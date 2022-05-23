Справжній автор фрази про російський корабель - прикордонник, його звільнили з полону, - ДПСУ
Автора фрази "Русский военный корабль, иди нах#й", прикордонника, вдалося звільнити з російського полону.
Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі", - повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.
Він підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.
За його словами росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автором фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й" є морський піхотинець Роман Грибов. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.
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Ще і продавали листи підписані не тією людиною
Цей пост ДПСУ дивно виглядає зараз.
Нам показали кого нагороджували, а ім'я справжнього не назвали і досі. Зачить не того.
Украинский пограничник Роман Грибов, который стал автором популярной фразы "Русский военный корабль, иди на...!", освобожден из плена. Он вернулся в родную Черкасскую область. Об этом https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/igor-taburec-zustrivsya-iz-zaxisnikom-ostrova-********/ сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
тебе понятно свиноцабака...?
""Правда всегда одна"
Это сказал фараон
Он был очень умён
И за это его называли
Тутанхамон"...
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець долучився до церемонії спецпогашення нової марки від Укрпошти «Русскій воєнний корабль… Всьо!». Сьогодні ї офіційно вводять в обіг.
- Символічно, що це відбулось у День морської піхоти, - відзначив Ігор Табурець. - Саме наш морпіх Роман Грибов свого часу дуже однозначно вказав, куди треба йти «русському кораблю». Не менш знаково, що вже через день після випуску першої марки крейсер «Москва» спіткала біда завдяки нашим героїчним військовим. Уже 40 днів, як він на дні.
Где ПРАВДА?