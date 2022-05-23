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Україна швидше пройде шлях до ЄС, якщо Франція та інші країни продемонструють лідерство, - МЗС

євросоюз

Україна пройде шлях від кандидата в члени ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство у цьому процесі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це – процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", - наголосив він.

Він зауважив, що війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи, а підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії.

"Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС, – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою. Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні", - пояснив Ніколенко.

Раніше французький міністр у європейських справах Клеман Бон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

Також читайте: У МЗС підтвердили, що Італія розробила "мирний план" для припинення війни: "Пропозиції нині вивчаються"

Автор: 

МЗС (4110) Франція (3049) членство в ЄС (1234) Євросоюз (13341) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+7
Никто не подскажет, когда именно Франция за последние лет 80 демонстрировала лидерство?
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23.05.2022 13:45
+7
Чем громче звучат вопросы о сдаче Юга Украины без боя, тем больше обвиняют Порошенко в какой-то *****
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23.05.2022 13:56
+6
А может так:
Україна пройде шлях від кандидата до членів ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Україна продемонструє реальну боротьбу з тотальною корупцією, а не її імітацію.
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23.05.2022 14:06
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Никто не подскажет, когда именно Франция за последние лет 80 демонстрировала лидерство?
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23.05.2022 13:45 Відповісти
"...якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство" - це переклад на дипломатичну мову думки: "...якщо Франція не буде такою сцикливою, як тоді, коли здалися Гітлеру. А Німеччина нарешті перестане з кацапами ділити Європу".
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23.05.2022 13:51 Відповісти
Объявили войну Гитлеру в 39,когда СССР ему жопу вылизывал
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23.05.2022 14:08 Відповісти
Франція та Німеччина поки що демонструють політичне ********. Цезарі з Гепардами де ховаються?
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23.05.2022 13:49 Відповісти
Ты предоплату сделал или че так переживаешь?
Даренному коню в зубы не смотрят
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23.05.2022 14:06 Відповісти
Та это мы уже видели по показаниям
Медведчука на Порошенко и не слово
про кацапов с ЖОПЗ.
К ЕС деньгам готовы
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23.05.2022 13:51 Відповісти
Що влада зеленського приховує від українців?

Віце-прем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відмовилася надати народному депутату Володимирв Ар'єву офіційно надані Україною керівництву ЄС відповіді з анкети країни-претендентки на вступ до Євросоюзу

Відповідні документи у неділю, 22 травня 2022 року, політик навів у себе на https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5524542157608595&id=100001585953356 фейсбук-сторінці .

"Понад місяць тому я звернувся до віце-прем'єрки з питань євроінтеграції надати мені копію відповідей уряду на опитувальник Єврокомісії, який надається країні перед отриманням статусу кандидата. Ця інформація не є закритою, але мені відмовили через формальні підстави", - зазначив Ар'єв.
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23.05.2022 13:53 Відповісти
"Запитувана мною інформація не носить секретного характеру. Навпаки. Тому, я буду звертатись до відповідних правоохоронних органів надати оцінку діям посадовців Кабміну", - наголосив нардеп.

"Абсолютно не розумію чому народні депутати не можуть ознайомитись з цими відповідями?
Хіба є що приховувати?

Я дуже хотів би, щоб по дорозі до Європейського Союзу посадовці не робили кроків, які можуть бути трактовані, що не відповідають базовим цінностям, означеним у Копенгагенській декларації.

Саме тому, і вимагаю від влади законності і прозорості - основних європейських критеріїв", - підсумував народний депутат Ар'єв.
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23.05.2022 13:55 Відповісти
Чем громче звучат вопросы о сдаче Юга Украины без боя, тем больше обвиняют Порошенко в какой-то *****
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23.05.2022 13:56 Відповісти
А может так:
Україна пройде шлях від кандидата до членів ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Україна продемонструє реальну боротьбу з тотальною корупцією, а не її імітацію.
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23.05.2022 14:06 Відповісти
Процес вступу України в ЄС найбільш прискорить (більше того, зробить можливим) справжня боротьба з корупцією та припинення політичних переслідувань оппозиції.
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23.05.2022 14:10 Відповісти
в основе неприятия - тотальная коррупция. даже бюргеры и те говорят, что если принять с таким её уровнем, то можновладці евроунию развалят, как ***** об этом и мечтает. тот же камень преткновения, что и в поставках абсолютно современного оружия, плюс дерьмаки и остальные кроты из оп-ы, с угрозой слития инфы напрямую *****.
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23.05.2022 14:27 Відповісти
Путін так корумпував політичну еліту Німеччини і Франції, що Україні й не снилось. У нас екс президент втік на парашу щоб не сісти в тюрму. А в Німеччині екс канцлер шредер у вересні 2005 році підписав з путіним договір про будівництво північного потоку, а в грудні 2005 року склавши повноваження, пішов служити до путіна.
Австрія - екс міністр МЗС Карін Кнайсль голова директорів роснефті. Італія - мафіозі Берлусконі. Угорщина - Орбан.
Коли "чесні й некорумповані" бюргери кричать про тотальну корупцію, то це нагадує відому приказку про того, хто найгучніше кричить тримайте злодія.
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23.05.2022 15:01 Відповісти
За цих три місяці друзі ***** - французи, німці та італійці оговтались від шоку і тепер ідуть в наступ. Німці й французи бояться, що зі вступом України в ЄС скінчиться ера німецько-французького домінування в Європі. Україна разом з Польщею та Балтійськими країнами складуть серйозну конкуренцію на політичній мапі Європи.
Українська влада повинна чітко сказати німцям і французам, що далі за спиною українців ховатись не вийде. Або вони разом з Україною в Європейському союзі захищають європейські цінності, або на своїй власній шкурі узнають що таке рускій мір і рашизм.
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23.05.2022 14:33 Відповісти
Так! Візьмуть незважаючи на хабарництво !
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23.05.2022 14:56 Відповісти
Вступление Украины в ЕС саботирует ЗЕбильная власть невыполнением Копенгагенских критериев соответствия. Клепто-олигархам оно невыгодно. Заявления о вступлении рассчитано на внутреннего потребителя. В ЕС нет такого: хотим-не хотим принимать.
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23.05.2022 14:58 Відповісти
Навыбирали долбоебы в 19 году, "уставшие ат вайны", которые "хоть паржом".
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23.05.2022 15:22 Відповісти
Як статус кандидата в члени ЄС допоможе гарантувати безпеку від рашиста і що воно змінить в кращу сторону для життя українського народу від того життя.котре він має зараз, без статусу в кандидати ?Абсолютно нуль цілих куй десятих
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23.05.2022 15:47 Відповісти
 
 