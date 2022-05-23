Рашисти хочуть повністю окупувати Донбас та Херсонщину, щоб мати сухопутний коридор до Криму, - Міноборони

Російські окупанти планують оточити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами російські військові тактичними ракетними комплексами та авіацією обстрілюють усю лінію бойового зіткнення та в глибині оборони ЗСУ, зокрема у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

Мотузяник зазначив, що росіяни продовжують завдавати удари по території України крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

На Харківському напрямку російські військові намагаються відновити втрачені позиції, застосовують розвідувально-вогневі комплекси і обстрілюють райони зосередження ЗСУ.

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На Донецькому напрямку основні зусилля війська РФ зосередили на спробах оточити підрозділи Об’єднаних сил у районах Сєверодонецька і Лисичанська та вийти на адміністративний кордон Луганської області.

На Сєверодонецькому напрямку ЗСУ вживають заходів аби не допустити розширення ділянки вклинення та подальшого просування російських окупаційних військ.

На Криворізькому і Миколаївському напрямках російські військові не припиняють обстрілювати позицій українських військ, руйнують промислову та соціальну інфраструктуру, застосовують розвідувально-вогневі комплекси у складі безпілотної авіації, реактивну і ствольну артилерію.

В акваторіях Чорного і Азовського морів кораблі РФ продовжують ізолювати район ведення бойових дій та ведуть розвідку на приморському напрямку.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" (сумарний залп - до 16 ракет)", - заявив Мотузяник.

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