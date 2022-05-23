УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10677 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 295 67

Рашисти хочуть повністю окупувати Донбас та Херсонщину, щоб мати сухопутний коридор до Криму, - Міноборони

рф,окупанти

Російські окупанти планують оточити угруповання Об’єднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами російські військові тактичними ракетними комплексами та авіацією обстрілюють усю лінію бойового зіткнення та в глибині оборони ЗСУ, зокрема у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

Мотузяник зазначив, що росіяни продовжують завдавати удари по території України крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

На Харківському напрямку російські військові намагаються відновити втрачені позиції, застосовують розвідувально-вогневі комплекси і обстрілюють райони зосередження ЗСУ.

Читайте: Окупанти можуть запустити 24 крилаті ракети з акваторії Чорного моря, - Міноборони

На Донецькому напрямку основні зусилля війська РФ зосередили на спробах оточити підрозділи Об’єднаних сил у районах Сєверодонецька і Лисичанська та вийти на адміністративний кордон Луганської області.

На Сєверодонецькому напрямку ЗСУ вживають заходів аби не допустити розширення ділянки вклинення та подальшого просування російських окупаційних військ.

На Криворізькому і Миколаївському напрямках російські військові не припиняють обстрілювати позицій українських військ, руйнують промислову та соціальну інфраструктуру, застосовують розвідувально-вогневі комплекси у складі безпілотної авіації, реактивну і ствольну артилерію.

В акваторіях Чорного і Азовського морів кораблі РФ продовжують ізолювати район ведення бойових дій та ведуть розвідку на приморському напрямку.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" (сумарний залп - до 16 ракет)", - заявив Мотузяник.

Читайте: Росіяни підготували до запуску з Чорного моря 16 крилатих ракет "Калібр", - Міноборони

Автор: 

Крим (14134) Міноборони (7329) Мотузяник Олександр (349)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
спасибо Минобороны, что прояснили, а то мы не знали
показати весь коментар
23.05.2022 15:53
+51
А от і явні плани..
Під хіхайочки арестовища про двадцяту чорнобаївку ми і не помітили, як кацапи окупували Луганщину і зараз дожимають Донеччину.
А ви і далі вірте тим екранним мудакам.
показати весь коментар
23.05.2022 15:56
+35
Е%ать новость
Ещё скажите что они начали полномаштабную войну против нас,вообще удивимся
показати весь коментар
23.05.2022 15:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
спасибо Минобороны, что прояснили, а то мы не знали
показати весь коментар
23.05.2022 15:53 Відповісти
ми і подумати такого не могли)))
показати весь коментар
23.05.2022 15:55 Відповісти
А за південь Запоріжжя забули-Бердянськ,Мілетополь !!!)))
показати весь коментар
23.05.2022 16:31 Відповісти
БАНДЕРОВЦЫ ХОТЯТ ЗАХВАТИТЬ ВЛАДИВОСТОК ПЕРМЬ НОВОСИБИРСК АСТРАХАНЬ ,...

