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Новини Справа Медведчука
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Надана Медведчуком інформація у "вугільній" і "трубній" справах підтверджує зібрані раніше докази, - Баканов

баканов

Інформація, яку надав Віктор Медведчук у справах щодо закупівлі вугілля у так званих "Л/ДНР" у 2014-2015 роках і виведення з державної у приватну власність частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", підтверджує весь масив доказів, зібраний Службою безпеки України.

У цьому запевняє голова СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На нашу думку, Медведчук підтверджує ті докази і версії, які зібрала Служба безпеки, і на основі яких раніше вручалася підозра і пану Медведчуку, і пану Порошенку. А саме у державній зраді та фінансуванні тероризму. Він розповідає про всі деталі та схеми. Тож ми впевнено просуваємося у розслідуванні цих вкрай резонансних справ. І доведемо їх до логічного завершення. Бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і обставин", – підкреслив Баканов.

Він наголосив, що кожна зі справ перебуває на різних етапах слідства, а збір і аналіз доказів, розпочатий задовго до війни, триває.

"Ми рухаємось послідовно, але крапку повинен поставити суд. Не важливо, як давно відбулися ці події – кожен фігурант має відповісти за законом", - зазначив голова СБУ.

Зокрема, невдовзі у суді буде розглянуто справу про підривну діяльність у рамках антиукраїнського проєкту "Промінь", в якій фігурує В. Медведчук.

А щодо "вугільної" та "трубної" справ, то Медведчук підтверджує ключову роль у них Петра Порошенка.

"Він підтверджує, що експрезидент Порошенко використовував зв’язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони, на думку СБУ, були точно не в інтересах України. Навпаки – економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні високопосадовці: виходячи зі свідчень пана Медведчука – від міністрів до голови Нацбанку", – сказав Голова СБУ.

Такі дії значно посилили вплив РФ на економіку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в "Л/ДНР". Звинуватив Порошенка. ВIДЕО

"Інформація від Медведчука дає можливість українському суспільству побачити, якою саме була державна політика раніше. Це насправді питання не лише юридичної відповідальності, але і моральної. Бо ми побачили приклад неймовірного політичного цинізму – коли під патріотичними гаслами вирішувались бізнесові питання і навіть фінансувались терористи. Заради швидкої копійки зміцнювався вплив Росії на Україну", – запевняє Баканов.

Нагадаємо, що затриманий СБУ Медведчук розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

В "Європейській солідарності" спростували звинувачення на адресу лідера політсили.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Порошенко Петро (15164) СБУ (12788) вугілля (2472) нафтопровід (363) державна зрада (1679) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+123
Деркач дал показания против Порошенко.
Жвания дал показания против Порошенко.
Онищенко дал показания против Порошенко.
Дубинский дал показания против Порошенко.
Портнов дал показания против Порошенко.
Теперь Медведчук дал показания против Порошенко.
Все ФСБ дало показания против Порошенко.
Еще Путин даст показания против Порошенко - и все пойдем на шашлыки.

Цирк на дротi. А будут показания кто Юг сдал?
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23.05.2022 16:03
+85
Вся эта информационная атака на Порошенко сделана, чтобы скрыть что важное.
Вопрос, что хотят скрыть этой информационной дымовой завесой.
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23.05.2022 16:01
+83
Бакланов, що там по херсонських твоєх керманичах? Як там справа? просувається? )))
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23.05.2022 16:03
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мертвечук чесно розказав пану Бакланові про те, як послав свого літака в Оман за "паном президентом".....і тепер Вєнядіктова повинна негайно відкрити справу....проз аду!Дякуємо нашому сбу за гарну працю....
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23.05.2022 19:32 Відповісти
баканову не треба ро3колювати краіну а обеднувати а ка3очки проти порошенка негідні бо він створив армію а не пиляв на дорогаx
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23.05.2022 19:39 Відповісти
бот , шуруй за "карабльйом"
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23.05.2022 19:42 Відповісти
Продавати цукерки у Росію та Білорусь йому виявилося замало. Тож він вирішив підключити весь державний аппарат та проводити таємні схеми з Путлером та його террористами. Одним словом барига... А ще "Приватбанк" націоналізував... Ох недарма він хотів заховатися у Європі, недарма були суди та кримінальні справи...
Недарма, ой недарма ходили "чутки" про його таємні домовленості з Путлером - це ж очевидно...

Ну тепер то точно все, тепер то після такої "чудової роботи" СБУ, та таких "доказів" суд точно його заарештує... баригу такого...

Доречі - цукерками він і досі торгує... чесно, чесно... я сам на каналах Коломойського ролики бачив...
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23.05.2022 20:20 Відповісти
Робін, але тобі й насрали до голови. Ти реально себе принижуєш, якщо віриш в цю дурню.
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23.05.2022 20:44 Відповісти
Павленко, да это же сарказм Робина. Насмехается он над СБУ таким образом.
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23.05.2022 22:45 Відповісти
Павленко, ти абсолютлі правий: ті хто вірить у "цю дурню" - реально себе принижують (аби ж вони тільки це усвідомлювали). Та набагато більше питань до тих, хто замовляє/генерує/створює "цю дурню" і вважає що в неї будуть вірити.
І хто більший ЗЕбіл, той хто вірить в подібні інформаційні фекалії, чи той хто думай...те, що в них повірять?
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24.05.2022 05:24 Відповісти
Ой дограєтеся хлопці. Вам не здається, що вже задалеко зайшли?
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23.05.2022 20:46 Відповісти
Баканов, не лепи горбатого. То что сегодня продемонстрировали в ролике - такая лабуда. Противно.
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23.05.2022 22:43 Відповісти
Питання до всіх любителів Порошенка: чому 5років Медведчук спокійно гуляв по Києву за президенства Порошенка?? Чому 5 років спокійно гуляли по Києву царьов Кива і не були заборонені проросійські партії ? Чому після томосу не було ліквідаціїМП? Чому за 5 років війну війною так і не назвав Порошенко ....то АТО якесь, то ООС і жодного воєнного стану?чому за 5 років так і не перенесли заводи оборонпрому на захід України? Вата зелена розумом і патріотизмом точно не блеще, але і Порошенко не був гарними президентом!
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23.05.2022 23:58 Відповісти
Ответ на это такой!
1.Ни кто не даст зелёной наволочи договориться с Ху#лом.
2. За сдачу Севера, Юга Украины и подготовку к войне придется ответить.
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24.05.2022 00:03 Відповісти
Баканова вместе со всем СБУ надо на передок отправить. Пусть посидят там, подумают, как они хорошо работали.
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26.05.2022 10:42 Відповісти
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