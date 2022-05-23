Надана Медведчуком інформація у "вугільній" і "трубній" справах підтверджує зібрані раніше докази, - Баканов

Інформація, яку надав Віктор Медведчук у справах щодо закупівлі вугілля у так званих "Л/ДНР" у 2014-2015 роках і виведення з державної у приватну власність частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", підтверджує весь масив доказів, зібраний Службою безпеки України.

У цьому запевняє голова СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"На нашу думку, Медведчук підтверджує ті докази і версії, які зібрала Служба безпеки, і на основі яких раніше вручалася підозра і пану Медведчуку, і пану Порошенку. А саме у державній зраді та фінансуванні тероризму. Він розповідає про всі деталі та схеми. Тож ми впевнено просуваємося у розслідуванні цих вкрай резонансних справ. І доведемо їх до логічного завершення. Бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і обставин", – підкреслив Баканов.

Він наголосив, що кожна зі справ перебуває на різних етапах слідства, а збір і аналіз доказів, розпочатий задовго до війни, триває.

"Ми рухаємось послідовно, але крапку повинен поставити суд. Не важливо, як давно відбулися ці події – кожен фігурант має відповісти за законом", - зазначив голова СБУ.

Зокрема, невдовзі у суді буде розглянуто справу про підривну діяльність у рамках антиукраїнського проєкту "Промінь", в якій фігурує В. Медведчук.

А щодо "вугільної" та "трубної" справ, то Медведчук підтверджує ключову роль у них Петра Порошенка.

"Він підтверджує, що експрезидент Порошенко використовував зв’язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони, на думку СБУ, були точно не в інтересах України. Навпаки – економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні високопосадовці: виходячи зі свідчень пана Медведчука – від міністрів до голови Нацбанку", – сказав Голова СБУ.

Такі дії значно посилили вплив РФ на економіку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в "Л/ДНР". Звинуватив Порошенка. ВIДЕО

"Інформація від Медведчука дає можливість українському суспільству побачити, якою саме була державна політика раніше. Це насправді питання не лише юридичної відповідальності, але і моральної. Бо ми побачили приклад неймовірного політичного цинізму – коли під патріотичними гаслами вирішувались бізнесові питання і навіть фінансувались терористи. Заради швидкої копійки зміцнювався вплив Росії на Україну", – запевняє Баканов.

Нагадаємо, що затриманий СБУ Медведчук розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

В "Європейській солідарності" спростували звинувачення на адресу лідера політсили.