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87 осіб загинули внаслідок авіаудару окупантів по селищу Десна 17 травня, - Зеленський

свічка

87 тіл загиблих виявили під уламками після авіаудару окупантів по селищу Десна на Чернігівщині. Рашисти обстріляли Десну 17 травня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих - без цих людей уже буде майбутнє України", - зазначив він, відповідаючи на питання, яким він бачить майбутнє України.

Також читайте: Війська РФ завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині. Є загиблі, багато поранених, - Чаус. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+64
Тобто командування хер забило на повітряну тривогу? Невже після 2 місяців війни не зрозуміло, що ракета летить в казарму і що військові на вагу золота і мають за хвилину вибігати в укриття.
Мля майже 90 захисників загинули через бездарність! Це тяжкий злочин, має бути покарання!
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23.05.2022 13:29
+54
На жаль не вдруге. Ще на Житомирщині та Яворівському полігоні, на Рівненщині та Вінниччині. Я з відкритих джерел, тільки по аналогічним ситуаціям нарахував більше 1000 загиблих в казармах. Хтось бы мав піти під трибунал.
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23.05.2022 13:36
+51
Заголовок неправильний: 87 людей загинуло внаслідок нехлюйства і тупорилості командирів.
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23.05.2022 13:47
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Жесть, знову військові в казармах? Мають полетіти голови відповідальних. Вбили цілу роту військових. Це якщо цинічно. А так тупо позбавили життя людей
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23.05.2022 13:37 Відповісти
Вони всі "бояться розізлити пупкіна".
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23.05.2022 13:45 Відповісти
Они предпочитают варить его медленно. К сожалению за счет наших жизней. И к сожалению Украине не приходится выбирать ибо сама своими силами и средствами она не справится.
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23.05.2022 14:45 Відповісти
Пам'ятка для командирів ЗСУ

Після обстрілу орками крилатими ракетами Яворівського полігону та селища Десна командири повинні зрозуміти, що відпочивати війсковослужбовцям у казармах зараз смертельно небезпечно. Також не можна допускати у розташування військової частини, на полігони, блокпости та військові склади з ************ депутатів "Слуг народу" та журналістів. Російський православний ворог обстрілює Україну крилатими ракетами, як у тирі, до західних кордонів. Росіяни вбиватимуть громадян України, поки в них не закінчаться ракети.

Нині покійний (царство йому Кобзона) Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський багато років тому озвучував плани діда Бабаєва щодо суверенної України:

