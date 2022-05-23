Російський дипломат Бондарєв пішов у відставку з посади в ООН на знак протесту проти війни. ДОКУМЕНТ

Співробітник постійного представництва РФ при ООН Борис Бондарєв заявив, що йде у відставку на знак протесту проти війни з Україною.

Його заяву про звільнення опублікував у твітері правозахисник Гілель Ноєр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За двадцять років своєї дипломатичної кар'єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але мені ніколи не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року", - написав Бондарєв.

На його думку, розв’язана Путіним агресинва війна - злочин не лише проти українського народу, а й проти народу Росії.

"Ті, хто розпочав цю війну, хочуть лише одного - назавжди залишитися при владі", - пише дипломат.

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Організація UN Watch закликає всіх російських дипломатів наслідувати приклад Бондарєва та піти у відставку.

В постійному представництві РФ при ООН Бондарєв заямав посаду радника. На дипломатичній службі він перебував 20 років.

"На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму у роботі МЗС весь час зростав", - зазначив дипломат.

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