Зеленський запрошує партнерів взяти участь у післявоєнній відбудові України: Обсяг робіт колосальний - цілі міста та галузі
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на момент початку в липні поточного року міжнародної конференції у Лугано (Швейцарія) країни-партнери та провідні компанії світу сформують свої пропозиції щодо післявоєнної відбудови України.
Про це він зазначив сьогодні під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
"Я запрошую вас взяти участь у відбудові України після війни. Обсяг робіт колосальний. Маємо більш ніж $0,5 трлн збитків, десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста та галузі. Ми пропонуємо спеціальну, історичну, вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів, або у міст-партнерів, або у компаній-партнерів буде історична можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою або галуззю", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Велика Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали для себе конкретні напрями для шефства з відбудови країни.
"Завдяки такій моделі відносин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним. Це дозволить залучити не лише найкращих світових спеціалістів, а й стане найбільшою після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка", - сказав він.
"Сподіваюся, що на момент початку міжнародної конференції в Лугано в липні цього року, присвяченої післявоєнній відбудові України, всі наші держави-партнери та більшість провідних компаній світу сформують свої пакети пропозицій", - додав Зеленський.
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Кто помогал,тот и строит.Справедливо.
Не чув таке?!
Он уже рассказывал, что "Мрию" новую построим за 800 млн.$. Только вот беда, под строительство "воздушного замка" кредиты никто не дает.
Так и сейчас. Рассказывает о каких-то придуманных 0,5 трл.$. Один Атрошенко (мэр Чернигова) озвучил более-менее адекватные цифры и у него получилось, что для полного восстановления и обновления города Чернигов потребуется не более 500 млн.$. Т.е. у Зеленского "решили" что у нас 1 000 таких городов как Чернигов разрушено.
Очень наивно думать, что Запад не умеет считать и не понимает этого.
Тут за инфраструктуру разговор вести особо и ненужно,меня больше интересует людское жилье и другое движимое и недвижимое имущество.
А марицпольская азовсталь или иллича или Бенины НПЗ-за них кацапия отлистает сполна,через западные суды и никуда не денется.
День Героїв - щорічне свято в Україні на честь українських вояків - борців за волю України.
Українські Герої - це українці, які жили в різні епохи й захищали рідну землю. Вони ставали до лав великого князя Святослава і короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського, Української Галицької Армії Мирона Тарнавського, Січових стрільців Дмитра Вітовського, а також Армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери, Української Повстанської Армії.
Сьогодні ж це свято всіх захисників України від російської орди.
Гляньте к примеру Олейна ,как ее кто то отожмет у западной сверхмонополии?
Максимум могут осложнить жизнь придирками и вынудят либо закрыть,либо продать изза убыточности и то не факт.