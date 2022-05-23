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Новини Війна
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Окупанти не пропускають автівки на блокпосту у Василівці. У черзі вже понад 400 машин, - Запорізька ОВА

евакуація,василівка

Росіяни вкотре блокують можливість виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямку до обласного центру з міст Мелітополь та Енергодар.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На блокпосту ворога в м. Василівка, з невідомих причин, не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Вже скупчена черга з понад 400 машин. З боку м. Запоріжжя також чекають на проїзд машини, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій Запорізького краю", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військових РФ у Василівці на Запоріжжі вже більше, ніж місцевих мешканців, - ОВА

У Запорізькій ОВА зазначають, що про відкриття напрямку буде повідомлено додатково.

черга (224) Запорізька область (3578) блокпост (219)


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Поясните пжл диванному стратегу. В чем проблема разнести блокирующие блокпосты артой или дронами и открыть путь для людей? Неужели на блокпостах сконцентрирована такая мощь, возведены такие фортификации, что их нельзя уничтожить?
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23.05.2022 13:18 Відповісти
Потрібна далекобійна арта та прикриття з повітря. Мразота у Василівці вгрищлась у землю... Там кожні 100 метрів доти, БТРи вкопані... В до того-ж там траса на Мелітополь-Крим. Рознесеш, за 3 години нові будуть. Поки стоїть Кримський міст - там буде горе
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23.05.2022 13:35 Відповісти
 
 