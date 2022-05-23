УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4863 відвідувача онлайн
Новини Справа Медведчука
14 972 131

"ЄС" про заяву Медведчука: Не здивує, якщо до справи долучать показання Путіна

порошенко

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна Віктора Медведчука про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівлі вугіллям та відчуження трубопроводу не відповідають дійсності.

Про це Головань заявив у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"На нашу думку, взагалі те, що робить СБУ, — це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ — це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає".

На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента.

На 23 травня призначене судове засідання стосовно арешту на майно Порошенка. Адвокат розцінює повідомлення СБУ як "тиск на суд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в "Л/ДНР". Звинуватив Порошенка. ВIДЕО

Своєю чергою в політсилі "Європейська солідарність" заявили, що всі "заяви" Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси.

"Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" будь-що про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" покази проти Порошенка, їх вже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну", - зазначають в "Європейській солідарності".

"Нам прикро, що в умовах війни Служба безпеки України не розслідує справи про очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради, а монтує яскраві політично мотивовані ролики з "псевдосвідченнями" Медведчука. І тому справа не у Медведчуку та його "показах", а в тім, що окремі представники влади, як-от Баканов і Татаров, у надзвичайно складний момент на фронті вдаються до відверто шкідницьких дій – порушують принцип внутрішньополітичної єдності", - йдеться у повідомленні.

Цього принципу "Європейська Солідарність" дотримується з 24 лютого.

"Ми і далі наполягаємо на тому, що публічна дискусія між владою та опозицією повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна. Сьогодні ж маємо спільно працювати на перемогу. У нас є відповіді на всі питання. Тоді як у влади точно немає відповідей на питання, які є в суспільства", - сказано далі.

У "ЄС" порушують питання, як могло статися так, що державний зрадник Медведчук став для влади джерелом достовірної інформації, рівно як ведучі його каналів – учасниками патріотичного телемарафону; чому з його соратників з колишньої ОПЗЖ влада формує лояльну до себе парламентську групу замість розслідування; і чому окремі діючі депутати з провладних груп і зі "Слуги народу" прямо колаборують з ворогом?

Також читайте: Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів, - Данілов

"Нас вже не здивує, якщо до справи проти Порошенка долучать покази Путіна. "Європейська Солідарність" ще раз закликає владу зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги, і сподіваємося, що нас почують. Ворог не Порошенко, ворог – Путін. Війна чітко показала хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини. Ми – державники і переконані: спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт грають лише на руку Москві. Сьогодні наше спільне завдання – зберегти Україну і звільнити українську землю від нашого споконвічного ворога – Росії", - резюмують у політсилі.

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) звинувачення (215) Порошенко Петро (15163) СБУ (12786) вугілля (2472) нафтопровід (363)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+88
- А ты знаешь, что Медведчук все рассказал о Порошенко?
- Да. Теперь я ещё знаю, что Василь Стус - гнида и предатель идеалов.
- Ты что, идиотка?
- А чего истерим? Это же тоже Медведчук говорил. Так кто идиот? © твітер
показати весь коментар
23.05.2022 13:22
+67
Да никаких. Уже три года ищут, да и до того искали усиленно.
показати весь коментар
23.05.2022 13:25
+67
показати весь коментар
23.05.2022 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та пофіг на пуйло! П'ЯТА колна колаборантів в Україні більш цікава!
Але до них,навіть на звільнених СБУ діла нема,навіть до тих,на яких навіть слідства не треба!
Всі докази та свічня/заяви у СБУ є!
І що? Не на часі?
показати весь коментар
23.05.2022 15:06 Відповісти
Суттєво влада зе немає правасудити порошенка Ніхто навизнає вирок . Зе в глибокій сраці
показати весь коментар
23.05.2022 14:37 Відповісти
....)
показати весь коментар
23.05.2022 14:42 Відповісти
А что, кто-то сомневался и думал что порох не при делах???? А иначе как бы он обогатился в несколько раз при своем президенстве ( и не стал олигархом ). Вот и пришло время когда нынешняя питарастическая власть сцепилась с предыдущей (неворовитой и чесной ).
показати весь коментар
23.05.2022 14:45 Відповісти
звідки інфа? з якого унітаза? Порошенко єдиний президент, реальні статки якого зменшилися під час його президенства. А ти жрало все життя гівно з руського унітаза і окацапився вже на 73%.
показати весь коментар
23.05.2022 14:52 Відповісти
А про Чонгар медведчук нічого не розповів?
показати весь коментар
23.05.2022 14:45 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 00:32 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/05/05/petro-poroshenko-otrymav-zaproshennya-prezydenta-****-vzyaty-uchast-u-kongresi-yevropejskoyi-narodnoyi-partiyi/ Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент України Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня - 1 червня у Роттердамі (Нідерланди) .

У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.

