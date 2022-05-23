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Новини
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Російський дипломат Бондарєв пішов у відставку з посади в ООН на знак протесту проти війни. ДОКУМЕНТ

оон

Співробітник постійного представництва РФ при ООН Борис Бондарєв заявив, що йде у відставку на знак протесту проти війни з Україною.

Його заяву про звільнення опублікував у твітері правозахисник Гілель Ноєр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За двадцять років своєї дипломатичної кар'єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але мені ніколи не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року", - написав Бондарєв.

На його думку, розв’язана Путіним агресинва війна - злочин не лише проти українського народу, а й проти народу Росії.

"Ті, хто розпочав цю війну, хочуть лише одного - назавжди залишитися при владі", - пише дипломат.

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Організація UN Watch закликає всіх російських дипломатів наслідувати приклад Бондарєва та піти у відставку.

В постійному представництві РФ при ООН Бондарєв заямав посаду радника. На дипломатичній службі він перебував 20 років.

"На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму у роботі МЗС весь час зростав", - зазначив дипломат.

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Російський дипломат Бондарєв пішов у відставку з посади в ООН на знак протесту проти війни 01

Автор: 

ООН (3342) відставка (1461) протест (2397) росія (64984) дипломати (565)


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Топ коментарі
+21
Невзоров казав, що перші криси почнуть тікати з числа дипломатів Мородору. Схоже він був правий.
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23.05.2022 15:38
+12
хватило 3 месяца чтоб раздуплится??? с чего бы это???
в искренность не верю...дипломата тем более))))
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23.05.2022 15:45
+10
И этот тоже станет «героем» на всех телеканалах в Германии, разделяя на таких и не таких руских? 20 лет терпел, в 2014 терпел, 3 месяца с начала войны терпел, а теперь не выдержал? Да пошли вы все *****, в знак протеста мог застрелить *****, или лошадь лаврова, на худой конец свою никчёмную тушу. Надеюсь ему орден свободы не дадут как проститутке овсянниковой?
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23.05.2022 15:42
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Нічний сторож UA@Djonas34052

https://mobile.twitter.com/Djonas34052/status/1528659014850162689 3 ч

Схоже, нас готують до "великої угоди".

А хтось дуже цьому заважає...
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23.05.2022 15:37 Відповісти
Невзоров казав, що перші криси почнуть тікати з числа дипломатів Мородору. Схоже він був правий.
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23.05.2022 15:38 Відповісти
Те шо Україна вже утилізувала майже 30 000 кацапів за три місяці це на твою думку не проіргивают? ***** готувалось до неї більше 10 років, у нас плодили олігархат, собачились за владу та вимучували гешефти на кацапсячому вонючому газі. Чого тільки вартувала для України діяльність комуняк, ригів та ************ з ********... Але навіть при такому розкладі ***** не вдалось за три місяці ні Харкова, ні Чернігова, ні Дніпра, я вже не кажу про столицю взяти...
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23.05.2022 15:53 Відповісти
1 из скольки ушел ? Сколько это в % ?
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23.05.2022 15:43 Відповісти
А проти "расєйскага народа" який злочин? 😲 Так "расєйскій народ" і є головним злочинцем, який колективно обрав собі вожака - одного зі своїх рядів. Обрав свідомо і добровільно.
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23.05.2022 15:41 Відповісти
У народу -- будь-якого, а тим паче рассийскаво -- немає ні свідомості, ні волі.
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24.05.2022 10:09 Відповісти
И этот тоже станет «героем» на всех телеканалах в Германии, разделяя на таких и не таких руских? 20 лет терпел, в 2014 терпел, 3 месяца с начала войны терпел, а теперь не выдержал? Да пошли вы все *****, в знак протеста мог застрелить *****, или лошадь лаврова, на худой конец свою никчёмную тушу. Надеюсь ему орден свободы не дадут как проститутке овсянниковой?
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23.05.2022 15:42 Відповісти
хватило 3 месяца чтоб раздуплится??? с чего бы это???
в искренность не верю...дипломата тем более))))
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23.05.2022 15:45 Відповісти
"главное вовремя смытса" - жить в северной корее 2 и под санкциями ох как не хочеца...
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23.05.2022 15:54 Відповісти
предать-ето не предать а вовремя предвидеть
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23.05.2022 16:47 Відповісти
Поздняя совесть, больше похожая на ход по получению какой то выгоды...
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23.05.2022 15:45 Відповісти
Пан Бондарєв може відповісти на 2 прості питання, чий Крим, та коли почалася Друга Світова? Щось мені здаеється, що це чергова консерва ФСБ, зараз лапухи розвісять та будуть його слухати. Не розумію, що взагалі ця «новина» робить на цензорі, наче дорослий ресурс.
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23.05.2022 15:46 Відповісти
Маєте рацію, вірити москалю - себе дурити.
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23.05.2022 15:49 Відповісти
так так , соромно йому млять, а до цього було комфортно брехати...

В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
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23.05.2022 15:48 Відповісти
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23.05.2022 15:53 Відповісти
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23.05.2022 16:27 Відповісти
Як до мене то нехай самоліквідовуються і повітря буде краще
Чим меньше москаля ,тім краще.
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23.05.2022 15:56 Відповісти
Хитра кацапська жопа.
Це щось вже хутін мутить.
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23.05.2022 15:56 Відповісти
Скорше мутять проти путіна
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23.05.2022 17:37 Відповісти
А двадцять років він не розумів де працює?
Ну, як то кажуть - краще пізно, ніж ніколи...
При умові, що це відвертий вчинок, а не звичайнісіньке "переобувне ХОБА в повітрі"...
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23.05.2022 16:02 Відповісти
Хана дипломату. Русские своих не прощают!
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23.05.2022 16:27 Відповісти
Раніше з мордора так не валили, як під час війни.
Раніше ************ був ізмєннік родзіньі, а тепер нещасньій бєжєнєц ат рєжьіма *****
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23.05.2022 16:30 Відповісти
Це напевне його асистента звільнили - бо сам він не вміє писати казки народів світу.
Думаю, шо він попросив політичний притулок, як політично переслідуваний. От три місяці і тягнув. А те що 20 років отримував хорошу зарплату, то це так - просто треба було бабла назбирати на життя в страшному і жорстокому Заході.
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23.05.2022 16:33 Відповісти
 
 