топ коментарі
+59
-Кто разминировал мосты из Крыма?
- А вот ваш Порошенко...!
- Почему без боя сдали Бердянск и Херсон?
- А вот ваш Порошенко...!
- Почему три года не заказывали каски, броники? Почему мобилизованных не во что одеть и обуть?
- А вот ваш Порошенко...!

******* блд
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23.05.2022 12:50
+47
Якби не хоробрість українських вояків і зброя заходу, то б зупинити можна було б тільки асфальтованими дорогами...
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23.05.2022 12:42
+36
Починає набридати цими дурощами. Які превентивні санкції якщо сам розповідав що ніякої війни не буде?
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23.05.2022 12:44
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Правила форума Рада форумчан
-Кто разминировал мосты из Крыма?
- А вот ваш Порошенко...!
- Почему без боя сдали Бердянск и Херсон?
- А вот ваш Порошенко...!
- Почему три года не заказывали каски, броники? Почему мобилизованных не во что одеть и обуть?
- А вот ваш Порошенко...!

******* блд
https://t.me/tanya_adams/2907
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23.05.2022 12:50 Відповісти
А дорога від кордону до Києва якою була швидкою, ніхто не збирався зупиняти, Слава Богу, що майже на околицях зупинили ворога...
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23.05.2022 12:58 Відповісти
Спасибо Пашинскому за "Стугны" и "Корсары", а Порошу и "Справа громад" за вооружение и обмундирование ТРО, которые остановили орков.
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23.05.2022 13:17 Відповісти
Хочете шокуватися?
Полк десантників рашистів увійшов до чорнобилського лісу 17 ЛЮТОГО!
Цілий тиждень вони там переховувались і їх ніхто "НЕ БАЧИВ".
Можете пошукати:
Іноземні СМІ повідомляли про невідому переправу через Прип'ять у час білоруських "навчань".
З початку з'явилась, а потім, через кілька днів зшезла.
І ніхто нічого не перевірив, прикордонники нічого не бачили.
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23.05.2022 13:24 Відповісти
всі напрямки з півдня (Криму) та з півночі (Білорусь) на момент початку війни виявились абсолютно відкритими.Для чого???
Наразі окуповані величезні території Херсонщини та Запорізької областей, які ворог вже вважає своїми!
Україні запропоновано купляти енергію запорізької АЕС-приниження далі нікуди.
Також ворог збирається продати заблоковане українське зерно не питаючи нікого.---ще одне прииження.
Скільки жінок окупованих територій ворог гвалтує і вбиває зараз, у цю мить??------ поний песець.
Чоловіків - українців ворог під загрозою смерті відправляє воювати з ВСУ.
Яка доля чекає на героїв - захисників Маріуполя???

А де ПЕРЕМОГА???
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23.05.2022 14:22 Відповісти
да , начинается новая серия о Порошенко !! выброс гавнофекалий от мертвечука " єдині новини " оседлали надолго ... а шо там Чернобаевка ?? кацаппня хозяйничает уж безнаказано , танки целие стоят и готовы на Николаев ?? ну не про это ж расказывать ..
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23.05.2022 13:02 Відповісти
зе разом з ******* вдвох дубинками зупинили орду
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23.05.2022 13:35 Відповісти
🤥🤢Договорился ПО-СЕРЕДИНЕ⁉️
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23.05.2022 12:57 Відповісти
Эта она себя так сама называла.
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23.05.2022 12:41 Відповісти
Якби не хоробрість українських вояків і зброя заходу, то б зупинити можна було б тільки асфальтованими дорогами...
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23.05.2022 12:42 Відповісти
Да они до последнего дня для оккупантов дорожки стелили!
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23.05.2022 12:59 Відповісти
вот как мы заговорили... наверное, уже на шашлычок сходил со шмугалём и трахамонией...
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23.05.2022 12:43 Відповісти
А если бы вы Зеля энд компани готовились к войне, а не жили по приколу, то гляди и жертв меньше было бы. Правда?
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23.05.2022 12:43 Відповісти
Починає набридати цими дурощами. Які превентивні санкції якщо сам розповідав що ніякої війни не буде?
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23.05.2022 12:44 Відповісти
Що зі:
зрадою на Чонгарі?
полоненими Азовсталі?
переслідуванням опозиції?
письмом "На вступ до ЄС"?
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23.05.2022 12:45 Відповісти
Закупівля бітуму на велике крадівництво в кацапстані і "Свати" то були превентивні санкції чи я щось наплутав?
БлаZень думає що все забулося?
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23.05.2022 12:45 Відповісти
В акваторию Одессы зашел уничтоженный фрегат Адмирал Макаров.
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23.05.2022 12:45 Відповісти
щоб його там ви...ли до смерті вже остаточно.
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23.05.2022 12:48 Відповісти
Та не може бути! Люська Арестович заявляла що закидала його своїми панчохами і він втонув.
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23.05.2022 12:49 Відповісти
еще есть те, кто ему верит после вот этого???🤬https://youtu.be/NIFCgr9oUWg
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23.05.2022 13:14 Відповісти
Экий Вы пративный
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23.05.2022 13:54 Відповісти
Атміраль макаров був підбитий і поверувся, був в порт,але ніхто не говорив що він був потоплений.
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23.05.2022 12:55 Відповісти
Т.е. на восстановление и ремонт подбитого судна ушла всего неделя? Это после попадания "Нептуна" и масштабного пожара? Вы сами в эту туфту верите? Пропаганда во время войны, конечно, нужна, но только не такая тупая.
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23.05.2022 13:58 Відповісти
"мі пахалі - я і трахтор..."

