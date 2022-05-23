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"Це зобов'язує наших військових бути напоготові і вживати превентивних заходів", - Пєсков про замах на "мера" Енергодара

енергодар,шевчик

Замах на фейкового "мера" Енергодара Андрія Шевчика зобов'язує російські окупаційні війська бути напоготові. У Кремлі вважають цей інцидент терактом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, такі методи застосовують нібито лише "націоналістичні елементи".

"Це зобов'язує наших військових бути напоготові і вживати превентивних заходів щодо недопущення повторення таких терактів. Мета операції - боротьба з цими націоналістичними елементами", - зазначив Пєсков.

Також читайте: В Енергодарі підірвали колаборанта Шевчика, його поранено

Автор: 

замах (546) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+14
Вусатий чорт, ти дивися щоби тебе самого не грохнули...
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23.05.2022 14:07
+14
Тоесть я так понимаю партизан второй мировой войны нужно судить как националистических элементов и террористов за то что уничтожали гауляйтеров и полицаев, тоеть законную власть Третьего Рейха?
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23.05.2022 14:11
+8
На німецьких гауляйтерів теж були замахи. Яка несподіванка.
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23.05.2022 14:14
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Вусатий чорт, ти дивися щоби тебе самого не грохнули...
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23.05.2022 14:07 Відповісти
А 400 черножопых отправить, чтобы убить президента Украины, это что, интернациональная помощь?
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23.05.2022 14:08 Відповісти
Глобус Украины им в *********** не надо подарить где Энергодар чей страны и каким боком военные ********* Фиська ничего не попутала часом..
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23.05.2022 14:18 Відповісти
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23.05.2022 14:08 Відповісти
голожопые пабадители-марадеры достойны только одного комфорта которого заслужили - здохнуть не мучаясь, т.е. либо в клочья и в наш чернозем, либо золой суховеем по степям...
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23.05.2022 15:00 Відповісти
Мелитополь и Энергодар - города партизанской славы!
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23.05.2022 14:08 Відповісти
Мелитополь да но вот за подрыв коллаборанта в Энергодаре я сомневаюсь ,что это именно партизаны его подорвали ,а не конкуренты по дерибану как вариант его зам макеевский уголовник,которого поставили вместо этого мера
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23.05.2022 14:11 Відповісти
Тоесть я так понимаю партизан второй мировой войны нужно судить как националистических элементов и террористов за то что уничтожали гауляйтеров и полицаев, тоеть законную власть Третьего Рейха?
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23.05.2022 14:11 Відповісти
На німецьких гауляйтерів теж були замахи. Яка несподіванка.
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23.05.2022 14:14 Відповісти
трахнули мэра, трахнут и ***** )
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23.05.2022 14:15 Відповісти
Это означает только то что вам нужно быстрее готовить для себя пластиковые пакеты, ублюдки рашистские. Вам никогда не будет спокойно живыми на нашей земле.
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23.05.2022 14:23 Відповісти
не треба було х!йнею займатись
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23.05.2022 14:31 Відповісти
******* вусате. На території України, діє виключно українське законодавство. Законом України дозволено іпашить зрадників та мокшанських ********* на час дії військового стану. ПНХ
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23.05.2022 14:38 Відповісти
Що, як есесівці-данскіє кізячкі в 1943 спалили Корюківку, - спалять тепер і Енергодар?
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23.05.2022 14:42 Відповісти
Цього тепер теж будете "пледіком" всюди вкривати?
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23.05.2022 15:55 Відповісти
 
 