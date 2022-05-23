Слова Байдена про захист Тайваню силою не свідчать про зміну курсу, - Білий дім

Заява Байдена про готовність США застосувати силу для захисту Тайваню від можливої агресії з боку Китаю не означає зміну політики Штатів.

Про це заявив представник Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Як сказав президент, наша політика не змінилася", - підкреслив представник Білого дому.

"Він підтвердив нашу політику Єдиного Китаю і нашу прихильність миру та стабільності через Тайванську протоку. Він також підтвердив наше зобов’язання відповідно до Закону про відносини з Тайванем надати Тайваню військові засоби для захисту", - пояснив чиновник.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що хоч його країна і прихильна до політики Єдиного Китаю, але американські військові готові втрутитися в разі нападу на Тайвань.