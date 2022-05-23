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Новини Війна
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Міністри оборони понад 40 країн взяли участь у "Рамштайні-2" - онлайн-зустрічі щодо України

остин

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав понад 40 країн на другому засіданні Контактної групи щодо України, яке відбулося віртуально 23 травня. На зустрічі йшлося про військову підтримку України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Остін подякував міністрам оборони інших 40 країн за присутність та підкреслив прогрес, досягнутий після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині минулого місяця. Звернув увагу на Австралію, Канаду та Великобританію щодо військового обладнання, яке вони надали Україні після цієї зустрічі. .

"Після зустрічі контактної групи минулого місяця Австралія та Канада зобов’язалися надати гаубиці M777, і всього за чотири тижні всі ці системи були доставлені українцям. Велика Британія також доставила ракети та нову систему оборони малої дальності, і багато країн наполегливо домагалися виконання важливих нових тренувальних місій, і ми спостерігали, як ці зусилля справді змінюють ситуацію в реальному часі", - сказав Остін.

Читайте: Глава Пентагону Остін розповів Резнікову про розмову із Шойгу

До віртуальної зустрічі приєднався міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник оборонної розвідки України. До зустрічі також приєдналися чотири нові країни, які минулого місяця не були присутні на Ramstein: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

"Після російського вторгнення 24 лютого більше 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб надати важливу допомогу в безпеці, щоб допомогти Україні захистити себе, і сьогодні для нас велика честь мати з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представників НАТО та ЄС", – сказав Остін.

Також читайте: Росія планує затягнути війну в Україні, - Резніков

Автор: 

Міноборони (7329) Резніков Олексій (1445) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+35
честь!

Денису Прокопенко - 30. Він підполковник, командир полку спеціального призначення «Азов», що разом із морпіхами та нацгвардійцями героїчно тримав оборону Маріуполя й заводу «Азовсталь».

Денис у «Азові» з 2014 року, воював проти російського ворога на Донеччині й Луганщині. За три роки він пройшов шлях від взводного у званні молодшого лейтенанта аж до командира полку, яким став у 2017 році.

Очільник «Азова» відомий також як активний вболівальник «Динамо» - саме з активних часів у фанатському русі він має свій позивний «Редіс». До всього Денис вільно володіє німецькою та англійською мовами.

💬«Я можу сказати, що ми зробили все можливе та неможливе, щоб відтягнути на себе переважаючі сили противника. Ми абсолютно свідомо пішли в цей котел. Розуміючи, що, згідно з планом оборони, потрібно буде вести кругову оборону в місті, і воно, власне, так і сталося. Вважаю, що ми зробили вагомий внесок для перелому ситуації в цілому в Україні та відтягнули на себе велике угрупування сил противника, щоб послабити тиск на інших напрямках. Це дало змогу отримати Україні озброєння від західних партнерів, перегрупуватися й діяти більш ефективно», - розповідав Денис в інтерв'ю.

Між іншим, Денис Прокопенко - потомок етнічного карела, який чудом уцілів у Зимовій війні 1939-1940, тому для нього захист України - справа особиста: «Таке відчуття, що я продовжив ту саму війну, але на іншій ділянці фронту, війну проти окупаційного режиму Кремля. У мого діда була така жахлива ненависть до комунізму, до більшовизму, до Совка… Уявляєш, що таке втратити свою родину? Тобто, всі його брати загинули, рідня…»

19 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дениса Прокопенка удостоєно звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка».

Зараз Денис Прокопенко та інші оборонці Маріуполя перебувають у російському полоні - на такий крок військове керівництво пішло заради порятунку життя особового складу.
#ДеньГероїв https://t.me/********/407
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23.05.2022 17:32
+15
главное чтобы это не превритилось в говорильню
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23.05.2022 17:34
+14
Хехе, даже Колумбия с нами, МИДу рашки не видать кокса очень долго
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23.05.2022 17:40
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А какой профит Австрии???
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23.05.2022 17:31 Відповісти
русня своїх агентів засилає.
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23.05.2022 17:37 Відповісти
возможно, как агент от пукина - будет ставить палки в колеса. Типа отговаривать от химарс или противокор ракет большой дальности, аргументируя это "недопущения эскалации... сохранить лЕцо"
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23.05.2022 17:38 Відповісти
і можемо навіть з такою аргументацією погодитися, якщо ті, хто таке пропонує, переїдуть до нашої перемоги жити скажимо..., а хоч би й до Миколаєва.
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23.05.2022 20:26 Відповісти
честь!

Денису Прокопенко - 30. Він підполковник, командир полку спеціального призначення «Азов», що разом із морпіхами та нацгвардійцями героїчно тримав оборону Маріуполя й заводу «Азовсталь».

