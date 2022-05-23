Зеленський закликає допомогти боротися з торгівлею РФ краденим в Україні зерном

Президент України Володимир Зеленський закликав допомогти Україні в боротьбі з експортом Росією краденого українського зерна.

Про це він заявив сьогодні під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зерно щодня крадуть російські військові, потім його привозить кораблями до тих чи інших країн. Ми намагаємося дуже швидко реагувати, ми працюємо на рівні МЗС із посольствами тих країн, які не є дружніми", - сказав він.

"Я думаю, якщо ти розумієш, звідки це зерно, звідки везе Росія, як ти можеш його купувати нелегітимно?" – додав він.

"Потрібно, щоб на рівні дипломатів нам допомагали, тому що ми самі не можемо з цим боротися", - сказав Зеленський.

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