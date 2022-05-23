Слова Байдена про захист Тайваню силою не свідчать про зміну курсу, - Білий дім
Заява Байдена про готовність США застосувати силу для захисту Тайваню від можливої агресії з боку Китаю не означає зміну політики Штатів.
Про це заявив представник Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Як сказав президент, наша політика не змінилася", - підкреслив представник Білого дому.
"Він підтвердив нашу політику Єдиного Китаю і нашу прихильність миру та стабільності через Тайванську протоку. Він також підтвердив наше зобов’язання відповідно до Закону про відносини з Тайванем надати Тайваню військові засоби для захисту", - пояснив чиновник.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що хоч його країна і прихильна до політики Єдиного Китаю, але американські військові готові втрутитися в разі нападу на Тайвань.
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Це коли партію "червонопузих" знищено, червону ганчірку відправлено до музею, а весь Китай керується демократично обраним урядом Китайської Республіки (Republic of China, R.O.C.)?
Якщо так, то це гарна політика.
Так что никто там воевать за Тайвань не будет 100 процентов.
Да и коллаборантов на тайване наверное больше ,чем у нас ждущих РУZZКОГО МИРА
это уже какой раз такое происходит?
Равно как и сейчас США "вовлечены" в войну в Украине, но при этом не принимают непосредственного участия в боевых действиях. И это правильно. Если бы США принимали непосредственное участие, то боюсь что после первых же нескольких тысяч убитых американцев, общественное мнение в США вынудило бы Байдена не просто вывести контингент из Украины, но и в принципе отказаться от любой военной поддержки Украины.
У Індії ох як багато питань є до Пекіна, В'єтнам теж дарма час не витрачає. Але найголовніше Японія.
Всі чомусь вважають, що японські сили самооборони досить невеликі. А там одна з найкращих у світі армій, 250 т. лише кадрового складу, просунуті ВПС та 4-й за силою флот світу.
Справа за Бомбою, але хто сказав, що японці її не мають...? Не говорять про неї, це так. А мають чи не мають...?
"У нас немає ядерного озброєння, але якщо потрібно буде, ми його застосуємо.."
Це Голда Меїр.
Жінкочка була розумна, але розумних багато.
А ось говорити фрази-афоризми, які повторюватимуть навіть тоді, коли тебе давно вже не стане, може мало хто.