«За два часа до бомбардировок все воинские части Украины должны быть уничтожены полностью, сожжены. Казармы, военные городки, самолеты, все полностью. И спецназ высаживается в Киеве, и Порошенко арестовывается. И заканчивается проблема», - сказал Жириновский.
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23.05.2022 16:09 Відповісти
томагавки запускають з кораблів та підлодок,з чого ми їх будемо запускать?
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23.05.2022 13:53 Відповісти
Пора уже понять, что война идет на всей территории Украины и на каждом военном объекте должны быть укрепления, как на передовой. И пользоваться этими укреплениями по тревоге, должны быть обязаны все офицеры и солдаты без исключения. Вплоть до трибунала
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23.05.2022 13:38 Відповісти
Банальные окопы на территории частей во первых научили бы солдат их рыть и использовать, во вторых спасли бы сотни жизней.
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23.05.2022 14:47 Відповісти
Это очень ценные указания от диванных экспертов...
Тревоги идут одна за одной каждый час. Следуя им, солдаты безвылазно должны будут сидеть в окопах круглые сутки. Естественно, так или иначе, на практике, солдаты пытаются игнорировать сигналы воздушной тревоги. Правильное решение это наличие специально оборудованных бункеров и убежищ, но их нет, и строительство их при таких масштабах займет годы. Второе это срочно создавать полноценную ПРО, но союзники очень медленно идут нам навстречу в этом. Надо понимать, что на полигонах находится не сотня бойцов, а тысячи, и поэтому советы выкопать окопчик возле казармы, на практике выглядят смешно. Как и поселить десятки тысяч солдат в палатках. Т.е. простого решения нет.
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24.05.2022 12:50 Відповісти
життя нічому не вчить ..
у командирів зовсім клепки в голові немає заселяти в казарми військової частини ??
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23.05.2022 13:43 Відповісти
Заголовок неправильний: 87 людей загинуло внаслідок нехлюйства і тупорилості командирів.
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23.05.2022 13:47 Відповісти
Це офіційна версія. Чоловік який розбирав завали каже близько 200
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24.05.2022 07:58 Відповісти
Вопрос , а почему они спят в одной казарме , и второй вопрос ,наводчика нашли ? Уже тепло на улице , почему нельзя спать в ⛺ палатках по пять человек ??????
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23.05.2022 13:49 Відповісти
Заснован 1959 р. ви що думаєте у москви немає координат?
Якщо такі об'єкти використовують вони повинні бути захищені ППО,якщо їх немає ,потрібно змінювати локацію.Це моя суб'єктивна думка,генштабу звичайно видніше кого де розміщувати.
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23.05.2022 14:00 Відповісти
кончено не знают - когда там собирается толпа они же не бьют когда там пусто
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23.05.2022 14:16 Відповісти
Для палаток и землянок надо еще буржуйки а их не закупили - кошти поїли пацюки потому провтыкали и угробили.
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23.05.2022 20:31 Відповісти
Абдристовича як співучасника розмінування на нари довічно!!!
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23.05.2022 13:50 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ!
ВАШІ ДУШІ ЗАВЖДИ БУДУТЬ В ПАМ'ЯТІ ТА НАШИХ СЕРЦЯХ ТАК ЯК І ВСІ ТІ ХТО СКЛАВ ГОЛОВУ ЗА УКРАЇНУ!
Так це ще не кінець, але ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
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23.05.2022 13:53 Відповісти
Петро Медзіновський , я тоже об этом писал , призываю ,Юру , непосредственно заняться этим , это тоже фрон ,но внутри. Такие особи ,как Ермак ,Верещук, Гетьманцев, Боканов . Должны покинуть урядовий квартал, перейти в 95-ый
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23.05.2022 13:55 Відповісти
Ермака ,Верещук, Гетьманцева, Боканова посадити в бочку з гівном а не на державні посади.

КОнчені "лідери" , здається в першій букві помилився
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23.05.2022 16:22 Відповісти
Дебилизм и бестолковость власти поражает и бесит!
Ни одна разведка мира не может сказать кол-во высокоточных ракет у РФ. Эксперты склоняются к мысли, что сейчас они использовали не более 30-40% имеющегося запаса. И производство новых работает. Т.е. подобные обстрелы будут продолжаться еще много месяцев.
Сколько подземных бункеров было построено в Украине за 3 месяца войны? Ноль! Ноль, Карл!
В чем проблема? Бетон - есть, арматура - есть, техника и строители - есть.
Зато эти долбоебы, наперегонки, рассказывают во всех СМИ как и за сколько млрд. они будут восстанавливать "разрушенное жилье и инфраструктуру". Шо, *****, война уже закончилась? Или там, в Десне, не ваших детей похоронили рашистские ракеты и поэтому вам не до бункеров для солдат ВСУ?
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23.05.2022 13:56 Відповісти
Які три місяці,про формування БТГ для захоплення України балакали ще з минулого літа..
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23.05.2022 14:10 Відповісти
При подобном обстреле иранскими ракетами американских казарм в Ираке -один контуженый ,у одной срыв беременности
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24.05.2022 01:36 Відповісти
Били не по людях, а конкретно по скупченню військових.
Це вже який випадок, мать вашу ???
Яке чмо дарує ворогові такі сюрпризи ??
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23.05.2022 13:59 Відповісти
У нас, здається, іде гра з кацапами впіддавки. Наші 100000 військ тупо тримають в тилу. Цим дають можливість кацапам мати перевагу на Донбасі. Крім того війська тримають або в казармах, або в школах по селах. Щоб кацапам було легше цілитись напевно...
Коли на початку квітня у нас в Київській області кацапів розгромили нам поставили вибір - або здати автомати, або підписувати контракт з теробороною. При чому наголосили, що будуть нас тримати в школі у селі серед голого степу (єдине село з двох десятків сіл громади, де нема ні річок, ні балок, ні лісів). Коротше, був у нас фактично батальйон добровольців при 400 автоматах і інших штучках, тепер тут практично нікого нема, майже ніхто з тими самодурами не захотів далі мати справу.
Коли була небезпека прориву кацапів до нас - тут були лише ми і змогли б легко зупинити 1-2 БТГ кацапів. ЗСУ не було. Тепер же в кожному селі стоять по взводу-два хлопців з ЗСУ, але їх на Донбас не пускають.
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23.05.2022 16:29 Відповісти
Раз на Київщині роззброїли людей - ще очевидніше, що влада боїться свого народу! Бояться, що прийдуть зі зброєю в Київ ставити незручні питання так би мовити, а цих питань вже ду-уже багато, і судячи з перебігу війни, особливо на Донбасі зараз - схоже буде ще більше...
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23.05.2022 18:51 Відповісти
Еще одна Буча .... такие вещи нужно показывать и рассказывать о них нашим бойцам на фронте и в учебках ... чтобы они этих ублюдков рашистких в плен не брали ... никогда
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23.05.2022 14:02 Відповісти
а на кого тогда менять героев Мариуполя?
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23.05.2022 14:55 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1528693274000629761 1 мин

