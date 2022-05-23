Міністри оборони понад 40 країн взяли участь у "Рамштайні-2" - онлайн-зустрічі щодо України

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав понад 40 країн на другому засіданні Контактної групи щодо України, яке відбулося віртуально 23 травня. На зустрічі йшлося про військову підтримку України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Остін подякував міністрам оборони інших 40 країн за присутність та підкреслив прогрес, досягнутий після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині минулого місяця. Звернув увагу на Австралію, Канаду та Великобританію щодо військового обладнання, яке вони надали Україні після цієї зустрічі. .

"Після зустрічі контактної групи минулого місяця Австралія та Канада зобов’язалися надати гаубиці M777, і всього за чотири тижні всі ці системи були доставлені українцям. Велика Британія також доставила ракети та нову систему оборони малої дальності, і багато країн наполегливо домагалися виконання важливих нових тренувальних місій, і ми спостерігали, як ці зусилля справді змінюють ситуацію в реальному часі", - сказав Остін.

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До віртуальної зустрічі приєднався міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник оборонної розвідки України. До зустрічі також приєдналися чотири нові країни, які минулого місяця не були присутні на Ramstein: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

"Після російського вторгнення 24 лютого більше 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб надати важливу допомогу в безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе, і сьогодні для нас велика честь мати з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представників НАТО та ЄС", – сказав Остін.

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