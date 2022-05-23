Суд надав дозвіл на арешт Януковича у справі щодо Харківських угод, - Офіс генпрокурора

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 23 травня 2022 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім прем’єр-міністром України, в порушення вимог Конституції та Закону України "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

"21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що у результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

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Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.