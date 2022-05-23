Російський дипломат Бондарєв пішов у відставку з посади в ООН на знак протесту проти війни. ДОКУМЕНТ
Співробітник постійного представництва РФ при ООН Борис Бондарєв заявив, що йде у відставку на знак протесту проти війни з Україною.
Його заяву про звільнення опублікував у твітері правозахисник Гілель Ноєр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За двадцять років своєї дипломатичної кар'єри я бачив різні повороти нашої зовнішньої політики, але мені ніколи не було так соромно за свою країну, як 24 лютого цього року", - написав Бондарєв.
На його думку, розв’язана Путіним агресинва війна - злочин не лише проти українського народу, а й проти народу Росії.
"Ті, хто розпочав цю війну, хочуть лише одного - назавжди залишитися при владі", - пише дипломат.
Організація UN Watch закликає всіх російських дипломатів наслідувати приклад Бондарєва та піти у відставку.
В постійному представництві РФ при ООН Бондарєв заямав посаду радника. На дипломатичній службі він перебував 20 років.
"На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму у роботі МЗС весь час зростав", - зазначив дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
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https://mobile.twitter.com/Djonas34052/status/1528659014850162689 3 ч
Схоже, нас готують до "великої угоди".
А хтось дуже цьому заважає...
в искренность не верю...дипломата тем более))))
В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
Чим меньше москаля ,тім краще.
Це щось вже хутін мутить.
Ну, як то кажуть - краще пізно, ніж ніколи...
При умові, що це відвертий вчинок, а не звичайнісіньке "переобувне ХОБА в повітрі"...
Раніше ************ був ізмєннік родзіньі, а тепер нещасньій бєжєнєц ат рєжьіма *****
Думаю, шо він попросив політичний притулок, як політично переслідуваний. От три місяці і тягнув. А те що 20 років отримував хорошу зарплату, то це так - просто треба було бабла назбирати на життя в страшному і жорстокому Заході.