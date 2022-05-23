Справжній автор фрази про російський корабель - прикордонник, його звільнили з полону, - ДПСУ

Автора фрази "Русский военный корабль, иди нах#й", прикордонника, вдалося звільнити з російського полону.

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі", - повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.

Він підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

За його словами росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя прикордонники поки що не розкривають.

Також дивіться: Bayraktar працює по позиціях окупантів на Зміїному. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автором фрази "Рускій воєнний корабль, іді нах#й" є морський піхотинець Роман Грибов. Державна прикордонна служба від початку зазначала, що окупантам відповів їхній підлеглий.