ХТО ж віддав наказ тримати стільки вояків в 4-хповерхових казармах,після СТІЛЬКОХ уражень від ворога по аналогічних казармах в інших міцях дислокації,з НЕменшою кількістю загиблих?!Хто зрадник?
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23.05.2022 14:06 Відповісти
Еліту підготовлену за раз знищили(

Треба в палаткові лагеря селити, розквартировувати малими групами в навчальних центрах а не в багатоповерхових радянських казармах з відомими координатами. 4 чи 5й подібний випадок за 2.5 місяців війни, скільки ще таке недбальство буде допускатись..?!?
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23.05.2022 14:06 Відповісти
Так если бы они хотя бы на тревогу воздушную реагировали. Банально хер забили и не чешутся. Хотя можно было бы хотя бы окопы понарыть недалеко от казарм и туда бегать если уж бомбоубежища нет
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23.05.2022 14:53 Відповісти
Не палатки! Бліндаж з двома накатами. Згадайте другу світову. По лісах будувати бліндажі з буржуйками і там держати солдат.
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23.05.2022 17:24 Відповісти
Сначала Яворивский полигон, потом николаевские казармы, теперь Десна, а мы еще смеёмся над тупыми рашистами в Чернобаевке. Неужели не понятно что первая цель ракеты будет казарма? Расселите воинов хоть по палаткам или блиндажам в крайнем случае , неужели жизнь солдата ничего не стоит?
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23.05.2022 14:07 Відповісти
Керівники деяких частин рядових називають ,карандаши,,. Так називали солдат лише офіцери ЧА у 41-45 роках.
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23.05.2022 15:21 Відповісти
спочатку була Охтирка..понад 70 загиблих! Після цього не зробили висновків і надалі також...а зараз це вже такий....нема слів
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23.05.2022 15:45 Відповісти
Проблема в тому, що у нас немає військово-польових судів, жандармерії
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23.05.2022 16:24 Відповісти
Это не дебилизм и бестолковость!Это предательство , это то же что и с вагнеровцами ,с оккупацией Херсона и Энергодар за 1 день( разминировали все) , то же что и рашисты под Киевом (шашлыки важнее), Мариуполь, и так далее! Задание Дерьмаков с Зенелохами договориться с Путиным где то посередине Днепра!А этоиму очень мешает сопротивление украинцев! Поэтому надо как можно больше увеличить наши потери , а потом преподнести компромиссный мир как победу! Только так можно обьяснить все их действия !
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23.05.2022 14:09 Відповісти
Офіцерві під трибунал за таку халатність! 3й місяць війни, а вони сотнями розселяють бійців в місцях, які є пріоритетними цілями для ворога! Яке нам НАТО!!! Савєцька армія, як була, так і залишилась(
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23.05.2022 14:17 Відповісти
тобо командування і командирів дибілів війна нічому не вчить, це вже який великий випадок? 4-5-6й? хто під час війни тримає людей в казармі, ****, це *******, і ніхто не покараний?
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23.05.2022 14:24 Відповісти
Так ось чому про Порошенка почали ****..ти.... Методика не міняється... Сволота.
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23.05.2022 14:26 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1528687788006285314 46 мин

Співчуття рідним та близьким загиблих.Вбила наших,звісно,кацапня.Але ХТО їх тримав у казармах,ЗНОВ?!Там площа полігону,незважаючи на те,що ХТОСЬ вже продав ,майже полвину його,у привтану власність та здав в оренду,вирубав сотні га лісів,ще дозволяє розосередити особовий склад.

