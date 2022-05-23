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Новини Війна
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Зеленський закликає допомогти боротися з торгівлею РФ краденим в Україні зерном

зерно

Президент України Володимир Зеленський закликав допомогти Україні в боротьбі з експортом Росією краденого українського зерна.

Про це він заявив сьогодні під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зерно щодня крадуть російські військові, потім його привозить кораблями до тих чи інших країн. Ми намагаємося дуже швидко реагувати, ми працюємо на рівні МЗС із посольствами тих країн, які не є дружніми", - сказав він.

"Я думаю, якщо ти розумієш, звідки це зерно, звідки везе Росія, як ти можеш його купувати нелегітимно?" – додав він.

"Потрібно, щоб на рівні дипломатів нам допомагали, тому що ми самі не можемо з цим боротися", - сказав Зеленський.

Також читайте: Провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) зерно (3116) росія (64969) крадіжка (655)


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Топ коментарі
+6
Хто такий Пушилін щоби щось розповідати? Ми не знаємо ніякої ДНР.
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23.05.2022 13:54
+2
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23.05.2022 13:52
+2
Правильно Страны Луганды не существует поэтому наш Вовчик так
и попробует их узаконить,с заботой о Азове.
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23.05.2022 13:58
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23.05.2022 13:52 Відповісти
Пленные с "Азовстали" находятся в ДНР, их будет судить международный трибунал, рассказал Пушилин
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23.05.2022 13:53 Відповісти
Хто такий Пушилін щоби щось розповідати? Ми не знаємо ніякої ДНР.
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23.05.2022 13:54 Відповісти
Правильно Страны Луганды не существует поэтому наш Вовчик так
и попробует их узаконить,с заботой о Азове.
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23.05.2022 13:58 Відповісти
Те що ми не знаємо ніякої ДНР,не завадить їй засудити наших полонених воїнів.
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23.05.2022 14:00 Відповісти
Ніщо не може засуджувати. Якщо їх і засудять, то кацапи. А під лічиною кого, ЛДНР чи ще чогось, це вже дрогорядне.
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23.05.2022 14:06 Відповісти
Дивно, ні слова про Порошенко, але ж всі знають, що це він все краде!
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23.05.2022 14:01 Відповісти
Повторяется 1933 год когда большевики отбирали у украинцев зерно и меняли на доллары и немецкие марки и объясняли это тем, что они строят вяликую страну когда в Украине погибло около 5 миллионов, а в Казахтане около 50% населения. Причиной этому послужила масштабная Зрада в УНР которая развалила армию и отдала украинские территории большевикам без боя.
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23.05.2022 14:01 Відповісти
Европа платит 1млрд. долларов россии в день за энергоносители.
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23.05.2022 14:21 Відповісти
Турция потихоньку покупает краденое в Украине зерно. Экмек не хуже, чем из легального.
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23.05.2022 14:31 Відповісти
підірвати ті кораблі москальські
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23.05.2022 14:33 Відповісти
они не росийские
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23.05.2022 14:59 Відповісти
зе может хоть сам что-то делать? или он умеет только закликать, кликуша, епт
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23.05.2022 14:39 Відповісти
он готовился к шашлыкам, а теперь все должны. Но так не работает
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23.05.2022 16:02 Відповісти
А слабо напряму ердогану-другану подзвонити і виказати занепокоєння?
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23.05.2022 14:44 Відповісти
Эрдоган эти корабли через Босфор пропускает, и за это даже кое-что разгружается и в Турции.
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23.05.2022 15:01 Відповісти
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.

Не моє - взято у Аркадій Бабченко
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23.05.2022 21:52 Відповісти
 
 