МОСКВУ СЖЕЧЬ........ ПИТЕР ОТДАТЬ ФИНАМ ......КАЛИНИНГРАД ПОЛЯКАМ И ПРИБАЛТАМ СМОЛЕНСК ОТДАТЬ ЛИТВЕ ЛАТВИИ.. МУРМАНСК НОРВЕГИИ.... и что нереально почему вполне даже реально Якутию завел бы туда США и Канаду у них опыт большой Аляска сэр!!! Черноморское побережье Кавказу отдадим Турции и себе поделим..трошки Азовское море станет унутренним УКРАИНЫ...
показати весь коментар
23.05.2022 17:21 Відповісти
неперевершена здогадливість...
показати весь коментар
23.05.2022 15:53 Відповісти
А от і явні плани..
Під хіхайочки арестовища про двадцяту чорнобаївку ми і не помітили, як кацапи окупували Луганщину і зараз дожимають Донеччину.
А ви і далі вірте тим екранним мудакам.
показати весь коментар
23.05.2022 15:56 Відповісти
Звідки ви взяли що Луганщина окупована? Наші захисники героїчно обороняють Сєверодонецьк та інші території, незважаючи на значну перевагу ворога в живій силі та зброї. А до Донеччини вони майже ще і не брались
показати весь коментар
23.05.2022 16:16 Відповісти
Просто были прецеденты, люди помнят, люди проецируют прошлое на "сейчас".Есть вероятность, что это (оккупация всей луг области) дело времени. Как с Дебальцево - все было хорошо, все было ок. Вокруг были зрадофилы и попаженцы - потом трассу перерезали и ... дальше все помнят как было
показати весь коментар
23.05.2022 16:23 Відповісти
а ты на карту глянь - от Луганщины остались только практически окруженные Северодонецк и Лисичанск - 5% от всей Луганщины, все остальное захвачено
показати весь коментар
23.05.2022 16:27 Відповісти
Ну нічого що це два єдині по-справжньому великі міста (крім Луганська звичайно) у всій області? Рашисти ще повністю їх не оточили, траса функціонує. Крім того, приблизно ця ж територія була під нашим контролем ще від початку "велікого Дамбасского наступленія". Жаль тільки, взяли ***** Попасну. Тому лишається сподіватися, що наші воїни вистоять
показати весь коментар
23.05.2022 19:23 Відповісти
Армія України має на сьогодні 700 000 і озброєння *******. Якщо при такому і ворог іде вперед,значить так сказав наполеон.
показати весь коментар
23.05.2022 17:07 Відповісти
зачем повторять бредни брехливого зеленского
показати весь коментар
23.05.2022 20:56 Відповісти
В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними. Але продовження цього потоку ура-пропаганди стає неприйнятним для все більшої кількості українців.
Людям треба говорити правду про ціну і цілі війни.
показати весь коментар
23.05.2022 17:43 Відповісти
Ну так а до чого тут панічні пости про "окуповану Луганщину" і Донеччину що чи не завтра паде? Нашим воїнам там дуже складно, це факт, але відверто неправдиву інформацію теж не варто поширювати. А так згодний з усім
показати весь коментар
23.05.2022 19:27 Відповісти
потому что это боты пишут - ждем решений от Генштаба а то как то тревожно на душе ..
показати весь коментар
23.05.2022 20:57 Відповісти
Спасибо, копетан Очевидность, об этом никто не догадывался. А теперь расскажите, что делается для того, что бы этого не случилось?
показати весь коментар
23.05.2022 15:56 Відповісти
НІЧОГО
Перемоги куються заздалегідь.
показати весь коментар
23.05.2022 16:00 Відповісти
то есть зеленского за сдачу територий под суд! так как он ничего не делает правильно я понимаю?
показати весь коментар
23.05.2022 20:59 Відповісти
Е%ать новость
Ещё скажите что они начали полномаштабную войну против нас,вообще удивимся
показати весь коментар
23.05.2022 15:56 Відповісти
Скільки можна чесати одне й те саме без яких би то практичних зрушень?
показати весь коментар
23.05.2022 15:56 Відповісти
Чий не новина... Ми про це знаєм ще з 14-го року
показати весь коментар
23.05.2022 15:56 Відповісти
Василь Стус
@v_stus
·
34 хв
#Лиман розпочалися вуличні бої. рашисти прорвалися з боку Зарічного та Ставків.

При цьому, в околицях та у самому місті орки не закріпилися.

Наші воїни налаштовані дати серйозний бій, аж доки останній окупант не покине територію славетного українського міста.

Молимося 🙏
показати весь коментар
23.05.2022 15:57 Відповісти
Они хотят уничтожить Украину и украинцев, это их цель
показати весь коментар
23.05.2022 15:58 Відповісти
дякуємо і вам , а ми думали унітази і стіралкі..
показати весь коментар
23.05.2022 16:00 Відповісти
А мы их асфальтом- асфальтом...
показати весь коментар
23.05.2022 15:58 Відповісти
Зачем?дай зелупе волю -оно просто отведет войска и все разминирует
показати весь коментар
23.05.2022 16:07 Відповісти
Капітан - прозорливість !

А Запоріжжя , Харків і Одесу і Миколаїв вони не хочуть .(((
показати весь коментар
23.05.2022 15:58 Відповісти
як так можна ?
у нас же колоссальна армія в 750 тис. !!!!
включаючи ДБР та БеняДіктовну лічно.

