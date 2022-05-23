УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10677 відвідувачів онлайн
Новини
2 998 20

У Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною до кінця травня

лукашенко

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 28 травня.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Крім того, 22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.

Також проходить підготовка до масштабного навчання у червні. У тому числі надсилають повістки цивільним у запасі.

Зазначається, що незважаючи на збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій, але стала більш підготовленою для оборони.

У міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування", він включає зняття озброєння та техніки зі зберігання та проведення з нею "контрольного пробігу". Повідомляється, що призов військовозобов'язаних у Білорусі не передбачається.

Також читайте: Деякі білоруські військові воюють в Україні у складі російських ПВК, - розвідка

У Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною до кінця травня 01

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4754) військові навчання (2775)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Нанесите по ним привентивный артиллерийский удар. Кто живой останется, не захочет больше учиться на границе с Украиной.
показати весь коментар
23.05.2022 17:03
+5
не агрессор? сколько ракет с белорашки прилетело к нам? сколько убитых по их вине а ? нет ответа? надо лупануть по сраным колаборантам чтобы узнали что это такое
показати весь коментар
23.05.2022 17:11
+4
🚫 Дополнительные режимные ограничения будут введены на севере Житомирской, Киевской и Ровенской областей

Запрещено любое передвижение гражданских ближе, чем за километр до госграницы, кроме территории населенных пунктов.

Ограничения будут действовать с 23 мая до окончания военного положения, - приказ начальника 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов. https://t.me/kievreal1/22163 https://t.me/kievreal1/22163

показати весь коментар
23.05.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но Беларусь не агрессор. И убитые в Десне не вина Беларуси.
показати весь коментар
23.05.2022 17:00 Відповісти
не агрессор? сколько ракет с белорашки прилетело к нам? сколько убитых по их вине а ? нет ответа? надо лупануть по сраным колаборантам чтобы узнали что это такое
показати весь коментар
23.05.2022 17:11 Відповісти
Это называется ирония.
показати весь коментар
23.05.2022 17:16 Відповісти
нет, не агрессор, изучайте блевотину бедного бульбофюрера на которого с 4-х сторон на карте хотели напасть мемов по ютубу тыщи
показати весь коментар
23.05.2022 18:32 Відповісти
🚫 Дополнительные режимные ограничения будут введены на севере Житомирской, Киевской и Ровенской областей

Запрещено любое передвижение гражданских ближе, чем за километр до госграницы, кроме территории населенных пунктов.

Ограничения будут действовать с 23 мая до окончания военного положения, - приказ начальника 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов. https://t.me/kievreal1/22163 https://t.me/kievreal1/22163

показати весь коментар
23.05.2022 17:02 Відповісти
Нанесите по ним привентивный артиллерийский удар. Кто живой останется, не захочет больше учиться на границе с Украиной.
показати весь коментар
23.05.2022 17:03 Відповісти
согласна, бульбофюрер же сказал - если бы мы первыми не напали.... блаблабла. Значит первыми они уже напали, мы возвращаем должок в ответку.
п.с почему "бавовна" на козлорыло-фашисткой ********** есть а в беоруси - нет?
показати весь коментар
23.05.2022 18:34 Відповісти
ось вам.."опозиційний "політик з білорусі на форумі разом з расіянамі..
лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников
показати весь коментар
23.05.2022 17:08 Відповісти
Там ніби і Колесникова (апазіціанєрка, саратніца ціхановської) була.
https://graniru.org/Politics/Russia/m.285191.html

"Мы хорошие русские, с нами Бог". "Мы хорошие русские, какой восторг!"
показати весь коментар
23.05.2022 22:50 Відповісти
В ВСУ уже два белорусских батальона,пока Картофельный батька будет играть в солдатиков то будет уже две бригады.
показати весь коментар
23.05.2022 17:18 Відповісти
казали, що вже полк є
показати весь коментар
23.05.2022 17:24 Відповісти
Яке майбутнє у цієї країни,вони усвідомлюють там, що вже наробили??
показати весь коментар
23.05.2022 17:22 Відповісти
Шо ти лука треніруєш своє військо???
Шо вони там навчилися, рухаючись вдоль кордонів України туди-сюди???
Предсмертна агонія у бацьки("вялічіє")
Та батальон ім.Кастуся Калиновсьного *********** би твою всю оту показуху за тиждень....
Слава Україні!!! Жыве Белорусь!!!
показати весь коментар
23.05.2022 17:23 Відповісти
у белорусского руководства жопа чешется наверное. белорусов уважаю и слова не им.
показати весь коментар
23.05.2022 17:32 Відповісти
Это все пустая имитация деятельности, но расслабляться не надо. Не известно что может ******* в голову прийти.
показати весь коментар
23.05.2022 17:45 Відповісти
В Бресте продают капусту из оккупированного россиянами Херсона.

По 3 рубля на Центральном рынке в Бресте продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Как известно, этот областной город Украины оккупирован сейчас российскими войсками в результате войны в начале марта.

А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма - аннексированного Россией украинского полуострова. https://t.me/charter97_org/73725
показати весь коментар
23.05.2022 17:59 Відповісти
а ви попробуйте, щось на тому сайті так званому"опозиційному" написати.не тє що до вподоби білорусам або позадавайте питання..от чи взагалі опублікують ваш допис?
показати весь коментар
23.05.2022 18:24 Відповісти
Я не я i хата не моя
Если запустить заряды по местам дислокации
И сказать то не мы то бандеровцы /как они валят все на Россию /
показати весь коментар
23.05.2022 18:17 Відповісти
Зачем повторять ерунду про превентивные удары? У Украины к сожалению нет оружия для такого. Дальность стрельбы большинства пушек до 30 км. Местность не позволит артиллерии так близко подойти. Дальность точки у до 120 км. Но это большой деф ицит в ВСу у них низкая точность. Такой аргумент сойдёт?
показати весь коментар
23.05.2022 19:19 Відповісти
Влада - вбивці, народ - вівці. Як ця країна взагалі планує далі жити?
показати весь коментар
23.05.2022 23:11 Відповісти
 
 