У Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною до кінця травня

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 28 травня.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Крім того, 22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.

Також проходить підготовка до масштабного навчання у червні. У тому числі надсилають повістки цивільним у запасі.

Зазначається, що незважаючи на збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій, але стала більш підготовленою для оборони.

У міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування", він включає зняття озброєння та техніки зі зберігання та проведення з нею "контрольного пробігу". Повідомляється, що призов військовозобов'язаних у Білорусі не передбачається.

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