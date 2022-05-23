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Новини Війна
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Зеленський запрошує партнерів взяти участь у післявоєнній відбудові України: Обсяг робіт колосальний - цілі міста та галузі

руїни

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на момент початку в липні поточного року міжнародної конференції у Лугано (Швейцарія) країни-партнери та провідні компанії світу сформують свої пропозиції щодо післявоєнної відбудови України.

Про це він зазначив сьогодні під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я запрошую вас взяти участь у відбудові України після війни. Обсяг робіт колосальний. Маємо більш ніж $0,5 трлн збитків, десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста та галузі. Ми пропонуємо спеціальну, історичну, вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів, або у міст-партнерів, або у компаній-партнерів буде історична можливість взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою або галуззю", - сказав Зеленський. 

Він зазначив, що Велика Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали для себе конкретні напрями для шефства з відбудови країни.

"Завдяки такій моделі відносин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним. Це дозволить залучити не лише найкращих світових спеціалістів, а й стане найбільшою після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка", - сказав він.

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"Сподіваюся, що на момент початку міжнародної конференції в Лугано в липні цього року, присвяченої післявоєнній відбудові України, всі наші держави-партнери та більшість провідних компаній світу сформують свої пакети пропозицій", - додав Зеленський.

Автор: 

Давос (237) Зеленський Володимир (23715) відбудова (354)


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Топ коментарі
+12
Партнери зеленського і партнери України - це зовсім різні партнери. Його партнери - це колима, шухріч, горНдон, піКАЛофф, кашевой, бакланофф, корявчінкофф, сивуха, але, думаю, з відбудовою вони не допоможуть.
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23.05.2022 14:53
+10
Инициатива правильная. Но не слишком ли преждевременная? Сначала бы кацапов выбить и обезопасить Украину от обстрелов из приграничья, а уже потом заниматься восстановлением.
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23.05.2022 14:50
+10
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23.05.2022 15:32
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Телятко в срац1, а Зеленський його вже р1же. Капец, на Донбассе идут кровавые бои, есть угроза окружения, а он готовится к новым выборам. Популист и брехло. Я уже не говорю о попытках уничтожить Порошенко. Разве можно сейчас нарушать соглашение с оппозицией, когда в стране война? Та Ермаку, Коломойскому и их марионетке Зеленскому насрать на все, главное остаться у корыта.
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23.05.2022 16:19 Відповісти
І корупція з рейдерством, а ще продажні суди, відкати, кумівство та інші "досягнення" Зеленського.
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23.05.2022 15:21 Відповісти
Инициатива правильная. Но не слишком ли преждевременная? Сначала бы кацапов выбить и обезопасить Украину от обстрелов из приграничья, а уже потом заниматься восстановлением.
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23.05.2022 14:50 Відповісти
Партнери зеленського і партнери України - це зовсім різні партнери. Його партнери - це колима, шухріч, горНдон, піКАЛофф, кашевой, бакланофф, корявчінкофф, сивуха, але, думаю, з відбудовою вони не допоможуть.
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23.05.2022 14:53 Відповісти
* шустєр
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23.05.2022 15:00 Відповісти
Сначала победи, потом будем строить. Никто под огнем строить не будет.
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23.05.2022 14:55 Відповісти
А всё, Ху.ло уже ничего не платит?
Кто помогал,тот и строит.Справедливо.
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23.05.2022 14:55 Відповісти
Зеленоухим такое зайдет на ура
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23.05.2022 14:57 Відповісти
ой не кажи Гоп покі не перескочиш....
Не чув таке?!
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23.05.2022 14:59 Відповісти
У клоунов война уже закончилась?
Он уже рассказывал, что "Мрию" новую построим за 800 млн.$. Только вот беда, под строительство "воздушного замка" кредиты никто не дает.
Так и сейчас. Рассказывает о каких-то придуманных 0,5 трл.$. Один Атрошенко (мэр Чернигова) озвучил более-менее адекватные цифры и у него получилось, что для полного восстановления и обновления города Чернигов потребуется не более 500 млн.$. Т.е. у Зеленского "решили" что у нас 1 000 таких городов как Чернигов разрушено.
Очень наивно думать, что Запад не умеет считать и не понимает этого.
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23.05.2022 15:02 Відповісти
Атрошенко правильно назвал сумму,могу сказать ,что найдется немало желающих инвестировать например в ТЕЦ или сельское хозяйство,в теж самые мосты (если будет платный проезд),если конечно правильно к таким инвестициям подойти и заинтересовать глобальные концерны.
Тут за инфраструктуру разговор вести особо и ненужно,меня больше интересует людское жилье и другое движимое и недвижимое имущество.
А марицпольская азовсталь или иллича или Бенины НПЗ-за них кацапия отлистает сполна,через западные суды и никуда не денется.
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23.05.2022 15:47 Відповісти
Головнокомандувач забув, що в нас війна та спочатку треба її завершити перемогою над кацапами, прийняти їх капітуляцію та отримати з них контрибуцію. Тільки потім відновлення країни.
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23.05.2022 15:03 Відповісти
Эта с..ка делает вид что у него нет оккупировнных территорий. оно уже что-то строит.
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23.05.2022 15:03 Відповісти
зеленський, а ти знаєш шо сьогодні День Героїв??? Героїв України???