так скільки ж було мобілізовано за 3 місяці ?
показати весь коментар
23.05.2022 16:00 Відповісти
Их нельзя, они ведут войну против главного врага Украины Порошенко!😁
показати весь коментар
23.05.2022 16:29 Відповісти
що значить 'хочуть'? вони ВЖЕ МАЮТЬ сухопутний коридор в Крим!
показати весь коментар
23.05.2022 16:01 Відповісти
очі відкрило... а ми ні би, того не знали
показати весь коментар
23.05.2022 16:02 Відповісти
А у нас что Херсонская область граничит с лугандоном? Сдается эти кенты в министерствах географию не учили! Или Запорожскую область уже куда то дели? Су... прокакали тучу территории и продолжают нас настраивать на сдачу еще больших! Да если вы уроды договоритесь о какой то фигне мы вас просто уничтожим!
показати весь коментар
23.05.2022 16:02 Відповісти
уже граничит
показати весь коментар
23.05.2022 16:08 Відповісти
Она уже в лугандоне находится
показати весь коментар
23.05.2022 16:18 Відповісти
Та то ясний хер. У заголовку не вистачає речення: "Тому ми і здали Південь"...
показати весь коментар
23.05.2022 16:03 Відповісти
Гануся Маляр, Ви?
показати весь коментар
23.05.2022 16:04 Відповісти
раз хочуть, значить отримають-бубочка погодиться на таку пропозицію
показати весь коментар
23.05.2022 16:04 Відповісти
зато марочки прікольні нальопали на память , тепер за ними мудрий нарід в чергах бьеться.буде що згадати((
показати весь коментар
23.05.2022 16:04 Відповісти
кстати да, в то время когда ракеты могут ударить в люб момент - создаются очереди за марочками (в том числе и из перекупщиков из ОЛХ). Неужели нельзя как-то без столпотворения продать ?
показати весь коментар
23.05.2022 16:07 Відповісти
коли вже зруйнують Чонгар???
показати весь коментар
23.05.2022 16:08 Відповісти
А нащо? Ви думаєте вони не зможуть встановити понтонну переправу при повній відсутності наших сил у регіоні?
показати весь коментар
23.05.2022 16:18 Відповісти
У Омані "Козирь" про це не домовлявся!
показати весь коментар
23.05.2022 19:48 Відповісти
В нас міноборони займається обороною чи констатацією очевидного??? Ви лише розповідаєте домогосподаркам,що рашисти хочуть та що вони роблять. А ЩО РОБИТЕ ВИ,ЩОБИ ЗАПОБІГАТИ ТОМУ,ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ ??? ЧИ ЩЕ НЕНА ЧАСІ?
показати весь коментар
23.05.2022 16:13 Відповісти
Передайте їм, що капцапи вже його зробили
показати весь коментар
23.05.2022 16:14 Відповісти
Капец...
Та нічого страшного хлопці !
Завтра укрпошта ще надрукує поштових марок і все буде добре...
Просто капец *** !!!!.....
показати весь коментар
23.05.2022 16:16 Відповісти
серьезный уровень аналитики ... кстати ... между Донецкой и Луганской областями еще есть Запорожская область ....
показати весь коментар
23.05.2022 16:22 Відповісти
Да у них давно уже есть этот самый "сухопутный коридор в Крым" через мост! А второй коридор они получили через 3-4 дня после начала войны задолго до полного захвата Мариуполя. Об их планах открытым текстом сам шойгу более месяца назад говорил
показати весь коментар
23.05.2022 16:24 Відповісти
Яка несподіванка! Навіщо це видавати, аби щось казати
показати весь коментар
23.05.2022 16:24 Відповісти
Мацквалі хочуть все окупувати, але поки їм переважно вдається взяти те, що їм свої місцеві гниди здали
показати весь коментар
23.05.2022 16:25 Відповісти
Ну от і вийшло наверх що хочуть здати: Херсонщину і Донбас . А буде зроблена Таврійська федерація, котра ввійде до ДЛНР. Жах - просто жах - стільки людей даремно змарновано.
Ну от якшо би Нато ввело свої війська відразу, то всього цього би не було. Зараз кацапи заберуть ці куски України. І почнуть втихомирюватись. А років через 5 і всі інші частини до Дніпра.
показати весь коментар
23.05.2022 16:27 Відповісти
Та звичайно, вся вина цілком лежить на НАТО.
показати весь коментар
23.05.2022 16:40 Відповісти
А Вова сразу начнёт дороги строить.Скажет-война закончилась мы победили.
показати весь коментар
23.05.2022 18:55 Відповісти
Почему бы и нет,с помощью Володи
кацапохолуя.
Шо там взрывов в Крыму так и нет?
показати весь коментар
23.05.2022 16:34 Відповісти
Та шо ви таке кажете?! А я й не знав до цієї пори!
показати весь коментар
23.05.2022 16:37 Відповісти
Повної окупації дамбасу та херсонщини для сухопутного коридору до кримнаша не потрібно, причина зовсім в іншому.
показати весь коментар
23.05.2022 17:00 Відповісти
Головне й далі слухати Арестовича. Все у Пу йде по плану, тільки повільніше.
показати весь коментар
23.05.2022 17:04 Відповісти
А нещодавно, Зе говорив, що кацапська армія потужна лише в телевізорі. Мабуть ми не ті канали по телевізору дивимось.
показати весь коментар
23.05.2022 17:22 Відповісти
Надо больше думать и говорить о том, чего хочет Украина, а не мордор.
Надо быть не ведомым, а ведущим. Нельзя терять инициативу первых месяцев и скатываться в "болото".
показати весь коментар
23.05.2022 17:22 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 17:26 Відповісти
Чім довше окуповані райони будуть під окупацією, тим важче буде для ЗСУ викурювати звідтіля кацапів. Потрібен контрнаступ.
показати весь коментар
23.05.2022 17:40 Відповісти
Мир был готов отдать Украину России, или Почему Путин начал войну 23 мая, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%b1%d1%8b%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bb.html#comments Комментарии: 1

