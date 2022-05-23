Щоб переламати хід війни, нам необхідні тижні злагодженого навчання й оборони, - Рахманін

Важке озброєння від західних партнерів надходить вже упродовж кількох тижнів. Процес зрушився після доленосної зустрічі у Рамштайні 26 квітня, коли стало зрозуміло, що постачання зброї буде поставлене на потік.

Але для того, щоб опанувати нове озброєння, нам потрібен час. Іноді — години, іноді — місяці. Йдеться про навчання не двох чи десятка воїнів, а тисяч. До того ж, сам по собі будь-який зразок озброєння, навіть новітній і сучасний, дає максимальну користь лише тоді, коли використовується у комплексі. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Для ефективного контрнаступу має взаємодіяти авіація, артилерія і розвідка. Коли система управління війною, бойовими діями, використанням зброї, систематизована і доведена до автоматизму, вона дає максимальний ККД. Для того, щоб навчитися цьому, щоб це опанував особовий склад і командири, щоб все це працювало, як годинник, потрібен, на жаль, час. А його у нас обмаль. Ми не маємо можливості закрити двадцять бригад на полігоні і вчити їх працювати на цьому озброєнні, злагоджувати дії. Усе це зараз робиться під вогнем противника. Не просто в умовах наближених до бойових, а реально в бойових", — пояснив Рахманін.

Війна — це дуже жорстка річ, тому втрати відбуваються щоденно. На жаль, їх несе не тільки ворог. І в озброєнні, і в бойовій техніці. Відчути реальні результати від постачання важкої західної зброї ми зможемо, у кращому випадку, через 3-5 тижнів, додав народний депутат.

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Для ЗСУ дуже важливо втримати позиції протягом найближчих тижнів, наголосив він. У першу чергу — на Донбасі. Для того, щоб ті бійці, які зараз інтенсивно проходять навчання, встигли опанувати зброю та пройти вишкіл, щоб використовувати її ефективно. І для того, щоб певна частина озброєнь все ж встигла надійти до України, її встигли розподілити і відправити на місця проведення бойових дій.