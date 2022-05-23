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В Україні від сьогодні можна одночасно оформити закордонний і внутрішній паспорти

паспорт

З понеділка, 23 травня, в Україні запустили послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Документи можна отримати починаючи з 14-ти років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

У повідомленні зазначається, що підставами для отримання послуги є:

  •  оформлення ID-картки вперше в 14 років;
  •  втрата документів або їх обмін у зв‘язку зі зміною персональних даних.

Повідомляється, що за отриманням послуги можна звертатися до підрозділу ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс", у ЦНАП.

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Вартість послуги - 1105 грн (у разі оформлення впродовж 20 робочих днів) і 1583 грн (у разі термінового оформлення впродовж 7 робочих днів). Також зазначається, що у разі оформлення в 14 років уперше сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.

У МВС звертають увагу, що на період дії воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.

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закордонний паспорт (185) МВС (3500) паспорт (1152) біометричні паспорти (230)


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Закордонний?
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23.05.2022 15:53 Відповісти
ja vot nepoimu nikak - zachem 2 pasporta ?
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23.05.2022 15:55 Відповісти
ID-карта - внутренний паспорт.
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23.05.2022 16:24 Відповісти
В ЕС ID карта почти повсюду проходи вместе пасспорта.
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24.05.2022 00:20 Відповісти
Печати ставить?
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23.05.2022 17:17 Відповісти
В большинстве стран обходится одним пасспортом.
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24.05.2022 00:22 Відповісти
 
 