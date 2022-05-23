УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10677 відвідувачів онлайн
Новини
1 990 38

Суд надав дозвіл на арешт Януковича у справі щодо Харківських угод, - Офіс генпрокурора

янукович

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 23 травня 2022 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім прем’єр-міністром України, в порушення вимог Конституції та Закону України "Про міжнародні договори України", на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

"21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що у результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Також читайте: Відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотною, - Данілов

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Автор: 

Азаров Микола (1876) арешт (2520) Харківські угоди (69) Чорноморський флот рф (623) Янукович Віктор (10778) підозра (758) Офіс Генпрокурора (3244)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
а Коломойського? коли дозвіл на арешт та екстрадицію буде?
показати весь коментар
23.05.2022 17:04
+10
А Литвин?
показати весь коментар
23.05.2022 17:05
+8
А Демченко?
показати весь коментар
23.05.2022 17:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я навіть не знаю, скільки років повинно пройти, щоб був дозвіл на арешт
показати весь коментар
23.05.2022 17:03 Відповісти
а Коломойського? коли дозвіл на арешт та екстрадицію буде?
показати весь коментар
23.05.2022 17:04 Відповісти
Після Зеленського
показати весь коментар
23.05.2022 17:25 Відповісти
на яку екстрадицію?
показати весь коментар
24.05.2022 06:15 Відповісти
А Литвин?
показати весь коментар
23.05.2022 17:05 Відповісти
А Демченко?
показати весь коментар
23.05.2022 17:15 Відповісти
А тех кто голосовал за это позорище? Там интересные фамилии есть.
показати весь коментар
23.05.2022 17:06 Відповісти
це успіх- скільки можна ху--ю займатись? тут гуманітарку сотнями тон розкрадають а вони про цього пердуна старого згадали
показати весь коментар
23.05.2022 17:06 Відповісти
Не раскрадают,а осваивают,меняют место хранения.
Гроши понад усэ!Не раскачивайте лодку.
показати весь коментар
23.05.2022 17:09 Відповісти
Самое время,щас надо обязательно Януковичем заняться и майданом,усиленно.
ЖОПЗ попозже займёмся,когда всю Украину просерем.
показати весь коментар
23.05.2022 17:07 Відповісти
За эти соглашения всё ПР голосовало в полном составе. И друг Коломойского Палица. Все они преступники, а не один Янукович.
показати весь коментар
23.05.2022 17:09 Відповісти
Дык а чем им ещё заниматься,не воевать же идти.
Щас надо еще дело про Батьку Махно
поднять,самое время.
показати весь коментар
23.05.2022 17:25 Відповісти
моня- еслиб ви знали-что они говорят про вас когда вас нет
когда меня нет-они могут даже меня избить ногами
показати весь коментар
23.05.2022 17:10 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 17:11 Відповісти
А саму угоду, плять, розривати коли?

Документ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2153-17 2153-VI , чинний, поточна редакція - Прийняття від 27.04.2010.

У Верховній Раді сидять ідіоти чи прямі вороги України?
показати весь коментар
23.05.2022 17:11 Відповісти
Она давно уже деанонсирована.
показати весь коментар
23.05.2022 17:13 Відповісти
Ви читати вмієте?

Клікніть на посилання, наведене у моєму коментарі, спеціально для Вас.
показати весь коментар
23.05.2022 17:17 Відповісти
Да, точно. Я помню говорили что их отменят, значит не отменили.
показати весь коментар
23.05.2022 17:19 Відповісти
Так быстро, не прошло и 10 лет!!!!!!
показати весь коментар
23.05.2022 17:12 Відповісти
Кто голосовал.
Ахметов.
Хоммутынник.
Столар

Это то что я выцепил. Кто знает в текущих раскладах, наверное, узнает больше важных фамилий прямо сейчас. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=1163906&n_skl=6
показати весь коментар
23.05.2022 17:12 Відповісти
Римляне за 8 лет, без автокранов, самосвалов и прочей техники Колизей построили, а ГПУ за это время родила "дозвіл" . Боюсь что Хведорович помрет от ... хохота