О планах Путина насчет Украины Запад знал еще летом 2021-го…

Если Путин собирался напасть на Украину, то почему он не сделал этого в 2014 или 2015 годах? Ведь тогда украинская армия была слабее, чем сейчас, а лояльность восточных и южных регионов была достаточно высокой.

Такое мнение высказал советник председателя ФРУ по экономическим вопросам Павел Вернивский, https://opinions.glavred.info/mir-byl-gotov-otdat-ukrainu-rossii-ili-pochemu-putin-nachal-voynu-10375302.html передает сегодня «Главред».

На самом деле Путин бы это сделал раньше, если бы точно знал, что не будет последствий. Он не знал, как отреагируют западные страны на такую масштабную агрессию.

Будут молча наблюдать или начнут новую операцию а-ля Буря в пустыне. Поэтому было очень рискованно начинать такую масштабную войну против суверенного государства.

- https://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%83-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0.html Опасное желание сохранить морду лица Путину: какое нерадостное дежавю скоро ждет Украину - эксперт

Вместо этого он начал с маленьких целей - аннексировал Крым и начал гибридную войну на Донбассе. При этом активно пытался убедить Запад, что он не агрессор и не он начал войну. Что это внутренний конфликт внутри Украины. И он всего лишь помогает одной из сторон.

Еще через пару лет международная геополитическая ситуация изменилась. После прихода к власти Трампа акценты сместились, и вместо России основным конкурентом и потенциальным противником на Западе стали считать Китай.

В этом противостоянии Путин сразу увидел большие возможности. Он начал активно заигрывать с Китаем, показывая намерение создать союз. Конечно же, западным странам, в первую очередь США, такой союз был невыгоден, поэтому они начали курс на нормализацию отношений с Россией, которые были немного напряженными после агрессии в Украине.

Со временем это привело к тому, что Запад проглотил его выходку. Впоследствии нормализовались экономические отношения. Апогеем этих отношений стало строительство Северного потока-2, одной из целей которого было лишение Украины контроля над транзитом российского газа в Европу.

Все европейцы это прекрасно понимали, но закрывали глаза. А Путин, увидев свое эксклюзивное положение в современном мире, стал смелее.

Именно тогда у него появилось решение напасть на Украину, но и тогда он не был уверен в реакции Запада. Поэтому для проверки он пошел следующим путем. Он начал сосредотачивать на границе с Украиной свои войска и параллельно отслеживать реакцию Запада.

