Зеленський запрошує партнерів взяти участь у післявоєнній відбудові України: Обсяг робіт колосальний - цілі міста та галузі

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на момент початку в липні поточного року міжнародної конференції у Лугано (Швейцарія) країни-партнери та провідні компанії світу сформують свої пропозиції щодо післявоєнної відбудови України.

Про це він зазначив сьогодні під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я запрошую вас взяти участь у відбудові України після війни. Обсяг робіт колосальний. Маємо більш ніж $0,5 трлн збитків, десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста та галузі. Ми пропонуємо спеціальну, історичну, вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів, або у міст-партнерів, або у компаній-партнерів буде історична можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою або галуззю", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Велика Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали для себе конкретні напрями для шефства з відбудови країни.

"Завдяки такій моделі відносин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним. Це дозволить залучити не лише найкращих світових спеціалістів, а й стане найбільшою після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка", - сказав він.

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"Сподіваюся, що на момент початку міжнародної конференції в Лугано в липні цього року, присвяченої післявоєнній відбудові України, всі наші держави-партнери та більшість провідних компаній світу сформують свої пакети пропозицій", - додав Зеленський.