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Новини Санкції проти Росії Війна
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Нафтове ембарго, блокування всіх банків, припинення торгівлі з РФ, - Зеленський про необхідні санкції проти Росії

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають бути максимальними.

Про це глава держави заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї. Хімічною, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі. Ось, якими мають бути санкції, максимальними. 

Щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знав, до чого це одразу призводить. І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає. А вони повинні бути. Ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків, без виключень, повна відмова від російського IT-сектору, повне припинення торгівлі з агресором. 

Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру. Потрібно створити преценд повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувались воєнними злочинцями у їхніх кривавих інтересах", - наголосив президент.

Також читайте: Ми створили історичний прецедент сміливості - зупинили російську армію, яку називали другою в світі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) росія (64969) санкції (11777)


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Топ коментарі
+13
когда тебе ОРАЛИ от всюду про нападение, ты исповедовал шашлыки. А что ты хочешь от "запада"?
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23.05.2022 12:57
+10
Твої справи свідчать що у тебе ворог Порошенко, а не *****. Впізнаєте їх по справах їхніх сказано в Біблії.
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23.05.2022 13:00
+9
Внесут во второй том книжки "Цитаты и речи Зеленского"?
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23.05.2022 13:03
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Пройшло 3 місяці!

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23.05.2022 12:55 Відповісти
Все вірно президент України сказав.
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23.05.2022 12:57 Відповісти
Тільки гроші заплатіть -Вітренко.
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23.05.2022 12:59 Відповісти
Внесут во второй том книжки "Цитаты и речи Зеленского"?
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23.05.2022 13:03 Відповісти
Обижаешь. Книга будет называться: "Как я победил Россию".
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23.05.2022 13:08 Відповісти
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23.05.2022 13:26 Відповісти
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23.05.2022 13:27 Відповісти
Готовится к печати еще одна книга "найвеличнішого"-"Целибат",тьху-"Целина" "Зеле-на".
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23.05.2022 13:33 Відповісти
Ну і трете книжка буде - "Возраждєніє", "Вознаграждєніє", ой, ні "Вираждєніє"
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23.05.2022 21:57 Відповісти
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.

Не моє - взято у Аркадій Бабченко
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23.05.2022 21:54 Відповісти
- А шефир?
- Ему можно.
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23.05.2022 13:10 Відповісти
Скільки активів і грошей держави терористи і їх агентурних бізнесменів вже заарештовано в Україні? Відсотка 2 мабуть, а конфісковано 0?
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23.05.2022 14:44 Відповісти
когда тебе ОРАЛИ от всюду про нападение, ты исповедовал шашлыки. А что ты хочешь от "запада"?
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23.05.2022 12:57 Відповісти
От пресловутого Запада Зеля похоже хочет ВСЕГО : денег лярдами и желательно без отчётности, нереальных санкций, устроить миллионы беженцев, оружия, запрыгивание без реформ в ЕС и НАТО и главное Большое восстановление страны, самая сладкая ягодка и внукам останется на золотые унитазы. Только вот что конкретно за последние 3 года сделали сами "слуги народа", вот здесь серьёзные проблемки
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23.05.2022 13:04 Відповісти
Не всего.Как раз их порядка и законов он то и не хочет.
Он просто никак не найдёт коррупцию
в Украине
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23.05.2022 13:24 Відповісти
Оксана Забужко:
"...він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях".
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23.05.2022 13:27 Відповісти
Твої справи свідчать що у тебе ворог Порошенко, а не *****. Впізнаєте їх по справах їхніх сказано в Біблії.
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23.05.2022 13:00 Відповісти
Та це чисте соУпаденіє, що у *****, бабломойського і найвеличніВшивого спільний ворог Порошенко.
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23.05.2022 13:02 Відповісти
Если общее эмбарго ветирует всякая срань, типа Орбана, быть может, каждая страна ЕС введет отдельно эмбарго, что бы обойти таких блокировщиков? Хотя у меня огромные сомнения на счет ************* Франции, Германии и Италии.
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23.05.2022 13:00 Відповісти
Кого з росіян рятує Єрмак від конфіскації / Конфіскація активів росіян і білорусів в Україні
https://www.youtube.com/watch?v=HwchNVT9bvU
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23.05.2022 13:01 Відповісти
Вовик, а газовое эмбарго для КАЛомойского ты не вводишь? Ну, на его закупку автогаза по цене в 2 раза ниже рыночной цены? Или ты в доле?
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23.05.2022 13:01 Відповісти
от у зелупи очко треноване - однією булкою про європейські цінності, боротьбу з кацапнею і т.д., а на дургій булці - тримати єрмаків і падаляків і боротись з порохом. А по центру ще й ігарь валєріявіч засадив. Ото у нас зезедент - багатостаночнік
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23.05.2022 13:04 Відповісти
а що там з скотами сватами га чи це інше
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23.05.2022 13:09 Відповісти
там все нормально... роялті-шмоялті капають.

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23.05.2022 13:33 Відповісти
Сейчас санкции против РФ:
- в 2 раза мощнее, чем прогнозировали в РФ
- в 10 раз меньше, чем необходимо для быстрого уничтожения источника финансирования войны
- в 100 раз меньше, чем необходимо для уничтожения экономики РФ
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23.05.2022 13:11 Відповісти
вова,як там свати в прокаті у московії приносят доходи?
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23.05.2022 13:20 Відповісти
ну так військові облігації за шо ж треба купляти.
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23.05.2022 13:35 Відповісти
Какие "Сваты",какой "Папик"?Вы рука кремля и провокатор.
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23.05.2022 13:36 Відповісти
Он шо странам которые в 10-ки раз
развитее советы даёт?
Оплата за прокачку кацапогаза то в рублях небось
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23.05.2022 13:21 Відповісти
Нафтове ембарго - заборонити транспортування кацапської нафти територією України
Блокування всіх банків - у т.ч. Альфа-банку, що належитьь підсанкційним кацапам та вчиняє диверсійну діяльність
Припинення торгівлі - в т.ч. транспортування кацапського газу, купівлю ядерного палива у росатома, постачання електроенергії, гуманітарки на окуповану територію.

Слабо, клоун?
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23.05.2022 14:40 Відповісти
А чмошик Зєля яким боком до цього? Боневтік чи що?
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23.05.2022 16:28 Відповісти
 
 