Йдеться, зокрема, про посилення підтримки України у відсічі російській агресії, ужорсточення санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради.
показати весь коментар
23.05.2022 14:52 Відповісти
От для цього, щоб Пороха не випуустити на цей Конгрес - і придуманий оцей вкид ніби мертвечука
показати весь коментар
23.05.2022 14:55 Відповісти
Бо ще , раптом, у керівні органи ЄНП оберуть... Навіть на "почесну" посаду. Найблювовіший цього не переживе...
показати весь коментар
23.05.2022 15:02 Відповісти
поросбонок тобто порошенко гнида і зрадник це було зрозуміло і без медведчука
показати весь коментар
23.05.2022 15:26 Відповісти
жму руку так він говорив путіну кули вже тривала війна і він не говорив що це брехня
не здивуюся якщо він йому жав не тільки руку а і член
показати весь коментар
23.05.2022 15:28 Відповісти
Твоя зелупа сдала пуйлу Херсон и Киевскую обл -в итоге сотни тысяч жертв ,и при этом оно все время мечтает о встрече с ******...что ещё ты,зесрань,можешь высрать ?
показати весь коментар
23.05.2022 15:36 Відповісти
Скоро выпустят марку с изображением липецкого завода и надписью - наши дружеские,многомиллиардные инвестиции в экономику братской страны.
показати весь коментар
23.05.2022 15:46 Відповісти
Может марку с Херсоном и Мариуполем,которые под кацапами,или с фото убиенных детей ,которых зелупа живодерам сдал,выпустишь,дерьмо?
показати весь коментар
23.05.2022 15:59 Відповісти
Зелена х-ня, не знала як на Пороха наїхати, то висосала з мертвечука! А потім всіх не угодних на війну буде відправляти? Порошенко не міг завершити війну, так само як зе чмо! Зе взагалі все тут продало, віддало під шефство! Огидно! Пуста картонна балаболка, а не президент.
показати весь коментар
23.05.2022 15:48 Відповісти
Жодних сумінвів в тому, що Порошенко ворюга немає. Бо по інакшому неможливо пояснити, як особа, яка все життя працювла на держслужбі стала мільярдером.
показати весь коментар
23.05.2022 15:51 Відповісти
Сомнений в этой брехне нет только у идиотов и зебилов.
показати весь коментар
24.05.2022 01:17 Відповісти
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ. ЗЕ ПРО СВОЕГО ВОРОВАТОГО МИНИСТРА ГОВОРИЛ УКРАЛ ОН МЕЛОЧЬ И ЧТО ОНО НЕ СТОИТ РАССЛЕДОВАНИЯ. СЕЙЧАС ОН ЧТО СКАЖЕТ. НАВЕРНОЕ СДЕЛАЕТ ИЗ МУРАВЬЯ СДЕЛАЕТ СЛОНА.
ВСЕ РАЗБОРКИ КРОМЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОДИНЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
23.05.2022 16:05 Відповісти
Схиляю голову перед великою силою мистецтва, а також засобами масової інформації, щоб з нікчемного, провінційного комедіанта створити образ великого лідера вільного світу і при цьому, щоб він сам у цей міф увірував, але є одне але, це Порошенко, як величезний камінь на дорозі до ілюзорного Олімпу.
показати весь коментар
23.05.2022 16:29 Відповісти
Сперва пусть Зеленский скажет ,как довёл Украину и ВСУ до нищеты, своими долбанными дорогами и запретами производить ремонт в УКраине танков, БтРОв самолётов, катеров! ,как запретил выпуск НЕптунов, Стунгы, корсаров и многое ещё чего !! КАК запрещал на фронте АТО стрелять в фашистов ДНР!! Как сдали врагу за неделю Херсонскую и Запорожскую и часть николаеваской областей?? Как задолбал всех , до войны ,своими дорогами и Как сегодня докатился до того . что открыто на весь мир, просит милостыню для ВСу и Украины!! а потом будем разбираться с Порошенко. татаровыми. портновыми, шуфричами , кузьмиными , королевскими, Бойками и прочей пророссийской сволочью. Понятно , что порошенко вор, иначе бы не было бы у него столько добра!!А зеленский тогда кто?? У него тоже не одна сотня миллионов долларов дохода, НЕПОНЯТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ!!
показати весь коментар
23.05.2022 16:41 Відповісти
программа ***** по внутренней дестабилизации Украины успешно выполняется баклановым и прочей зелено-зрадницкой плесенью...
показати весь коментар
24.05.2022 01:19 Відповісти
здобутки гiвнокомандуючого

https://static.ukrinform.com/photos/2022_05/1651941033-325.jpeg
показати весь коментар
24.05.2022 17:42 Відповісти

мертвечук, ти лайно, ти нiкому не потрiбен, хiба що ЗеЛупi, щоб видавати для

ЗеБiльного лохторату маячню та брехню про справжнього президента Порошенко.
показати весь коментар
24.05.2022 17:43 Відповісти
Адвокат бреше. Петро Порошенко по своїй суті є барига, брехун, мародер, злодій. і патологічно жадний Ганд()н.
показати весь коментар
27.05.2022 06:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 