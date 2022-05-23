Зеленський закликає допомогти боротися з торгівлею РФ краденим в Україні зерном
Президент України Володимир Зеленський закликав допомогти Україні в боротьбі з експортом Росією краденого українського зерна.
Про це він заявив сьогодні під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зерно щодня крадуть російські військові, потім його привозить кораблями до тих чи інших країн. Ми намагаємося дуже швидко реагувати, ми працюємо на рівні МЗС із посольствами тих країн, які не є дружніми", - сказав він.
"Я думаю, якщо ти розумієш, звідки це зерно, звідки везе Росія, як ти можеш його купувати нелегітимно?" – додав він.
"Потрібно, щоб на рівні дипломатів нам допомагали, тому що ми самі не можемо з цим боротися", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+6 SergTranscarpathian
показати весь коментар23.05.2022 13:54
+2 Voc Vox
показати весь коментар23.05.2022 13:52
+2 Alex 999 #470283
показати весь коментар23.05.2022 13:58
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и попробует их узаконить,с заботой о Азове.
А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.
Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.
Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.
В связи с чем вопрос.
Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?
Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.
Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.
Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.
ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.
Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.
Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.
Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.
Всё.
Так вот, собственно, сам вопрос.
На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?
Я без всякого сарказма сейчас.
Мне правда интересно.
Не моє - взято у Аркадій Бабченко