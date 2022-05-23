Нафтове ембарго, блокування всіх банків, припинення торгівлі з РФ, - Зеленський про необхідні санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають бути максимальними.

Про це глава держави заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, передає Цензор.НЕТ.

"Не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї. Хімічною, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі. Ось, якими мають бути санкції, максимальними.

Щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знав, до чого це одразу призводить. І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає. А вони повинні бути. Ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків, без виключень, повна відмова від російського IT-сектору, повне припинення торгівлі з агресором.

Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру. Потрібно створити преценд повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувались воєнними злочинцями у їхніх кривавих інтересах", - наголосив президент.

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