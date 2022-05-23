Міністри оборони понад 40 країн взяли участь у "Рамштайні-2" - онлайн-зустрічі щодо України
Міністр оборони США Ллойд Остін привітав понад 40 країн на другому засіданні Контактної групи щодо України, яке відбулося віртуально 23 травня. На зустрічі йшлося про військову підтримку України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Остін подякував міністрам оборони інших 40 країн за присутність та підкреслив прогрес, досягнутий після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині минулого місяця. Звернув увагу на Австралію, Канаду та Великобританію щодо військового обладнання, яке вони надали Україні після цієї зустрічі. .
"Після зустрічі контактної групи минулого місяця Австралія та Канада зобов’язалися надати гаубиці M777, і всього за чотири тижні всі ці системи були доставлені українцям. Велика Британія також доставила ракети та нову систему оборони малої дальності, і багато країн наполегливо домагалися виконання важливих нових тренувальних місій, і ми спостерігали, як ці зусилля справді змінюють ситуацію в реальному часі", - сказав Остін.
До віртуальної зустрічі приєднався міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник оборонної розвідки України. До зустрічі також приєдналися чотири нові країни, які минулого місяця не були присутні на Ramstein: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.
"Після російського вторгнення 24 лютого більше 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб надати важливу допомогу в безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе, і сьогодні для нас велика честь мати з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представників НАТО та ЄС", – сказав Остін.
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Денису Прокопенко - 30. Він підполковник, командир полку спеціального призначення «Азов», що разом із морпіхами та нацгвардійцями героїчно тримав оборону Маріуполя й заводу «Азовсталь».
Денис у «Азові» з 2014 року, воював проти російського ворога на Донеччині й Луганщині. За три роки він пройшов шлях від взводного у званні молодшого лейтенанта аж до командира полку, яким став у 2017 році.
Очільник «Азова» відомий також як активний вболівальник «Динамо» - саме з активних часів у фанатському русі він має свій позивний «Редіс». До всього Денис вільно володіє німецькою та англійською мовами.
💬«Я можу сказати, що ми зробили все можливе та неможливе, щоб відтягнути на себе переважаючі сили противника. Ми абсолютно свідомо пішли в цей котел. Розуміючи, що, згідно з планом оборони, потрібно буде вести кругову оборону в місті, і воно, власне, так і сталося. Вважаю, що ми зробили вагомий внесок для перелому ситуації в цілому в Україні та відтягнули на себе велике угрупування сил противника, щоб послабити тиск на інших напрямках. Це дало змогу отримати Україні озброєння від західних партнерів, перегрупуватися й діяти більш ефективно», - розповідав Денис в інтерв'ю.
Між іншим, Денис Прокопенко - потомок етнічного карела, який чудом уцілів у Зимовій війні 1939-1940, тому для нього захист України - справа особиста: «Таке відчуття, що я продовжив ту саму війну, але на іншій ділянці фронту, війну проти окупаційного режиму Кремля. У мого діда була така жахлива ненависть до комунізму, до більшовизму, до Совка… Уявляєш, що таке втратити свою родину? Тобто, всі його брати загинули, рідня…»
19 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дениса Прокопенка удостоєно звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка».
Зараз Денис Прокопенко та інші оборонці Маріуполя перебувають у російському полоні - на такий крок військове керівництво пішло заради порятунку життя особового складу.
#ДеньГероїв https://t.me/********/407
Зараз ПВО і ракети на 300 кілометрів,щоб Чорне море звільнити
Уже давно ясно что существуют боты подливающие масла в огонь,думая что в Украине мы переругаемся))) Смешные
Як це сприймають наші партнери ?
Тому то нам і кажуть про 15-20років вступу до ЄС та НАТО.
В основном Юж. Америка заражена левой идеей, от прямого правления социалистов в Венесуэле и Боливии и до сочувствующих им правителей Аргентины, Бразилии, Чили...
Кому положено знать, тот знает.
І що саме нині вони прикривають брехнею на Пороха зливом від мертвечука?