Ну,тепер,так точно,розосередять по наметах.ПІСЛЯ ТОГО,ЯК...Два місяці тому(після трагедії 79-ки),дуже обережно,я радив НЕ розміщувати щільно ,у 2-4поверхівках,особовий склад ЗСУ/ТрО керманичам війська.Піхуй!Місяць тому,після Яворову-*****!10 діб тому,після Сумщини,Чернігівшини-

ТЕЖ,*****-прилетіло ло Рівного-*****!І,ЗНОВУ,ДЕСНА!!!СОТНІ життів відібрав ворог,ЗАВДЯКИ НЕтупим в лампасах.ТАКЕ могли робити ,лише зрадники.Списати це на недолугість,за великі гроші чи дах в ОПУ?!
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23.05.2022 14:35 Відповісти
батьки повинні написати заяву в прокуратуру про розгильдяїв-камандіров
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23.05.2022 16:26 Відповісти
в николаеве потери по ЗАПАДНЫМ данным -500 человек -часть 200-е,часть -300 -е.Удар по казарме был 3-м по счету от начала боевых действий
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23.05.2022 14:52 Відповісти
Нажаль жахливі втрати, але як видно їз тексту це не є повна картина втрат в Десні ..... Земля пухом померлим. Родичам бажаю сили волі та заповідати ненависть до россіян своїм дітям, онукам....
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23.05.2022 14:37 Відповісти
а як онуків ще не було, то вже й не буде.
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23.05.2022 14:54 Відповісти
Нехай солдати і моложші командити беруть інівціативу в свої руки, якщо бачать, що якийсь долбойоб заганяє в одне приміщення на ніч більше ніж 10-15 людей. Це літо, є намети, можна розквартировувати, розочереджувати, навіть в голій пустелі. Ці скупчення військових вночі - це злочин.
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23.05.2022 14:41 Відповісти
На ровном месте...
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23.05.2022 14:42 Відповісти
Не неси бред. Учите мат часть.

Скорость калибра и подобной херни примерно 0.85 маха (это около 900 км/час). Они их запускали с Чёрного моря, на серо-запад от Крыма. До Десны оттуда 750 км., и ракета летит 50 минут!

