Окупанти не пропускають автівки на блокпосту у Василівці. У черзі вже понад 400 машин, - Запорізька ОВА
Росіяни вкотре блокують можливість виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямку до обласного центру з міст Мелітополь та Енергодар.
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"На блокпосту ворога в м. Василівка, з невідомих причин, не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Вже скупчена черга з понад 400 машин. З боку м. Запоріжжя також чекають на проїзд машини, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю", - йдеться у повідомленні.
У Запорізькій ОВА зазначають, що про відкриття напрямку буде повідомлено додатково.
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Мобильный крематорий
показати весь коментар23.05.2022 13:18 Відповісти Мені подобається 0
Galina Mala
показати весь коментар23.05.2022 13:35 Відповісти Мені подобається 0
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