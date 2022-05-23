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Новини Війна
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Справжній автор фрази про російський корабель - прикордонник, його звільнили з полону, - ДПСУ

зміїний

Автора фрази "Русский военный корабль, иди нах#й", прикордонника, вдалося звільнити з російського полону.

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі", - повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.

Він підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

За його словами росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.

Також дивіться: Bayraktar працює по позиціях окупантів на Зміїному. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автором фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й" є морський піхотинець Роман Грибов. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.

Автор: 

Зміїний (164)


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Топ коментарі
+18
Какая разніца..
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23.05.2022 15:43
+11
Я впевнений що його шкільні вчительки з російської літератури та мови пишаються його талантом! )
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23.05.2022 15:41
+9
А того що не треба поспішати з піаром.
Ще і продавали листи підписані не тією людиною
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23.05.2022 15:42
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А того що не треба поспішати з піаром.
Ще і продавали листи підписані не тією людиною
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23.05.2022 15:42 Відповісти
Перевір інфу, а потім патякай. За це я багатьох порохоботів і недолюблюю. Я і сам порохобот, та завжди виступаю за об'єктивність. А вам аби тільки накидати на Зе. Заслужено чи ні - то і є ваша "какая разніца".
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23.05.2022 15:51 Відповісти
Типовий зЄлЄбот. "какая разніца" - це ваша парафія , огидна ти мавпа.
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23.05.2022 15:56 Відповісти
Та ні, я порохобот. Просто нормальний, а не такий як деякі. Мавпу ти в дзеркалі бачиш, зрозумів?
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23.05.2022 16:03 Відповісти
А я кого фіга ти у меня вдома перед дзеркалом робиш? ***********?
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24.05.2022 10:21 Відповісти
И где информация что не того наградили? Пограничника Романа Грибова освободили еще в марте, после чего наградили. Не знаю почему пограничники спохватились только сейчас с этой новостью. Наверно на фоне выпуска новой марки решили вспомнить.
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23.05.2022 15:52 Відповісти
https://meta.ua/news/society/43328-avtor-frazi-pro-russkii-*******-korabl-vernulsya-domoi-i-poluchil-pochetnuyu-nagradu-video/ Тоді писали , що то не був орден чи медаль, а знак відзнаки "За заслугу перед Черкаською областю".
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23.05.2022 16:02 Відповісти
Нагородили щось на кшталт грамоти обласного рівня. Так що не заздріть.
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23.05.2022 16:43 Відповісти
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23.05.2022 18:20 Відповісти
Низький уклін. Чоловік з великої літери
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23.05.2022 15:40 Відповісти
А русский корабль идёт на х%й
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23.05.2022 15:42 Відповісти
Уже пришел. Точнее - приплыл.
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23.05.2022 16:03 Відповісти
Я впевнений що його шкільні вчительки з російської літератури та мови пишаються його талантом! )
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23.05.2022 15:41 Відповісти
в смысле??? а наградили кого??? ненастоящего??? шо за шоу ???
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23.05.2022 15:41 Відповісти
Какая разніца..
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23.05.2022 15:43 Відповісти
Біла бі награда, чєлавек найдоться
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23.05.2022 15:48 Відповісти
Не тупіть. Нагородили і показали в новинах саме цього прикордонника, якого звільнили з полону.
Цей пост ДПСУ дивно виглядає зараз.
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23.05.2022 15:48 Відповісти
Значить щось не те
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23.05.2022 15:50 Відповісти
То чому біжиш, спотикаючись, критикувати і сміятися з влади? Розібратися слабо? Фууу
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23.05.2022 15:54 Відповісти
Бо людину не ту нагородили.
Нам показали кого нагороджували, а ім'я справжнього не назвали і досі. Зачить не того.
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23.05.2022 16:15 Відповісти
