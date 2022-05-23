Україна швидше пройде шлях до ЄС, якщо Франція та інші країни продемонструють лідерство, - МЗС
Україна пройде шлях від кандидата в члени ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство у цьому процесі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це – процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", - наголосив він.
Він зауважив, що війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи, а підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії.
"Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС, – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою. Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні", - пояснив Ніколенко.
Раніше французький міністр у європейських справах Клеман Бон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.
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К ЕС деньгам готовы
Віце-прем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відмовилася надати народному депутату Володимирв Ар'єву офіційно надані Україною керівництву ЄС відповіді з анкети країни-претендентки на вступ до Євросоюзу
Відповідні документи у неділю, 22 травня 2022 року, політик навів у себе на https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5524542157608595&id=100001585953356 фейсбук-сторінці .
"Понад місяць тому я звернувся до віце-прем'єрки з питань євроінтеграції надати мені копію відповідей уряду на опитувальник Єврокомісії, який надається країні перед отриманням статусу кандидата. Ця інформація не є закритою, але мені відмовили через формальні підстави", - зазначив Ар'єв.
"Абсолютно не розумію чому народні депутати не можуть ознайомитись з цими відповідями?
Хіба є що приховувати?
Я дуже хотів би, щоб по дорозі до Європейського Союзу посадовці не робили кроків, які можуть бути трактовані, що не відповідають базовим цінностям, означеним у Копенгагенській декларації.
Саме тому, і вимагаю від влади законності і прозорості - основних європейських критеріїв", - підсумував народний депутат Ар'єв.
Україна пройде шлях від кандидата до членів ЄС до повноцінного членства швидше, якщо Україна продемонструє реальну боротьбу з тотальною корупцією, а не її імітацію.
Австрія - екс міністр МЗС Карін Кнайсль голова директорів роснефті. Італія - мафіозі Берлусконі. Угорщина - Орбан.
Коли "чесні й некорумповані" бюргери кричать про тотальну корупцію, то це нагадує відому приказку про того, хто найгучніше кричить тримайте злодія.
Українська влада повинна чітко сказати німцям і французам, що далі за спиною українців ховатись не вийде. Або вони разом з Україною в Європейському союзі захищають європейські цінності, або на своїй власній шкурі узнають що таке рускій мір і рашизм.