"ЄС" про заяву Медведчука: Не здивує, якщо до справи долучать показання Путіна

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна Віктора Медведчука про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівлі вугіллям та відчуження трубопроводу не відповідають дійсності.

Про це Головань заявив у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"На нашу думку, взагалі те, що робить СБУ, — це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ — це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає".

На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента.

На 23 травня призначене судове засідання стосовно арешту на майно Порошенка. Адвокат розцінює повідомлення СБУ як "тиск на суд".

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Своєю чергою в політсилі "Європейська солідарність" заявили, що всі "заяви" Медведчука на адресу Петра Порошенка – це очевидна інформаційна диверсія в інтересах-країни агресора, бо порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси.

"Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" будь-що про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" покази проти Порошенка, їх вже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. Немає жодних сумнівів, що слова про Порошенка Медведчуку написали замовники, тому й читав він їх з суфлера. "Оплатою" за ці "свідчення" було переведення в кращі умови перебування та обіцянки обміну", - зазначають в "Європейській солідарності".

"Нам прикро, що в умовах війни Служба безпеки України не розслідує справи про очевидну колаборацію з ворогом деяких генералів СБУ та депутатів Верховної Ради, а монтує яскраві політично мотивовані ролики з "псевдосвідченнями" Медведчука. І тому справа не у Медведчуку та його "показах", а в тім, що окремі представники влади, як-от Баканов і Татаров, у надзвичайно складний момент на фронті вдаються до відверто шкідницьких дій – порушують принцип внутрішньополітичної єдності", - йдеться у повідомленні.

Цього принципу "Європейська Солідарність" дотримується з 24 лютого.

"Ми і далі наполягаємо на тому, що публічна дискусія між владою та опозицією повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна. Сьогодні ж маємо спільно працювати на перемогу. У нас є відповіді на всі питання. Тоді як у влади точно немає відповідей на питання, які є в суспільства", - сказано далі.

У "ЄС" порушують питання, як могло статися так, що державний зрадник Медведчук став для влади джерелом достовірної інформації, рівно як ведучі його каналів – учасниками патріотичного телемарафону; чому з його соратників з колишньої ОПЗЖ влада формує лояльну до себе парламентську групу замість розслідування; і чому окремі діючі депутати з провладних груп і зі "Слуги народу" прямо колаборують з ворогом?

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"Нас вже не здивує, якщо до справи проти Порошенка долучать покази Путіна. "Європейська Солідарність" ще раз закликає владу зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги, і сподіваємося, що нас почують. Ворог не Порошенко, ворог – Путін. Війна чітко показала хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини. Ми – державники і переконані: спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт грають лише на руку Москві. Сьогодні наше спільне завдання – зберегти Україну і звільнити українську землю від нашого споконвічного ворога – Росії", - резюмують у політсилі.