19:02, 29 МАРТА 2022
Украинский пограничник Роман Грибов, который стал автором популярной фразы "Русский военный корабль, иди на...!", освобожден из плена. Он вернулся в родную Черкасскую область. Об этом https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/igor-taburec-zustrivsya-iz-zaxisnikom-ostrova-********/ сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
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23.05.2022 15:53 Відповісти
вечерний квартал
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23.05.2022 15:55 Відповісти
Надо же. А кого же ЗЕ месяц назад награждал?
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23.05.2022 15:42 Відповісти
Его и награждал.
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23.05.2022 15:53 Відповісти
Його не вчора звільнили з рашистського полону, вже встигли показати по ТБ ще більше місяця тому. Називали і імя прикордоника, Роман здається, він як з морської піхоти, прізвище не памятаю.
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23.05.2022 15:43 Відповісти
"Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають." что за чушь?!, имя пограничника автора этих слов давно раскрыто https://www.pg8.ru/2022/05/blog-post.html
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23.05.2022 15:44 Відповісти
Что за вброс? В детском саду,что ли?
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23.05.2022 15:45 Відповісти
Украина, это Украина.
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23.05.2022 15:45 Відповісти
******* вже за рівнем абсурду і дебілізму вже наближаються до своїх прямих колег з рабсії, майже рівні. цікаво чи зможуть перевершити дебілізм кацапів, для цього є всі умови і можливості
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23.05.2022 15:48 Відповісти
Люся арестовіч, єто твой звездний час, розкажи откуда готовилась награда.
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23.05.2022 15:49 Відповісти
Схоже, що випадково стару новину запостили
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23.05.2022 15:49 Відповісти
Там черным по белому написано что полтора месяца он в плену провел. А с момента захвата Змеиного завтра будет ровно три месяца. Конечно она не может быть новой.
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23.05.2022 16:00 Відповісти
Хоспадя, да сколько ж можно позориться???
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23.05.2022 15:50 Відповісти
Рашисти із автором послання руZZкому кораблю реально прощьолкали клювом
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23.05.2022 15:51 Відповісти
Це той самий випадок, коли слід смітиво йменувати речі своїми іменами. А головне не стільки те, хто саме вигукнув історичну та влучну суперфразу, а яку саме.
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23.05.2022 15:53 Відповісти
русскийвоенныйкорабльидинахуй...
тебе понятно свиноцабака...?
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23.05.2022 16:06 Відповісти
Та вы шо? Вот это новость! А мы то все думали что это Зеленский сказал! Не он чтоли, внатуре погранец?
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23.05.2022 15:56 Відповісти
Роман уже воюет, все ок у него.
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23.05.2022 16:05 Відповісти
Тепер у цієї фрази про корабель буде стільки авторів, як у врятованого бородянського кота господарів.
""Правда всегда одна"
Это сказал фараон
Он был очень умён
И за это его называли
Тутанхамон"...
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23.05.2022 16:05 Відповісти
Да уж! Глубоко копают.
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23.05.2022 16:07 Відповісти
23.05.2022 13:10

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець долучився до церемонії спецпогашення нової марки від Укрпошти «Русскій воєнний корабль… Всьо!». Сьогодні ї офіційно вводять в обіг.

- Символічно, що це відбулось у День морської піхоти, - відзначив Ігор Табурець. - Саме наш морпіх Роман Грибов свого часу дуже однозначно вказав, куди треба йти «русському кораблю». Не менш знаково, що вже через день після випуску першої марки крейсер «Москва» спіткала біда завдяки нашим героїчним військовим. Уже 40 днів, як він на дні.

Где ПРАВДА?
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23.05.2022 16:07 Відповісти
..якщо так, то слушне рішення - не оголошувати ім"я справжнього автора фрази допоки він у полоні.. така собі "операція прикрИтія"
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23.05.2022 16:36 Відповісти
не суть важно кто именно это сказал. Это сказал весь народ Украины!
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23.05.2022 17:37 Відповісти
Отакої, а ще марку ніяк на віоліті не куплю, все мене хтось випереджає 😂
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23.05.2022 21:03 Відповісти
 
 