Еще до начала войны разведки и спецслужбы ведущих стран мира давали Украине несколько суток на сопротивление. Меня лично удивляли эти постоянные мессиджи о том, что Украина долго не выстоит, и что войск НАТО здесь не будет.

- https://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2.html Путин и Байден собираются закончить войну в Украине к осени 2022 года - эксперт

Абсурдность этих сообщений объясню аналогией. Под квартирой стоит вор, который хочет ее ограбить. И этого вора увидела полиция, но вместо того, чтобы задержать его, начала делать ставки, как быстро он взломает замок, и уверять, что никто задерживать его не будет. Разве такое поведение сможет остановить вора?

Спецслужбы и разведки Запада сейчас раскрывают карты - о планах России в отношении Украины они знали еще летом. То есть у них было полгода, чтобы этим планам помешать.

Но вместо того, чтобы готовиться, Запад продолжал заигрывать с Путиным. Байден не только не сделал ничего, чтобы остановить строительство Северного потока-2, но и фактически дал зеленый свет на окончание его строительства.

Запад не готовился сам и не очень спешил готовить нас. Первые серьезные поставки оружия начались лишь за месяц до войны, когда Британия предоставила нам несколько тысяч ПТРК NLAW. Впоследствии проснулись США и также решили предоставить нам оружие - сначала Джевелины, а затем и Стингеры.

Конечно, эти поставки усилили нашу армию для того, чтобы отразить наземную атаку бронетехникой. Но, к сожалению, союзники не усилили наше ПВО. Именно это слабое место нашей обороны привело к катастрофическим разрушениям нашей инфраструктуры в первые дни войны.

А полученных Стингеров даже не хватило, чтобы помешать десяткам российских вертолетов, которые планировали захватить аэропорт Гостомеля как плацдарм для скорого наступления на Киев. Хотя американские разведки знали о стратегической важности аэропорта для быстрой реализации планов России по захвату Киева.

Поэтому нельзя сказать, что нам не помогли, но, думаю, сами союзники прекрасно понимали, что с таким вооружением нам долго не выстоять в прямом противостоянии.

Вообще, эти все переносные ПТРК и ПЗРК и отсутствие тяжелого вооружения говорят о том, что нас готовили к боям в городской местности и партизанской войне. А это значит, что нас готовы были отдать России, чтобы она контролировала органы центральной власти, но столкнулась бы с партизанским сопротивлением.

Иными словами, все сильные страны мира готовились к новому статус-кво, где Украины не будет. Именно тогда Россия и приняла окончательное решение о нападении на Украину.
показати весь коментар
23.05.2022 17:53 Відповісти
теж мені новина! - рашисти про це ще в 14-му році говорили і погрожували. а тепер ті собаки скажені хочуть сухопутний шлях не тільки в крим, а й до придністров'я, щоб потім ще й Молдову загарбати. як вже відновляти імперію - то по максимуму!
показати весь коментар
23.05.2022 18:28 Відповісти
Особливо підозріло те, що найнебезпечніший напрямок - біля Херсона легко захопили. (Начебто тонка гра по здачі півдня.) А ще розмови про ядерну зброю? . Десь більше десяти років тому прочитав одну таку дивну (тоді здавалося теорію): що під виглядом війни, ще якихось катастроф, і тому подібним речам будуть із цих місць -півдня, Чорного моря, Криму - вичавливати населення, фактично рятуювати(?) -насправдi там готують щось сташне (якийсь світовий договірняк.) Може це, звичайно "утка" - я нічого не стверджую
показати весь коментар
23.05.2022 18:37 Відповісти
Все знали об этом ещё с 14 года.
показати весь коментар
23.05.2022 18:56 Відповісти
Кхе а ми щось робимо на Херсонщині щоб було по іншому?Коли біля Миколаєва їх погнали то могли заходити і в Херсон на їх плечах але замість того таке враження що хтось дав команду стоп.Коли Херсон ще не був так окупований і забитий військами і можна було організувати оборону.Ну що далі?Те що вони хочуть і так зрозуміло.Питання що ми зробимо щоб у них відпало бажання і не стримували ЗСУ які знищать орків..
показати весь коментар
23.05.2022 21:54 Відповісти
 
 