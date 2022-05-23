87 осіб загинули внаслідок авіаудару окупантів по селищу Десна 17 травня, - Зеленський

87 тіл загиблих виявили під уламками після авіаудару окупантів по селищу Десна на Чернігівщині. Рашисти обстріляли Десну 17 травня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих - без цих людей уже буде майбутнє України", - зазначив він, відповідаючи на питання, яким він бачить майбутнє України.

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