Max Trade@Crazy_ttr

Як це ж було неочікувано:
спочатку "випустили" Медведчука,
потім героїчно "зловили",
а тепер він дав покази саме на сивочолого.

Сценарій "Агонь" - для дебілів, які хавають гівно, піде.
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23.05.2022 12:47 Відповісти
Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации в Украине и рассматривает их. Об этом сообщили в МИД РФ

Италия опубликовала свой план по завершению войны в Украине. Он состоит из 4 пунктов.
Среди них:
📍прекращение огня,
📍нейтралитет Украины,
📍выработка соглашения между сторонами конфликта,
📍его подписание.

О получении плана 20 мая заявили в МИД Украины, также сказали, что изучают. В России говорили, что документы по теме не видели.
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23.05.2022 12:47 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Бачачи, як на диво синхронно журналісти різних країн (що характерно, чомусь тих, де бізнес-еліти мали з Росією особливо глибоку mutually beneficial cooperation, мабуть соупадєніє))) почали турботливо допитуватись в українців, чи ми, бува, не втомились од війни і чи не пора нам зберегти путіну обличчя (закреслено) врятувати декого на Заході од Гааги (закреслено й заштриховано) погодитися з росією і пєрєстать стрєлять, - важко не запідозрити, що почалась "широкомасштабна інформаційна спецоперація" по умовлянню українців припинити опір. Не всі готові до великих змін, які потягне за собою колапс росії, ох не всі)). Пожалійте абрамовіча, в нього дєтушкі малиє (атож, каннське па-де-де рєжісьорів Кірюші і Сірожі теж із цього кошика!).

Здавалось би, де Канни, а де сільська маршрутка, але дуже схоже, що ці трюки з одної каси - що дядя, який став виступати в автобусі за капітуляцію, теж не безплатно це робив, дуже вже класичний прийом за описом. А це, своєю чергою, значить, що таких дядь і тьоть у нашому громадському транспорті найближчим часом з'явиться більше, гроші перераховано ((. Будьмо уважні (с).

Вахос Вахос

https://www.facebook.com/vahos.vahos/posts/4930849977025483?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 ч. ·

Сьогодні "новобранець" з військомату розповів історію. Їхав він на днях пізно ввечері з дружиною з села додому. Їхав на автобусі. Недалеко від водія сидить подружжя і чоловік такий розкриває ******:

-Вот єслі би не ігралі в войнушку, а сдалісь сразу, уже б і жилі нормально...

Водій мовчки зупиняє автобус, обходить, щоб зайти з пасажирських дверцят, бере за шкірку піздабола і одним рухом вишвирює його в чисто поле. Потім ввічливо просить дружину пошукати чоловіка ззовні. Вона виходить за чоловіком і верещить:

-І что нам дєлать тєперь тут ночью?

-Мене не їбе.

