87 осіб загинули внаслідок авіаудару окупантів по селищу Десна 17 травня, - Зеленський
87 тіл загиблих виявили під уламками після авіаудару окупантів по селищу Десна на Чернігівщині. Рашисти обстріляли Десну 17 травня.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих - без цих людей уже буде майбутнє України", - зазначив він, відповідаючи на питання, яким він бачить майбутнє України.
Топ коментарі
+64 Sasha Stoezkiy
показати весь коментар23.05.2022 13:29
+54 Anatoly Shevchuck #515765
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+51 Олег Іванів
показати весь коментар23.05.2022 13:47
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Після обстрілу орками крилатими ракетами Яворівського полігону та селища Десна командири повинні зрозуміти, що відпочивати війсковослужбовцям у казармах зараз смертельно небезпечно. Також не можна допускати у розташування військової частини, на полігони, блокпости та військові склади з ************ депутатів "Слуг народу" та журналістів. Російський православний ворог обстрілює Україну крилатими ракетами, як у тирі, до західних кордонів. Росіяни вбиватимуть громадян України, поки в них не закінчаться ракети.
Нині покійний (царство йому Кобзона) Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський багато років тому озвучував плани діда Бабаєва щодо суверенної України:
«За два часа до бомбардировок все воинские части Украины должны быть уничтожены полностью, сожжены. Казармы, военные городки, самолеты, все полностью. И спецназ высаживается в Киеве, и Порошенко арестовывается. И заканчивается проблема», - сказал Жириновский.
Тревоги идут одна за одной каждый час. Следуя им, солдаты безвылазно должны будут сидеть в окопах круглые сутки. Естественно, так или иначе, на практике, солдаты пытаются игнорировать сигналы воздушной тревоги. Правильное решение это наличие специально оборудованных бункеров и убежищ, но их нет, и строительство их при таких масштабах займет годы. Второе это срочно создавать полноценную ПРО, но союзники очень медленно идут нам навстречу в этом. Надо понимать, что на полигонах находится не сотня бойцов, а тысячи, и поэтому советы выкопать окопчик возле казармы, на практике выглядят смешно. Как и поселить десятки тысяч солдат в палатках. Т.е. простого решения нет.
у командирів зовсім клепки в голові немає заселяти в казарми військової частини ??
Якщо такі об'єкти використовують вони повинні бути захищені ППО,якщо їх немає ,потрібно змінювати локацію.Це моя суб'єктивна думка,генштабу звичайно видніше кого де розміщувати.
ВАШІ ДУШІ ЗАВЖДИ БУДУТЬ В ПАМ'ЯТІ ТА НАШИХ СЕРЦЯХ ТАК ЯК І ВСІ ТІ ХТО СКЛАВ ГОЛОВУ ЗА УКРАЇНУ!
Так це ще не кінець, але ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
КОнчені "лідери" , здається в першій букві помилився
Ни одна разведка мира не может сказать кол-во высокоточных ракет у РФ. Эксперты склоняются к мысли, что сейчас они использовали не более 30-40% имеющегося запаса. И производство новых работает. Т.е. подобные обстрелы будут продолжаться еще много месяцев.
Сколько подземных бункеров было построено в Украине за 3 месяца войны? Ноль! Ноль, Карл!
В чем проблема? Бетон - есть, арматура - есть, техника и строители - есть.
Зато эти долбоебы, наперегонки, рассказывают во всех СМИ как и за сколько млрд. они будут восстанавливать "разрушенное жилье и инфраструктуру". Шо, *****, война уже закончилась? Или там, в Десне, не ваших детей похоронили рашистские ракеты и поэтому вам не до бункеров для солдат ВСУ?
Це вже який випадок, мать вашу ???
Яке чмо дарує ворогові такі сюрпризи ??
Коли на початку квітня у нас в Київській області кацапів розгромили нам поставили вибір - або здати автомати, або підписувати контракт з теробороною. При чому наголосили, що будуть нас тримати в школі у селі серед голого степу (єдине село з двох десятків сіл громади, де нема ні річок, ні балок, ні лісів). Коротше, був у нас фактично батальйон добровольців при 400 автоматах і інших штучках, тепер тут практично нікого нема, майже ніхто з тими самодурами не захотів далі мати справу.
