Нафтове ембарго, блокування всіх банків, припинення торгівлі з РФ, - Зеленський про необхідні санкції проти Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають бути максимальними.
Про це глава держави заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, передає Цензор.НЕТ.
"Не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї. Хімічною, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі. Ось, якими мають бути санкції, максимальними.
Щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знав, до чого це одразу призводить. І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає. А вони повинні бути. Ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків, без виключень, повна відмова від російського IT-сектору, повне припинення торгівлі з агресором.
Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру. Потрібно створити преценд повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувались воєнними злочинцями у їхніх кривавих інтересах", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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"Целибат",тьху- "Целина""Зеле-на". "Возраждєніє", "Вознаграждєніє", ой, ні "Вираждєніє"
А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.
Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.
Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.
В связи с чем вопрос.
Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?
Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.
Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.
Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.
ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.
Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.
Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.
Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.
Всё.
Так вот, собственно, сам вопрос.
На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?
Я без всякого сарказма сейчас.
Мне правда интересно.
Не моє - взято у Аркадій Бабченко
- Ему можно.
Он просто никак не найдёт коррупцию
в Украине
"...він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях".
https://www.youtube.com/watch?v=HwchNVT9bvU
- в 2 раза мощнее, чем прогнозировали в РФ
- в 10 раз меньше, чем необходимо для быстрого уничтожения источника финансирования войны
- в 100 раз меньше, чем необходимо для уничтожения экономики РФ
развитее советы даёт?
Оплата за прокачку кацапогаза то в рублях небось
Блокування всіх банків - у т.ч. Альфа-банку, що належитьь підсанкційним кацапам та вчиняє диверсійну діяльність
Припинення торгівлі - в т.ч. транспортування кацапського газу, купівлю ядерного палива у росатома, постачання електроенергії, гуманітарки на окуповану територію.
Слабо, клоун?