В Україні від сьогодні можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти

З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Документи можна отримати починаючи з 14-ти років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

У повідомленні зазначається, що підставами для отримання послуги є:

оформлення ID-картки вперше в 14 років;

втрата документів або їх обмін у зв‘язку зі зміною персональних даних.

Повідомляється, що за отриманням послуги можна звертатися до підрозділу ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс", у ЦНАП.

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Вартість послуги - 1105 грн (у разі оформлення впродовж 20 робочих днів) і 1583 грн (у разі термінового оформлення впродовж 7 робочих днів). Також зазначається, що у разі оформлення в 14 років уперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.

У МВС звертають увагу, що на період дії воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.