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Щоб переламати хід війни, нам необхідні тижні злагодженого навчання й оборони, - Рахманін

рахманін

Важке озброєння від західних партнерів надходить вже упродовж кількох тижнів. Процес зрушився після доленосної зустрічі у Рамштайні 26 квітня, коли стало зрозуміло, що постачання зброї буде поставлене на потік.

Але для того, щоб опанувати нове озброєння, нам потрібен час. Іноді — години, іноді — місяці. Йдеться про навчання не двох чи десятка воїнів, а тисяч. До того ж, сам по собі будь-який зразок озброєння, навіть новітній і сучасний, дає максимальну користь лише тоді, коли використовується у комплексі. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Для ефективного контрнаступу має взаємодіяти авіація, артилерія і розвідка. Коли система управління війною, бойовими діями, використанням зброї, систематизована і доведена до автоматизму, вона дає максимальний ККД. Для того, щоб навчитися цьому, щоб це опанував особовий склад і командири, щоб все це працювало, як годинник, потрібен, на жаль, час. А його у нас обмаль. Ми не маємо можливості закрити двадцять бригад на полігоні і вчити їх працювати на цьому озброєнні, злагоджувати дії. Усе це зараз робиться під вогнем противника. Не просто в умовах наближених до бойових, а реально в бойових", — пояснив Рахманін.

Війна — це дуже жорстка річ, тому втрати відбуваються щоденно. На жаль, їх несе не тільки ворог. І в озброєнні, і в бойовій техніці. Відчути реальні результати від постачання важкої західної зброї ми зможемо, у кращому випадку, через 3-5 тижнів, додав народний депутат.

Також читайте: Цілі Росії досі незмінні, але ми вже зруйнували порядок їхнього втілення, - нардеп "Голосу" Рахманін

Для ЗСУ дуже важливо втримати позиції протягом найближчих тижнів, наголосив він. У першу чергу — на Донбасі. Для того, щоб ті бійці, які зараз інтенсивно проходять навчання, встигли опанувати зброю та пройти вишкіл, щоб використовувати її ефективно. І для того, щоб певна частина озброєнь все ж встигла надійти до України, її встигли розподілити і відправити на місця проведення бойових дій.

Автор: 

зброя (7439) допомога (8304) ЗСУ (7507) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+10
Serhii Oliinyk@sly4x