День Героїв - щорічне свято в Україні на честь українських вояків - борців за волю України.

Українські Герої - це українці, які жили в різні епохи й захищали рідну землю. Вони ставали до лав великого князя Святослава і короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського, Української Галицької Армії Мирона Тарнавського, Січових стрільців Дмитра Вітовського, а також Армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери, Української Повстанської Армії.

Сьогодні ж це свято всіх захисників України від російської орди.
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23.05.2022 15:04 Відповісти
щас он Бене с поздравлениями наяривает
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23.05.2022 15:06 Відповісти
"Тут можно так прибарахлиться, что внукам хватит"
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23.05.2022 15:04 Відповісти
Ми тут за 30 років все розікрали, ні про що не думали, не готовились, а ви нам відбудовуйте.
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23.05.2022 15:07 Відповісти
Уявляю яка буде корупція при компенсації знищеного житла, це ж який відкат потрібно буде дати.
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23.05.2022 15:26 Відповісти
не будет никакой компенсации за утраченное жилье,вот увидите -это колоссальные суммы,явно неподьемные для Украины и без победы над кацапией (до нее далековато и еще вопрос в каком виде) небудет никаких российских денег
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23.05.2022 15:50 Відповісти
Ой! А можна, я буду "няней"!! А ,ще краще- "няней" "няні"...
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23.05.2022 15:10 Відповісти
Ну и почему мне смешно? Запросить можешь на шашлык, а с этом только можешь просить коленопреклонно.
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23.05.2022 15:12 Відповісти
Да, он сперва предлагает инвестировать в бизнес, зарубежные компании расширяются а потом Зебобики через "суд" отжимают весь их бизнес, так инвестиционая няня и сдохла.
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23.05.2022 15:13 Відповісти
с западных фирм ничего не отожмете-их обычно оформляют через британскую юрисдикцию ,соответственно и судить будет не Печерский или какой то Басманный суд .
Гляньте к примеру Олейна ,как ее кто то отожмет у западной сверхмонополии?
Максимум могут осложнить жизнь придирками и вынудят либо закрыть,либо продать изза убыточности и то не факт.
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23.05.2022 15:54 Відповісти
То вони окуповане ОРДЛО реінтегрують, то ділять гроші на відновлення, коли ще вирує війна. Ідіот - це назавжди.
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23.05.2022 15:23 Відповісти
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23.05.2022 15:32 Відповісти
Бородатая бабушка потирает руки!!!
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23.05.2022 15:44 Відповісти
зелень,ты сначала врага разбей у себя дома а потом прожектами будешь грезить.делит шкуру неубитого медведя!
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23.05.2022 18:48 Відповісти
Може, краще потрібно бомбосховища зараз будувати? Наприклад, в нашому місті-мільоннику їх можна по пальцям порахувати. Біля мене взагалі жодного немає. Війна ще не скінчилася, ракетні обстріли продовжуються. Але комусь вже аж кортить західні гроші подерібанити.
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23.05.2022 20:03 Відповісти
Для початку треба виграти цю війну.Херсонщина окупована Харківщина на 20% окупована Луганщина окупована Донечина окупована і далі йде повзуча окупація кожен день.
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23.05.2022 22:00 Відповісти
Відбудовувати житловий фонд на деокупованих територіях потрібно вже зараз! В нашому селі на Київщині більше 200 сімей-бомжів. В хати летіли снаряди. В мене згорів дах і котельня. Все,будинок не житловий. Заробити у війну на такі об'єми робіт як??? Зараз,просто зараз людям потрібно десь жити!
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24.05.2022 00:40 Відповісти
А зеленый барыга уже откаты миллиардные считает---ему не терпится и пофиг, что война неизвестно когда закончится....
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24.05.2022 01:34 Відповісти
 
 