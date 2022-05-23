Росіяни вбили 4600 цивільних українців. Дані без урахування окупованих територій, - Венедіктова
Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Interfax з посиланням на промову генерального прокурора Ірини Венедіктової у Давосі.
Генпрокурор під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домом у Давосі, наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.
"Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент".
Ірина Венедіктова наголосила, що "типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну жорстокість і насильство щодо мирних жителів".
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- И ущемлять один из этих двух языков не стоит, это вредно. Мы сейчас убеждаемся, что случилось на Украине, когда в 2014 году там бездарные политики объявили единственный законный язык - украинский, а русский - незаконный. И в итоге Украина потеряла по сути дела свою государственность. Мы должны учитывать опыт этого странного противостояния в сегодняшней политике и в будущем, - https://rus.azattyq.org/a/31863265.html заявил провластный политик Сулейменов, бывший посол Казахстана в Италии.
********* БУДЕ РОЗВАЛЕНА!