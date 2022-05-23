Суд надав дозвіл на арешт Януковича у справі щодо Харківських угод, - Офіс генпрокурора
За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 23 травня 2022 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім прем’єр-міністром України, в порушення вимог Конституції та Закону України "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.
"21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України", - йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора зазначають, що у результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.
Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.
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Гроши понад усэ!Не раскачивайте лодку.
ЖОПЗ попозже займёмся,когда всю Украину просерем.
Щас надо еще дело про Батьку Махно
поднять,самое время.
когда меня нет-они могут даже меня избить ногами
Документ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2153-17 2153-VI , чинний, поточна редакція - Прийняття від 27.04.2010.
У Верховній Раді сидять ідіоти чи прямі вороги України?
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Ахметов.
Хоммутынник.
Столар
Это то что я выцепил. Кто знает в текущих раскладах, наверное, узнает больше важных фамилий прямо сейчас. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=1163906&n_skl=6
Ту шоблу ещё и за заказ Гонгадзе надо посадить
Це з неї все почалось. Окупації, війни..
За все в житті потрібно платити!!!
Вже тоді й пуйла заочно арештуйте, що вже там по мелочам розмінюваться
Напомню, этот тот самый Демченко, который сейчас в поте лица трудится на благо Украины в офисе нонешнего президента.
1. Януковича вже давно засуджено, й вирок ніхто не вівдміняв.
2. Янукович не приїхав в Україну й не збирається найближчим часом, наскільки мені відомо. Хоча на початку вторгнення чутки ходили.
3. Жодних наслідків ані для держави, ані для суспільства з цього нема. Зовсім. Нуль. Зеро.
То що це було? Авжеж. "Харківскі" (/мінські) угоди. Асоціація: якісь угоди це зрада. Заява мертвечука: знову зрада зрадная. Здогадайтеся-но, хто зрадник?
На виході маємо черговий сезон серіалу "зрада Порошенка". Головне звалити Пороха в одну купу з мертвечуком та овочем. Мудрий Нарід і це зіжре, головне що телевізор тепер повністю підконтрольний, без жодних винятків.