У Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною до кінця травня
Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 28 травня.
Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Крім того, 22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.
Також проходить підготовка до масштабного навчання у червні. У тому числі надсилають повістки цивільним у запасі.
Зазначається, що незважаючи на збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій, але стала більш підготовленою для оборони.
У міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування", він включає зняття озброєння та техніки зі зберігання та проведення з нею "контрольного пробігу". Повідомляється, що призов військовозобов'язаних у Білорусі не передбачається.
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п.с почему "бавовна" на козлорыло-фашисткой ********** есть а в беоруси - нет?
лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников
https://graniru.org/Politics/Russia/m.285191.html
"Мы хорошие русские, с нами Бог". "Мы хорошие русские, какой восторг!"
Шо вони там навчилися, рухаючись вдоль кордонів України туди-сюди???
Предсмертна агонія у бацьки("вялічіє")
Та батальон ім.Кастуся Калиновсьного *********** би твою всю оту показуху за тиждень....
Слава Україні!!! Жыве Белорусь!!!
По 3 рубля на Центральном рынке в Бресте продаётся капуста с припиской на табличке «Херсон». Как известно, этот областной город Украины оккупирован сейчас российскими войсками в результате войны в начале марта.
А рядом с херсонской капустой продаётся и свекла из Крыма - аннексированного Россией украинского полуострова. https://t.me/charter97_org/73725
Если запустить заряды по местам дислокации
И сказать то не мы то бандеровцы /как они валят все на Россию /