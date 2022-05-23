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Новини Війна
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Росіяни вбили 4600 цивільних українців. Дані без урахування окупованих територій, - Венедіктова

венедіктова

Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Interfax з посиланням на промову генерального прокурора Ірини Венедіктової у Давосі.

Генпрокурор під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домом у Давосі, наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.

"Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 13 тис. справ відкрито через воєнні злочини РФ, - Венедіктова

 Ірина Венедіктова наголосила, що "типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну ​​жорстокість і насильство щодо мирних жителів".

Давос (237) втрати (4387) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+13
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23.05.2022 14:18
+12
Давайте подякуємо Зе і Зе владі за шашлики і ненагнітання паніки щоб не злякати інвесторів

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23.05.2022 14:13
+5
За одно вот это вот Зеленского - в отставку. И всех его ,,Слуг урода" - в отставку. Их руки по локоть в крови украинцев
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23.05.2022 14:57
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Давайте подякуємо Зе і Зе владі за шашлики і ненагнітання паніки щоб не злякати інвесторів

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23.05.2022 14:13 Відповісти
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23.05.2022 14:18 Відповісти
На фоне беспрецдентных зверств оккупантов в Украине в Казахстане считают, что украинцы сами виноваты в своих проблемах.

- И ущемлять один из этих двух языков не стоит, это вредно. Мы сейчас убеждаемся, что случилось на Украине, когда в 2014 году там бездарные политики объявили единственный законный язык - украинский, а русский - незаконный. И в итоге Украина потеряла по сути дела свою государственность. Мы должны учитывать опыт этого странного противостояния в сегодняшней политике и в будущем, - https://rus.azattyq.org/a/31863265.html заявил провластный политик Сулейменов, бывший посол Казахстана в Италии.
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23.05.2022 14:34 Відповісти
Язик єто повод, а причина смена вектора развития и виход из влияния РФ
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23.05.2022 17:30 Відповісти
За одно вот это вот Зеленского - в отставку. И всех его ,,Слуг урода" - в отставку. Их руки по локоть в крови украинцев
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23.05.2022 14:57 Відповісти
Відставка - то занадто щедро. Ці підари мають якщо не висіти на смереці, то скніти за ґратами.
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23.05.2022 21:16 Відповісти
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23.05.2022 15:13 Відповісти
так, а разом з військовим, то втрати вже доходять до 10тис. за останні три місяці!

********* БУДЕ РОЗВАЛЕНА!
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23.05.2022 16:05 Відповісти
І де вироки про засудження і надання розшуку убивць, гватільників, мародерів в Інтерпол?
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23.05.2022 23:31 Відповісти
 
 