Росіяни вбили 4600 цивільних українців. Дані без урахування окупованих територій, - Венедіктова

Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Interfax з посиланням на промову генерального прокурора Ірини Венедіктової у Давосі.

Генпрокурор під час відкриття 23 травня виставки Russia War Crimes House у будівлі, яка багато років була російським домом у Давосі, наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.

"Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент".

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Ірина Венедіктова наголосила, що "типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну ​​жорстокість і насильство щодо мирних жителів".