Меньше смотрите рос. сми, как они за 40 секунд до Лондона долетают…
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23.05.2022 14:44 Відповісти
судя по воронке на плацу-это был не калибр ,а скорее всего что то по типу х-22 с боеголовкой под тонну.
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23.05.2022 14:54 Відповісти
Я все боюся щоб в голову нашим дебілам при владі не пришла думка провести парад на 24 серпня.
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23.05.2022 14:48 Відповісти
Сейчас тепло. Поставьте армейские палатки на большом удалении друг от друга,если нужно-в каждую по электрообогревателю. Зачем ночевать в казармах? Зеленые совсем не учаться со своих шибок
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23.05.2022 14:57 Відповісти
Тільки бліндаж!
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23.05.2022 17:30 Відповісти
электрообогреватели от воздуха не работают, не фантазируйте....
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24.05.2022 12:31 Відповісти
И ничего толком не говорят о прилете в Запорожскую область на выходных. Три серьезных бабаха ночью - и ни по чему, ни о жертвах, все тихо. Как бы не такая же хрень как в Десне.
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23.05.2022 15:03 Відповісти
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23.05.2022 15:10 Відповісти
"яким він бачить майбутнє України". От, причепилися! Арахамія уже ж пояснював, що на стратегію у них нема часу. Бабло треба кувати вже сьогодні. Од таких питань у Зе розболиться голова.
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23.05.2022 15:21 Відповісти
кажете, що це війна? І що підриви складів в Балаклії та Ічні - дорожче обійшлись Україні?
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23.05.2022 15:24 Відповісти
А не офіційно 200 загинуло
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23.05.2022 15:30 Відповісти
У нас потери по хадатности или по предательству превышают потери в реальных боях. Убитых просто в казармах столько что можно было и Мариуполь деблокировать с такими же потерями. И главное никто не наказан показательно. А не наказывают чтобы не вскрылись потери
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23.05.2022 15:55 Відповісти
Неначаси! Телемарафон с Влащенко, Гордоном, Мосейчучкой и прочими перекрасившимися медиашлюхами! Хочу слышать военных, участников боев и волонтеров на Эспрессо, Пятом и Прямом, а не рыговско-ахметовскую зеленую коломойщину.
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23.05.2022 21:43 Відповісти
це вже який раз? третій чи четвертий раз накривають казарму з купою людей!
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23.05.2022 15:59 Відповісти
. Я понимаю , что 56 года , но там же не одно здание , а попали именно туда где были военные . Значит был наводчик
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23.05.2022 16:06 Відповісти
А випаково не відповідального за цей "пройоб" (по термінологїї Подоляка) призначили керувати ТрО?
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23.05.2022 16:06 Відповісти
Те же мысли. Но призначили 15 мая, а прилетело 17го... Но наводка априори единственная версия.
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23.05.2022 21:44 Відповісти
а то то нас убеждал что войны не будет ...
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23.05.2022 16:28 Відповісти
ты идешь в армию, тбя отправляют в казарму, к тебе прилетает ракета орков из паРаши... виноват ЗЕ и его тупорылая компания. Как можно идти воевать, если наших селят в казарму куда заведомо понятно будет что-то лететь? Как можно идти воевать, если с Мариуполя наших солдат сдали в плен больше тысчи парней? Я не говорю, что есть договорняк с путлером, но я уверен в некомпетенции руководста армии
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23.05.2022 16:39 Відповісти
З кожним загиблим ми втрачаємо життєву силу ...
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23.05.2022 16:43 Відповісти
на хєра такі учбові центри?Значить,відріжте бєні ногу і руку і в тюрму за таке керівництво країною ... а потім і голову- то вже по суду!
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23.05.2022 16:44 Відповісти
Зараз основний пріоритет зеленського, це боротьба з опозицією, тобто для нього війна закінчилась, що іде в унісон із недолугою заявою, що перемогою для нього буде повернення до лінії на 23 лютого. Тому він активно зливає українських військових, щоб поскоріше підписати мир із росіянами. Думаю у нас немає іншого виходу, як примусити його у той чи інший спосіб залишити свій пост і судити його за державну зраду.
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23.05.2022 16:49 Відповісти
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23.05.2022 21:49 Відповісти
это точно как ситуация на дорогах: никто вообще не соблюдает никаких скоростных лимитов, и фактически правил вообще, полный игнор, никакого уважения ( значения такого слова вообще не знают) а потом вой стоит: они разбились, они врезались, они погибли, они покалечились но упорото, как зомби, "идут" по "трассам" 150, хер кто пристегнётся ( не лохи) и главное, все всё знают, а остальные "тупарылые бараны ездить не умеют". Так и тут, Чернобаевки, только для нас, какие-то существа упрямо гонят вновь призванных в казармы, которые верят и думают, что так положено. Кому нужен этот героизм наших солдат??? Не должно быть никакого героизма, а продуманная слаженная работа по перемалыванию орков за счёт продуманных действий, современного оружия, чтобы все были до зубов вооружены и знали, что делать, а беспримерное геройство у нас - это попытка исправления чьего-то идиотизма.
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23.05.2022 17:01 Відповісти
Надо им каким- то способом --повернуть мозги
По кремлю -бахнуть или ещё что придумать
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23.05.2022 17:10 Відповісти
томагавками шваркнуть по ним
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23.05.2022 17:28 Відповісти
Гундосий Боневтік особисто винен в цій трагедії!
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23.05.2022 18:15 Відповісти
Юрій Романюк