Автобус рушає далі.
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23.05.2022 12:52 Відповісти
Ви забули виведення орків з України, Україна в Євросоюзі і Крим з Донбасом по домовленості. Ви думаєте кордони до 23 лютого краще? Єдине що проти Конституції України це не в НАТО
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23.05.2022 12:57 Відповісти
Валечка, как погода в Московском царстве-государстве?
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23.05.2022 19:53 Відповісти
та да.... забыл наверное как 3 месяца отбивался от неугомонных, кричавших до хрипоты что в приграничье армии русни скапливаются? как требовал не нагнетать? как не видел угрозы и верил в добрые глаза *****??? как поехал на лыжах прошвырнуться и приглашал на майский шашлычок???
какие ж теперь предъявы миру у того кто про*бал войну????
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23.05.2022 12:48 Відповісти
Не ВИ Вова а ЗСУ та Добровольці !!!
Любить зєлька чужі досягнення собі приписувати.
P. S. Відосікамі армії не зупиняють Вова.
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23.05.2022 12:49 Відповісти
Та ні, Зеля, Єрмачок і Данілов! Данілов видав Зеле парабеллум, і Зеля в одних трусіках стріляв по кацапському спецназу! Подоляк свідок!
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23.05.2022 19:55 Відповісти
Превентивні санкції - це будувати Нептуни та Стугни, а не лише дороги.
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23.05.2022 12:49 Відповісти
Хто наказав розмінувати Чонгар?
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23.05.2022 12:50 Відповісти
100% тот кто и назначил предателя Криворучко начальником СБУ в Херсоне
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23.05.2022 19:58 Відповісти
Давайте чесно - ВІЙНУ ПОЧАВ ПУТІН З ЗЕЛЕНСЬКИМ НА ПАРУ.
Перший скористався тим що другий 2 роки послабляв і штрафував ЗСУ,
розміновуючи прикордоні території .
Отакі напарники Зе і Пу.
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23.05.2022 12:51 Відповісти
Может уже хватит желаемое за действительное выдавать? Мы остановили...ты это скажи жителям Мелитополя, Херсона, Мариуполя, Бердянска, горе-полководец
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23.05.2022 12:52 Відповісти
Зупинили.... ЗСУ та добровольці . Про зупинили не збрехав. Чернігів, Київ, Суми, Прилуки, Харьків зберегли й вигнали рашисстов.
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23.05.2022 20:07 Відповісти
арестович сказав, що ви про...ли. і про...ли би остаточно, але українці, вони ніколи особо на владу не сподіваються, вони й створили історичний прецедент, не послухавши, про "нагнітають, росія не нападет, все на шашлики на праздники", дали таких п..н русскім, що декому не по собі стало.
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23.05.2022 12:52 Відповісти
Хто зупив? Зеленський?
А шо Війна вже закінчилась?
А шо кацапи не наступають?
А шо території захоплені ,відвойовані?
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23.05.2022 12:53 Відповісти
"Мы"?ты,лично,сдал козломордым Херсонскую обл,подонок
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23.05.2022 12:53 Відповісти
П'яна піарниця, на Ленд крузері такого ж п'яного ексголови Рівненської облради в'їхала у Хонду прокурорки

https://www.patreon.com/posts/piana-piarnitsia-66743087

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23.05.2022 12:54 Відповісти
Хвали мене моя губонька ...
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23.05.2022 12:55 Відповісти
Хто не будь скажите Зеленскому, что мы их ещё не остановили и можем не остановить.
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23.05.2022 12:57 Відповісти
Хто це ми? Ти яким боком до цього? Якби ти не зривав оборонне замовлення, продовжив співпрацю з НАТО, не скорочував армію, не знищив реформи та ракетну програму, не зруйнував вщент економіку та енергетику, то кацапи й не напали б.
А ти що робив? Відосіки писав, Чонгар розмінував, проігнорував попередження партнерів про напад ( не наганяйте паніку, збільшення армії не буде, бо "велике крадівництво"), і партіотів переслідував? І продовжуєш.
Тетяна Чорновол викликана на суд, 25-го. І це замість того, щоб кацапів на фронті мочити.
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23.05.2022 12:58 Відповісти
Єрмак: Якби Зеленський був президентом у 2014 році, Україна би не втратила Крим. Адже починалося все однаково - і тоді, і зараз. https://www.unian.ua/war/yermak-yakbi-zelenskiy-buv-prezidentom-u-2014-roci-ukrajina-bi-ne-vtratila-krim-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11767948.html На рахунок "тоді і зараз" не згодна, перед 2014 роком десятиліттями знищували українську армію, у тому числі руками росіян, а перед 2022 роком ми 5 років усім миром будували нову українську армію, у тому числі руками волонтерів, а останні 3 роки руками наших керманичів, особливо російського агента Єрмака, армія руйнувалась.
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23.05.2022 12:58 Відповісти
І це трапилось всупереч намаганням твоєї конченої "зелені" злити нас *****. І знову СБУ витягує з мертвечука по методичці ху#ню - плани не скасовані, вони просто змінюються.

