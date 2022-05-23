Україна швидше пройде шлях до ЄС, якщо Франція та інші країни продемонструють лідерство, - МЗС

Україна пройде шлях від кандидата в члени ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство у цьому процесі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це – процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", - наголосив він.

Він зауважив, що війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи, а підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії.

"Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС, – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою. Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні", - пояснив Ніколенко.

Раніше французький міністр у європейських справах Клеман Бон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

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