Коли була небезпека прориву кацапів до нас - тут були лише ми і змогли б легко зупинити 1-2 БТГ кацапів. ЗСУ не було. Тепер же в кожному селі стоять по взводу-два хлопців з ЗСУ, але їх на Донбас не пускають.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1528693274000629761 1 мин
ХТО ж віддав наказ тримати стільки вояків в 4-хповерхових казармах,після СТІЛЬКОХ уражень від ворога по аналогічних казармах в інших міцях дислокації,з НЕменшою кількістю загиблих?!Хто зрадник?
Треба в палаткові лагеря селити, розквартировувати малими групами в навчальних центрах а не в багатоповерхових радянських казармах з відомими координатами. 4 чи 5й подібний випадок за 2.5 місяців війни, скільки ще таке недбальство буде допускатись..?!?
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1528687788006285314 46 мин
Співчуття рідним та близьким загиблих.Вбила наших,звісно,кацапня.Але ХТО їх тримав у казармах,ЗНОВ?!Там площа полігону,незважаючи на те,що ХТОСЬ вже продав ,майже полвину його,у привтану власність та здав в оренду,вирубав сотні га лісів,ще дозволяє розосередити особовий склад.
Ну,тепер,так точно,розосередять по наметах.ПІСЛЯ ТОГО,ЯК...Два місяці тому(після трагедії 79-ки),дуже обережно,я радив НЕ розміщувати щільно ,у 2-4поверхівках,особовий склад ЗСУ/ТрО керманичам війська.Піхуй!Місяць тому,після Яворову-*****!10 діб тому,після Сумщини,Чернігівшини-
ТЕЖ,*****-прилетіло ло Рівного-*****!І,ЗНОВУ,ДЕСНА!!!СОТНІ життів відібрав ворог,ЗАВДЯКИ НЕтупим в лампасах.ТАКЕ могли робити ,лише зрадники.Списати це на недолугість,за великі гроші чи дах в ОПУ?!
Скорость калибра и подобной херни примерно 0.85 маха (это около 900 км/час). Они их запускали с Чёрного моря, на серо-запад от Крыма. До Десны оттуда 750 км., и ракета летит 50 минут!
Меньше смотрите рос. сми, как они за 40 секунд до Лондона долетают…
По кремлю -бахнуть или ещё что придумать
@sukutyra
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https://twitter.com/sukutyra/status/1528754301807517696 14 мин
Командири учебки ДЕСНА повинні піти під трибунал по вишаку! Загиблих майже 90 людей! Командири злочинно зосередили всіх військових в одій казармі, а НЕ роззосередили, як це б було абсолютно зрозуміло. А головно - НЕ евакуювали солдат під час ТРИВОГИ! Все пойху! А насрать!
такое будет продолжаться, пока советские закостенелые долбоебы, которые командуют в наших войсках не поймут, что большие казармы это большие братские могилы.
Порошенко - главное личное распоряжение Главного. Кто то же должен быть виноват в проколах и неудачах на фронте, в зверствах врага. Вот тут и Порошенко пригодится. Он хитрый, везде успевает! Из-за него война затягивается . Всё время обижает нашего мальчика, негодник!
Да и товарищ путин недоволен, вроде так хорошо шло. Полный звиздец!
Я уже волнуюсь, если так пойдёт, чтоб никто не выкрал наш весь руководящий состав: Ермака
(он главный по работе с росией-сами говорили), нашего дорогого Зе (все хотят такого руководителя), пани Верещук(без неё ничего не случится), есть ещё господин Резников (он наша
оборона: благодаря ему мы имеем, то, что имеем). Враги же не дремлят, особенно этот
Порошенко, как только мы его посадим - сразу война закончится! А что обещает Арестович?
А ребят до сердечной боли жалко. И не первый раз. Целенаправленно уменьшается наше войско.
Кто и когда за это ответит? Объясните кто нибудь мне.
Задача генштабу -- розробляти військові операції й генеровати концепти розвитку армії .
Питаннями ростошування тилових частин , або відведенних в резерв займаються інші війсковики .