100%, якби не зелені гівнюки ***** не наважився б на таку війну.
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23.05.2022 12:59 Відповісти
Глава держави висловив впевненість, що якби минулого року проти РФ застосували увесь спектр превентивних економічних санкцій, війни в Україні не було б.
===========================================================
Весьма спорное утверждение. Некоторые страны ЕС не хотят поддерживать санкции даже сейчас, что уже говорить про поддержку в условиях войны слабой интенсивности (моя формулировка состояния до 24). Думаю, санкции вообще бы не нашли поддержки среди стран ЕС. А вот если бы некоторые превентивно начали готовится к обороне, то точно было бы легче. Многие из тех участков, где была подготовлена оборона в 14 до сих пор не пробиты. Пока на других участках кацапы шли чуть ли не парадом.
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23.05.2022 13:00 Відповісти
Файно буде спалити мОскву до тла. мОсква,це екзістиціональний ворог України і столиця виродків роду людського.
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23.05.2022 13:01 Відповісти
Цензор.да банит за любую информацию, которая не укладывается в красивые реляции зеленой власти, "чтобы не сеять зраду". Но после войны боневтику придется ответить и за Чонгар, и за Херсон и за Мариуполь и за то, что бойцов ТРО без опыта боевых действий бросают на фронт после одного дня обучения, при этом от одежды до тепловизоров, радиостанций, беспилотников и пикапов им обеспечивает не государство на деньги западных партнеров, а волонтеры. Цензурирование не поможет - расскажем обо всем западным СМИ, с конкретными примерами и фамилиями тех, кто отдавал такие приказы.
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23.05.2022 13:04 Відповісти
Не треба про Цензор. Якщо почитати ці коменти то зрозуміло що ваше твердження не правдиве.
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23.05.2022 16:47 Відповісти
То ви не бачили які видаляють.
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23.05.2022 18:43 Відповісти
В тебе, лайно собаче, ще пащека відкривається....Ми зупинили? Ти, блт, зупинив???? Ти розікрав і розвалив все, ****
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23.05.2022 13:04 Відповісти
кто сказал пророческие слова в 19 украинцы выбрали войну
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23.05.2022 13:05 Відповісти
Я бы сказал: 73% украинцев выбрали президента, при котором в случае войны погибнет больше украинцев.
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23.05.2022 13:15 Відповісти
ну і я казав! толку? я пророк??? тільки сліпий і дурний не бачив до чого доведе країну цей га.дон!
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23.05.2022 23:54 Відповісти
Скажіть хто-небудь зеленому довбню, що ленд-ліз і 40 мідьярдів США виділили на боротьбу з Путіним, а не Порошенком.
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23.05.2022 13:07 Відповісти
Ви розмінували Чонгар, прибрали військових з півночі, за тиждень до вторгнення ви святкували "день едності" замість підгтовки до вторгнення другой армії світу. а ще у вас були шашлики на травневи, день перемоги та Пасха

а армаду зупинили ВСУ да тербати які в суперечь вашої діяльності не втратили гідність честь та мужність

зелена гнійна потвора
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23.05.2022 13:28 Відповісти
Ми зупинили російську армію, яку називали другою в світі. Джерело:
Я так розумію, "ми" це Зе Найвеличніший?!
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23.05.2022 13:30 Відповісти
Другою у світі - з кінця
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23.05.2022 13:32 Відповісти
По законам военного времени за предательство , тем более за ,, слив ,, страны - сдача без боя , преступная халатность - во всех странах, всегда наказывались смертной казнью. Полный беспредел, фактически ,, тихая ,, диктатура , фантастическое воровство - велыке крадивныцтво - тоже заслуживает серьезного наказания.
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23.05.2022 13:46 Відповісти
...і до чого тут препреЗедент ...який дочекався повномасштабної агрессії щоб показати себе ...героєм..? шоу та й годі...
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23.05.2022 13:47 Відповісти
Тепер свій гнилий звіздьош про не начасі,зеля може на хліб намазувати.
Ворог під Києвом - не чекали