@sukutyra

·
https://twitter.com/sukutyra/status/1528754301807517696 14 мин

Командири учебки ДЕСНА повинні піти під трибунал по вишаку! Загиблих майже 90 людей! Командири злочинно зосередили всіх військових в одій казармі, а НЕ роззосередили, як це б було абсолютно зрозуміло. А головно - НЕ евакуювали солдат під час ТРИВОГИ! Все пойху! А насрать!
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23.05.2022 18:22 Відповісти
вот ***** если бы да кабы . на тревогу не реагировали . уже сто раз ракеты прилетали без тревоги и все это знают . летят они низко над землей и пво их не видит . а почему держали людей всех в одном месте тут полный ****** и надо провести расследование . а то найвэличниший верховний на петра снова охоту открыл . ****** уже ..нобелевский лауреат.. свербит **** ему в одном месте . может сразу с ****** разберемся а потом с ПЕТРОМ
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23.05.2022 18:25 Відповісти
Вот орки ща радуются. Роту одним ударом. Молодых,сильных.Земля им пухом. Капец,я расстроился.До слез парней жалко. Всем привет с Караганды.
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23.05.2022 19:03 Відповісти
а хєра такі учбові центри?Значить,відріжте бєні ногу і руку і в тюрму за таке керівництво країною ... а потім і голову- то вже по суду!
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23.05.2022 19:29 Відповісти
В далекі радянські часи нас, випускників КДУ, тримали в наметах (не в казармах), в лісі на полігоні Десни, а зараз же війна.
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23.05.2022 20:39 Відповісти
Там навкруги гарнізону (особливо коло полігонів) - купа старих капонірів, які залишились від солдатських землянок ще радянських часів Землянка розрахована на мотострілецьке відділення Але це ж треба "руці прикласти" - відкопать їх, обшить стіни, зробить накати, встановить нари А у нас генерали виросли вже, які не знають як це робить! І подібне - по всій Чернігівщині! Куди по гриби не поїдеш - одні ями по лісах!
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23.05.2022 22:10 Відповісти
87 погибших а ещё множество раненных.
такое будет продолжаться, пока советские закостенелые долбоебы, которые командуют в наших войсках не поймут, что большие казармы это большие братские могилы.
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23.05.2022 21:23 Відповісти
Почему солдатские казармы во время войны не в бункерах расположены😡
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23.05.2022 21:43 Відповісти
а есть бункеры ?
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24.05.2022 12:37 Відповісти
в каких бункерах ?
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24.05.2022 12:38 Відповісти
Чи навчимося ми за цю війну не купкуватись у казармах?
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23.05.2022 22:03 Відповісти
І хто за це буде відповідати ?Десна там як були довбонуті на всю голову так і залишились
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23.05.2022 22:08 Відповісти
Опять трагедия, по дурному ушли лучшие наши воины, опять те же грабли. Кто то же сдал! Или опять пр...бали? Чем же занимается СБУ, НАБУ и остальные ...БУ? А, поняла, опять нужно найти
Порошенко - главное личное распоряжение Главного. Кто то же должен быть виноват в проколах и неудачах на фронте, в зверствах врага. Вот тут и Порошенко пригодится. Он хитрый, везде успевает! Из-за него война затягивается . Всё время обижает нашего мальчика, негодник!
Да и товарищ путин недоволен, вроде так хорошо шло. Полный звиздец!
Я уже волнуюсь, если так пойдёт, чтоб никто не выкрал наш весь руководящий состав: Ермака
(он главный по работе с росией-сами говорили), нашего дорогого Зе (все хотят такого руководителя), пани Верещук(без неё ничего не случится), есть ещё господин Резников (он наша
оборона: благодаря ему мы имеем, то, что имеем). Враги же не дремлят, особенно этот
Порошенко, как только мы его посадим - сразу война закончится! А что обещает Арестович?
А ребят до сердечной боли жалко. И не первый раз. Целенаправленно уменьшается наше войско.
Кто и когда за это ответит? Объясните кто нибудь мне.
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23.05.2022 22:46 Відповісти
по прежнему будем восторгаться непревзойденным залужным??!!!
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23.05.2022 23:20 Відповісти
Він голова генштабу , а є командуючі й зами по тилу .
Задача генштабу -- розробляти військові операції й генеровати концепти розвитку армії .
Питаннями ростошування тилових частин , або відведенних в резерв займаються інші війсковики .
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24.05.2022 05:37 Відповісти
Какие 87?На тьюбе местные писали -3полных грузовика вывезли 200..Там больше 300 чел.
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24.05.2022 05:22 Відповісти
Суки... Ещё и нашими ракетами, которые Кучма отдал оркам, когда большинство погибших в казарме парней ещё и не были рождены.
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24.05.2022 08:31 Відповісти
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