показати весь коментар
23.05.2022 17:15 Відповісти
Прокуратура саботирует продвижение Украины в ЕС.
показати весь коментар
23.05.2022 17:32 Відповісти
Прокуратура саботирует продвижение Украины в ЕС.
показати весь коментар
23.05.2022 17:33 Відповісти
а как там у Литвина дела?
показати весь коментар
23.05.2022 17:19 Відповісти
Хороший вопрос
Ту шоблу ещё и за заказ Гонгадзе надо посадить
показати весь коментар
23.05.2022 17:34 Відповісти
За харківські угоди відповідає не лише Янік, а і Юлік через газові контракти.
Це з неї все почалось. Окупації, війни..
показати весь коментар
23.05.2022 17:22 Відповісти
Урв! Как оперативно сработали! Осталась мелочь - дойти до Ростова...
показати весь коментар
23.05.2022 17:27 Відповісти
вітя)) Скоро за тобою приїде воронок"..при чому на українських номерах!!!
За все в житті потрібно платити!!!
показати весь коментар
23.05.2022 17:27 Відповісти
Срала-мазала...
Вже тоді й пуйла заочно арештуйте, що вже там по мелочам розмінюваться
показати весь коментар
23.05.2022 17:27 Відповісти
ипаный цирк
показати весь коментар
23.05.2022 17:34 Відповісти
Отвлечение внимания продолжается. На сегодняшний момент нам не нужна голова овоща. Нам нужна голова зеленой лягушки на пике и рядом с ней на пике голова кремлевского агента Дерьмака. Бенядиктовой и Подоляком займется прокуратура, а бородатая бабушка зеледента получит заслуженный приговор в американском суде.
показати весь коментар
23.05.2022 17:35 Відповісти
А когда прокуратура займётся паном Демченко, который готовил, а затем проталкивал эти соглашения через тогдашнюю ВР?
Напомню, этот тот самый Демченко, который сейчас в поте лица трудится на благо Украины в офисе нонешнего президента.
показати весь коментар
23.05.2022 17:44 Відповісти
Думай.Те. Що ми зараз бачимо?
1. Януковича вже давно засуджено, й вирок ніхто не вівдміняв.
2. Янукович не приїхав в Україну й не збирається найближчим часом, наскільки мені відомо. Хоча на початку вторгнення чутки ходили.
3. Жодних наслідків ані для держави, ані для суспільства з цього нема. Зовсім. Нуль. Зеро.

То що це було? Авжеж. "Харківскі" (/мінські) угоди. Асоціація: якісь угоди це зрада. Заява мертвечука: знову зрада зрадная. Здогадайтеся-но, хто зрадник?

На виході маємо черговий сезон серіалу "зрада Порошенка". Головне звалити Пороха в одну купу з мертвечуком та овочем. Мудрий Нарід і це зіжре, головне що телевізор тепер повністю підконтрольний, без жодних винятків.
показати весь коментар
23.05.2022 18:10 Відповісти
ДЕМЧЕНКО Руслан у 2010 році, будучи заступником міністра закордонних справ, лобіював так звані Харківські угоди. Сьогодні він - перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Мабуть і далі продовжує своє вдале лобіювання. Але - це все "інше" і "не на часі".
показати весь коментар
23.05.2022 19:14 Відповісти
А арестовывать кто будет? Огласите весь список пожалуйста.
показати весь коментар
23.05.2022 19:40 Відповісти
А там був лише один януковоч, чи нинішніх упирів при владі не можна торкати?
показати весь коментар
23.05.2022 20:13 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2022 20:50 Відповісти
Как вы надоели с этим. Какая и кому разница? Схватят Януковича - на швабру. Остальных тоже самое. Не схватят - так не марайте бумагу. Зачем это? Зачем все эти уголовные дела против Пороха? Даже если он виновен в чем (тогда что говорить про тех, кто разминировал Чонгар и кто не предупредил народ о войне, они вообще должны висеть на суку), то что это меняет? Даже Медведчука не стоит судить, зачем? Либо хороший обмен, либо сук на дереве. Все все знают, надо все умы и силы направить на победу в войне, а не тратить это на бумагомарание.
показати весь коментар
23.05.2022 21:53 Відповісти
 
 