Південь України - проє#али
Вагнерівців - тупо здали

Шо там коломойський котрий з медвечуком разом тримають "плюси"?
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23.05.2022 14:45 Відповісти
"Ми створили". Вы?
ССуки.
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23.05.2022 15:32 Відповісти
Зеленского и его ЗЕшлюх - в отставку!!! Вся власть ЗСУ по закону военного времени
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23.05.2022 15:39 Відповісти
Ми пахали.Я і трактор.Мерзотник.
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23.05.2022 15:50 Відповісти
Зеленский настоящий европейский политик молодой и подтянутый, не то что совковые жиробасы с опухшими рожами.
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23.05.2022 15:54 Відповісти
значить джонсон совковий??? дбл, блд!
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23.05.2022 23:56 Відповісти
що він меле? де зупинили? москалі просуваються на сході! повільно, але повзуть!
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23.05.2022 15:57 Відповісти
Нас жалеет весь мир, даже не потому, что война, а потому, что у нас президент, как манекен: что
ему дают заучить, то и читает. А если не успели поднести, то начинает со старых записок.
Войну мы закончили, отсвяткували и теперь опять строим дороги. Ах, да, есть ещё этот гнусный Порошенко, которого надо срочно посадить, выбить на него какие нибудь показания. А то, гад
такой, ездит по загранцам, даёт интервью и призывает НАТО и ЕС. А если те сдуру согласятся, что скажет наш дорогой пу..., он обидится. Не так же договаривались! А что скажет Андрюха Ермак,
даже страшно представить, что вся его предварительная работа насмарку. Весь в поту от страха.
Не, ребята, тяжела работа самого Главного бойца, день и ночь в мыслях, как бы свои 30 лямов не потерять (согласно журналу "Fоbes"). Не надо смеяться, это действительно очень сложно: узнать о войне, не испугаться, вовремя побеспокоиться о семье, да ещё всё свободное время призывать народы, чтобы они боролись с нашим врагом. Только не проконтролируешь, они сразу расслабляются. Хорошо, что ВСУ сами организовались и воюют, народ им помогает.
Ещё немного и победа замаячила, главное, чтоб пу... согласился, а то не захочет увидиться.
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23.05.2022 16:28 Відповісти
Як ці зелені чмирі вже за...бали!
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23.05.2022 16:33 Відповісти
Добре хоч що сказав "МИ" а не "Я". Скромний хлопчина.
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23.05.2022 16:41 Відповісти
Ми - це він з дєрьмаком?
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23.05.2022 20:58 Відповісти
Цікаво, коли Вєлічайший замість пихатого МИ почне використовувати скромне Я??
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23.05.2022 17:20 Відповісти
ЗУПИНЯЙЛО...най ще й таке погоняло буде
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23.05.2022 17:24 Відповісти
А можна було привентиивно готуватись до війни. І її , може , не було б.
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23.05.2022 18:11 Відповісти
Не мыкай тут, чмошник сраный.
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23.05.2022 20:02 Відповісти
Зелене чмо, яке стало президентом завдяки олігархічного ТБ, в тому числі медіаімперії Медведчука, примазується до героїзму ЗСУ, які два роки з єрмаком, посуті, знищували. Краще б ти жрав шашлики, лицемірний ублюдок.
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23.05.2022 20:23 Відповісти
зільонське бидло і таким буде завжди...
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23.05.2022 20:57 Відповісти
Дядя, не кажи гоп поки не перескочив. Кожен день гинуть сотні громадян через твої дороги, бєню і шашлики. Стидоба. Жодна людина не почуває себе у безпеці, крім клоуна в бункері. І воно ляпає про прецедент... Не твої заслуги, а людей! Звичайний мисливець з Чернігівщини зробив більше для перемоги ніж зелена шмаркля! Фу!
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23.05.2022 21:27 Відповісти
Зеленая гнида, на пару с дерьмаком сдали сначала вагнеровцев, а теперь выход с Крыма, Херсон, Мариуполь, положив лучших ребят из "Азова"!
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24.05.2022 01:38 Відповісти
У вас,дурачков,не Армия проводит операцию..Малая часть..Даже без мобилизации..
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24.05.2022 05:04 Відповісти
 
 