"Це зобов'язує наших військових бути напоготові і вживати превентивних заходів", - Пєсков про замах на "мера" Енергодара

Замах на фейкового "мера" Енергодара Андрія Шевчика зобов'язує російські окупаційні війська бути напоготові. У Кремлі вважають цей інцидент терактом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, такі методи застосовують нібито лише "націоналістичні елементи".

"Це зобов'язує наших військових бути напоготові і вживати превентивних заходів щодо недопущення повторення таких терактів. Мета операції - боротьба з цими націоналістичними елементами", - зазначив Пєсков.

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