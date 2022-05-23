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Новини
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Сербія, Хорватія і ще вісім країн засудили вторгнення Росії в Україну

адріатика

Держави Адріатико-Іонічного регіону, включно з Сербією і Хорватією, ухвалили декларацію, в якій вторгнення Росії в Україну названо "незаконним і невиправданим". При цьому країни висловили прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України.

Як передає Цензор. НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Хорватія, Словенія, Італія, Греція, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія і Сан-Марино зібралися в рамках Стратегії ЄС по формуванню Адріатико-Іонічного регіону (EUSAIR).

Вони перерахували 25 пунктів у спільній декларації про своє майбутнє співробітництво під егідою Єврокомісії, перший з яких стосувався війни в Україні.

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"Ми, представники урядів, найрішучішим чином шкодуємо про незаконну і невиправдану агресію Росії проти України. Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказано в документі.

Декларація не є юридично зобов'язуючим документом і лише висловлює спільну політичну позицію сторін, які її підписали.

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Автор: 

Албанія (107) Боснія (70) Греція (599) декларація (1413) Італія (1565) Македонія (115) Сербія (366) Словенія (182) Хорватія (299) Чорногорія (201) підтримка (597)


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Топ коментарі
+10
Шо,суки,братья сербы и те нож в жопу воткнули,поздравляю.
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23.05.2022 15:16
+9
Сербія, Хорватія і ще вісім країн засудили вторгнення Росії в Україну !?: Не прошло и полгода... Это как в быту: соседей изнасиловали, ограбили, а они притворились "ничего не вижу, ничего не слышу", а потом "засудили вторгнення Росії в Україну". В этом вся Европа - старая путана...
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23.05.2022 15:17
+8
Сербы осудили?Небось за спиной пальцы скрестили и ***** подмигивают.Кацапские братушки.
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23.05.2022 15:35
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Шо,суки,братья сербы и те нож в жопу воткнули,поздравляю.
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23.05.2022 15:16 Відповісти
Сербія, Хорватія і ще вісім країн засудили вторгнення Росії в Україну !?: Не прошло и полгода... Это как в быту: соседей изнасиловали, ограбили, а они притворились "ничего не вижу, ничего не слышу", а потом "засудили вторгнення Росії в Україну". В этом вся Европа - старая путана...
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23.05.2022 15:17 Відповісти
Угу..Европейские ценности -они такие.Их курс легко корректируется пачкой евро.Старая шлюха-Меркель,и молодая-Макрон не дадут сп@здеть.
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23.05.2022 15:39 Відповісти
Это не к ценностям. К сожалению алчных дебилов с комплексом величия и без принципов и в старой Европе хватает 😞
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24.05.2022 00:16 Відповісти
Сербы осудили?Небось за спиной пальцы скрестили и ***** подмигивают.Кацапские братушки.
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23.05.2022 15:35 Відповісти
Довго ж ви чекали, братва(((
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23.05.2022 15:46 Відповісти
Не уж-то и ссученная Сербия наконец-то подала свой паршивый голос против друга путина???
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23.05.2022 16:19 Відповісти
сербія? ця гноярня европи? зараз скажуть вирвали ..з контексту
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23.05.2022 16:45 Відповісти
Неужто в Белграде выйдут из моды майки с "вежливым" ****** и зелёными человечками?
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23.05.2022 17:35 Відповісти
Очередной неожиданный удар в спину ниже пояса😉 помидорами не отделаются)
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23.05.2022 17:56 Відповісти
Очередной неожиданный удар в спину ниже пояса😉 помидорами не отделаются)
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23.05.2022 18:01 Відповісти
сербы кацапские ******,не верю ни одному их слову!
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23.05.2022 18:44 Відповісти
 
 