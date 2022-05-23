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Слова Байдена про захист Тайваню силою не свідчать про зміну курсу, - Білий дім

байден

Заява Байдена про готовність США застосувати силу для захисту Тайваню від можливої агресії з боку Китаю не означає зміну політики Штатів.

Про це заявив представник Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Як сказав президент, наша політика не змінилася", - підкреслив представник Білого дому.

"Він підтвердив нашу політику Єдиного Китаю і нашу прихильність миру та стабільності через Тайванську протоку. Він також підтвердив наше зобов’язання відповідно до Закону про відносини з Тайванем надати Тайваню військові засоби для захисту", - пояснив чиновник.

Також читайте: Росія повинна заплатити довготривалу ціну за своє варварство в Україні, - Байден

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що хоч його країна і прихильна до політики Єдиного Китаю, але американські військові готові втрутитися в разі нападу на Тайвань.

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22590) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+7
Що таке "політика єдиного Китаю"?

Це коли партію "червонопузих" знищено, червону ганчірку відправлено до музею, а весь Китай керується демократично обраним урядом Китайської Республіки (Republic of China, R.O.C.)?

Якщо так, то це гарна політика.
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23.05.2022 13:14
+2
К столкновение с Китаем это не Третья Мировая? Не покидает ощущение, что нас использовали как наживку для поехавшего тирана путлера.
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23.05.2022 13:14
+2
Всі домагання Китаю до Тайваню та інших сусідів, вся ця імперська блатота, що полізла з нього в останні 20 років, не враховують, що й у сусідів теж можуть бути претензії, але цього разу вже до самого Китаю.
У Індії ох як багато питань є до Пекіна, В'єтнам теж дарма час не витрачає. Але найголовніше Японія.
Всі чомусь вважають, що японські сили самооборони досить невеликі. А там одна з найкращих у світі армій, 250 т. лише кадрового складу, просунуті ВПС та 4-й за силою флот світу.
Справа за Бомбою, але хто сказав, що японці її не мають...? Не говорять про неї, це так. А мають чи не мають...?
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23.05.2022 13:24
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Що таке "політика єдиного Китаю"?

Це коли партію "червонопузих" знищено, червону ганчірку відправлено до музею, а весь Китай керується демократично обраним урядом Китайської Республіки (Republic of China, R.O.C.)?

Якщо так, то це гарна політика.
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23.05.2022 13:14 Відповісти
К столкновение с Китаем это не Третья Мировая? Не покидает ощущение, что нас использовали как наживку для поехавшего тирана путлера.
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23.05.2022 13:14 Відповісти
То есть какбе немножко беременный, и Единый Китай и независимый Тайвань одновременно, и там, и сям. Хотя как ведёт себя Китай в отношении нашей войны, хвостиком повиливая, то ответ соответствующий пациенту
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23.05.2022 13:14 Відповісти
Вы на тот "договор" США и Тайваня гляньте-это ,что то по типу Будапештского меморандума.
Так что никто там воевать за Тайвань не будет 100 процентов.
Да и коллаборантов на тайване наверное больше ,чем у нас ждущих РУZZКОГО МИРА
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23.05.2022 13:19 Відповісти
Ты что - туповата? Прямым текстом тебе США сказали: если Китай сунется в Тайвань, дадим по рогам
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23.05.2022 13:27 Відповісти
Зеленський сказал, что после удара по Десне погибло 87 человек.
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23.05.2022 13:22 Відповісти
Это просто очередное непостижимое халатное отношение. Как можно во время войны в зданиях держать военных,
это уже какой раз такое происходит?
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23.05.2022 13:27 Відповісти
Вранье. Байден такого не говорил. Слово Байдена "involved" переводится как вовлечен. Это вовсе не означает, что армия США будет воевать на стороне Тайваня.
Равно как и сейчас США "вовлечены" в войну в Украине, но при этом не принимают непосредственного участия в боевых действиях. И это правильно. Если бы США принимали непосредственное участие, то боюсь что после первых же нескольких тысяч убитых американцев, общественное мнение в США вынудило бы Байдена не просто вывести контингент из Украины, но и в принципе отказаться от любой военной поддержки Украины.
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23.05.2022 13:22 Відповісти
В Украине армия США и близко не "involved", не песди. Наших инструкторов обучают заграницей.
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23.05.2022 13:29 Відповісти
Всі домагання Китаю до Тайваню та інших сусідів, вся ця імперська блатота, що полізла з нього в останні 20 років, не враховують, що й у сусідів теж можуть бути претензії, але цього разу вже до самого Китаю.
У Індії ох як багато питань є до Пекіна, В'єтнам теж дарма час не витрачає. Але найголовніше Японія.
Всі чомусь вважають, що японські сили самооборони досить невеликі. А там одна з найкращих у світі армій, 250 т. лише кадрового складу, просунуті ВПС та 4-й за силою флот світу.
Справа за Бомбою, але хто сказав, що японці її не мають...? Не говорять про неї, це так. А мають чи не мають...?
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23.05.2022 13:24 Відповісти
То з п'єси:
"У нас немає ядерного озброєння, але якщо потрібно буде, ми його застосуємо.."
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23.05.2022 13:30 Відповісти
Це не є п'єса.
Це Голда Меїр.
Жінкочка була розумна, але розумних багато.
А ось говорити фрази-афоризми, які повторюватимуть навіть тоді, коли тебе давно вже не стане, може мало хто.
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23.05.2022 13:43 Відповісти
Дайте вгадаю, цей чиновник Салліван?
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23.05.2022 14:42 Відповісти
 
 