https://mobile.twitter.com/sly4x/status/1528673688194846723 1 ч

Невступ до НАТО або інших військових союзів - це перше, що просували переговорники від Зеленського у Стамбулі.
Зеленський: Україна розуміє, що не стане членом НАТО.
В п'ятницю заклик від Порошенка - в понеділок медведчук і його свідчення проти п'ятого президента.
Збіг?
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23.05.2022 14:31
+8
По ділу каже.
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23.05.2022 14:09
+8
Треба бути реалістом - якщо до осіннього бездоріжжя не вдасться перехопити ініціативу і серйозно покращити позиції на фронті, цього в осяжному майбутньому не буде взагалі. За зимовий період вони так закладаються і укріпляться а населених пунктах, що відбити їх можна буде навіть з західним озброєнням ціною величезних жертв. Зважте й на те, що наприклад про авіацію в осяжному майбутньому навіть не йдеться. Зверніть увагу, що ми не знаємо ні що нам дадуть, ні скільки є ресурсів у кацапів. Наш контр наступ вже перенісся з середини травня на липень. Тим хто мріє про якийсь Крим чи Донбас я б взагалі радив би зняти рожеві окуляри. Я бачу як іде наш наступ на півночі Харкова, а там в основному одні невеликі села і то це все дуже важко і з перемінним успіхом дивлячись на Рубіжне і Тернову.
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23.05.2022 14:23
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По ділу каже.
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23.05.2022 14:09 Відповісти
плохому танцору...
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23.05.2022 14:42 Відповісти
Треба бути реалістом - якщо до осіннього бездоріжжя не вдасться перехопити ініціативу і серйозно покращити позиції на фронті, цього в осяжному майбутньому не буде взагалі. За зимовий період вони так закладаються і укріпляться а населених пунктах, що відбити їх можна буде навіть з західним озброєнням ціною величезних жертв. Зважте й на те, що наприклад про авіацію в осяжному майбутньому навіть не йдеться. Зверніть увагу, що ми не знаємо ні що нам дадуть, ні скільки є ресурсів у кацапів. Наш контр наступ вже перенісся з середини травня на липень. Тим хто мріє про якийсь Крим чи Донбас я б взагалі радив би зняти рожеві окуляри. Я бачу як іде наш наступ на півночі Харкова, а там в основному одні невеликі села і то це все дуже важко і з перемінним успіхом дивлячись на Рубіжне і Тернову.
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23.05.2022 14:23 Відповісти
Том Купер на днях писав. Там ТРо тримала села. Зі слів Купера кацапи кинули туди якусь броню і наші відступили. Я так розумію, що ніякого масштабного наступу там на Харків не буде, але вони відсунули наших від Вовчанська і виходу до кордону.
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23.05.2022 14:33 Відповісти
Нічого страшного. Ми почекаємо.
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23.05.2022 14:12 Відповісти
почекаємо коли там все розграбують та знищать, а потім будемо на колінах просити гроші на відновлення невідомо ким та коли
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23.05.2022 14:44 Відповісти
вам кацапам не долго осталось чекать
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23.05.2022 19:45 Відповісти
депутати могли місяць без зарплати поробити.. хоча вони і так ні хрена не роблять...
а товкати розумні речі може навіть дресірований попугай
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23.05.2022 14:15 Відповісти
Як би ще так навчатись,щоб не було яворівських і деснянських трагедій.Дуже боляче читати про втрати.
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23.05.2022 14:17 Відповісти
в Лиман зашли, Мироновский зашли
Противник відвоював у ЗСУ частину позицій на північ від Харкова, зокрема село Рубіжне, - Американський інститут вивчення війни Також, на думку Інституту, окупанти зміцнють західний берег Сіверського Донця для недопущення просування ЗСУ.
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23.05.2022 14:23 Відповісти
Тільки обстріляли
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23.05.2022 14:30 Відповісти
ослойоб - это ты, если ты не знаешь, кто такой Рахманин, то ты либо ******, или не из Украины
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23.05.2022 14:32 Відповісти
закрой хлебальник мудило ватное
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23.05.2022 19:47 Відповісти
Serhii Oliinyk@sly4x

https://mobile.twitter.com/sly4x/status/1528673688194846723 1 ч

Невступ до НАТО або інших військових союзів - це перше, що просували переговорники від Зеленського у Стамбулі.
Зеленський: Україна розуміє, що не стане членом НАТО.
В п'ятницю заклик від Порошенка - в понеділок медведчук і його свідчення проти п'ятого президента.
Збіг?
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23.05.2022 14:31 Відповісти
Да Зебуины, армией надо было заниматься эти ТРИ года, а не дорогами и великим крадивництвом
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23.05.2022 14:48 Відповісти
"Справжній військовий експерд", чітко пояснив за два дні до Великої війни, що напад, найблищим часом, неможливий!, тили не підтягнуті, і т.д....
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23.05.2022 14:52 Відповісти
якщо в Польщі організувати набір та підготовку (з-поміж громадян України) для ЗСУ, знайшлося б чимало бажаючих і це гарний потенціал. на жаль, на сьогодняшній день, їснує думка, що військова підготовка в Україні здійснюється не на належному рівні.
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23.05.2022 14:52 Відповісти
Вас, шановний, тільки за цю пропозицію, Зе-лені, можуть позбавити громадянства
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23.05.2022 15:28 Відповісти
вылезай из танка ты все проспал - за новостями хоть следи
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23.05.2022 19:55 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61550737?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D https://www.bbc.com/ukrainian/features-61550737?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D


карта наступу військ рф на сьогодні є тут
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23.05.2022 14:53 Відповісти
контрнаступ перенесено на жовтень ..
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23.05.2022 15:06 Відповісти
По-перше, щоб переламати хід війни, декому портібен мозок!
Вже скільки прильотів у казарми було з початку війни?
Але, *****, дії ГШ під час війни не можна критикувати. Тим більше - "диванним ікспердам"!
Ну не критикуємо. Маємо 100 сотих у "Десні"...
Замість того, щоб розсередити людей по наметових таборах, всіх у казарми!!!
Ну давайте, ще хтось пізданить про "диванних ікспердів"...
Ви ж так добре розбираєтесь у військовій справі, куда ж нам до вас...
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23.05.2022 15:57 Відповісти
это вообще писдец - кто за это отвечает? кто не дорожит жизнями украинцев? тупари или предатели?
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23.05.2022 19:57 Відповісти
 
 