Денис у «Азові» з 2014 року, воював проти російського ворога на Донеччині й Луганщині. За три роки він пройшов шлях від взводного у званні молодшого лейтенанта аж до командира полку, яким став у 2017 році.

Очільник «Азова» відомий також як активний вболівальник «Динамо» - саме з активних часів у фанатському русі він має свій позивний «Редіс». До всього Денис вільно володіє німецькою та англійською мовами.

💬«Я можу сказати, що ми зробили все можливе та неможливе, щоб відтягнути на себе переважаючі сили противника. Ми абсолютно свідомо пішли в цей котел. Розуміючи, що, згідно з планом оборони, потрібно буде вести кругову оборону в місті, і воно, власне, так і сталося. Вважаю, що ми зробили вагомий внесок для перелому ситуації в цілому в Україні та відтягнули на себе велике угрупування сил противника, щоб послабити тиск на інших напрямках. Це дало змогу отримати Україні озброєння від західних партнерів, перегрупуватися й діяти більш ефективно», - розповідав Денис в інтерв'ю.

Між іншим, Денис Прокопенко - потомок етнічного карела, який чудом уцілів у Зимовій війні 1939-1940, тому для нього захист України - справа особиста: «Таке відчуття, що я продовжив ту саму війну, але на іншій ділянці фронту, війну проти окупаційного режиму Кремля. У мого діда була така жахлива ненависть до комунізму, до більшовизму, до Совка… Уявляєш, що таке втратити свою родину? Тобто, всі його брати загинули, рідня…»

19 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дениса Прокопенка удостоєно звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка».

Зараз Денис Прокопенко та інші оборонці Маріуполя перебувають у російському полоні - на такий крок військове керівництво пішло заради порятунку життя особового складу.
#ДеньГероїв https://t.me/********/407
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23.05.2022 17:32 Відповісти
Представник оборонної розвідки України... невже Демченко
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23.05.2022 17:32 Відповісти
Міністр оборони Резніков
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23.05.2022 17:44 Відповісти
Ой
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23.05.2022 18:12 Відповісти
Дадуть ще...І багато..

Зараз ПВО і ракети на 300 кілометрів,щоб Чорне море звільнити
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23.05.2022 17:33 Відповісти
Мрійте далі
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23.05.2022 18:22 Відповісти
главное чтобы это не превритилось в говорильню
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23.05.2022 17:34 Відповісти
Скройся в лесах сибири..Брысь "швейцарец"

Уже давно ясно что существуют боты подливающие масла в огонь,думая что в Украине мы переругаемся))) Смешные
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23.05.2022 17:42 Відповісти
Не читається інформація після реальної здачі України. Не бачу ніякої позитивної нотки. Залужний дітками в Києві зайнятий СБУ Порошенко ловлять,а розвідка путіна стереже фіксує замахи і проведені хірургічні операції. Гайдай будинок в упор розстріляний танком постить. Мда,навоювався зе,стомився
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23.05.2022 17:35 Відповісти
Уявіть, бакланова не зняли навіть після державної зради кількома генералами СБУ.
Як це сприймають наші партнери ?
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23.05.2022 17:47 Відповісти
Як і раніше розуміючи де влада, а де нація...
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23.05.2022 17:52 Відповісти
А як в нормальної нації може бути така влада, вони себе не запитують ?
Тому то нам і кажуть про 15-20років вступу до ЄС та НАТО.
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23.05.2022 18:04 Відповісти
Саме в нормальної нації може бути будь-яка влада...
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23.05.2022 18:20 Відповісти
Я би так не сказала.
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23.05.2022 18:58 Відповісти
нация которая выбирает тупую продажную власть не нормальная
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23.05.2022 22:17 Відповісти
хто каже? французи? чи Квін, яка сказала, що Україна може навіть без ПДЧ вступити в НАТО. Ви ще до Ле Пен чи Берлусконі прислухайтесь, ніби вони щось там рішають зараз в світі. Рішають конкретно англо-сакси, а не якісь там підкуйловники.
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23.05.2022 19:00 Відповісти
Апріорі не існує "нормальних" націй, чи "нормальних" людей. У кожної нації чи людини є своєрідні відмінності від інших. Це природньо і від цього нікуди дітися.
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23.05.2022 19:07 Відповісти
Які ? Двох звільнили за бабло і виперли (відпустили) на Захід.
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23.05.2022 18:24 Відповісти
спалилась консерва ? не выдержала мозговой штурм? ну тогда в спам..
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23.05.2022 22:16 Відповісти
Хехе, даже Колумбия с нами, МИДу рашки не видать кокса очень долго
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23.05.2022 17:40 Відповісти
Подсыпали бы лучше в кокс им отраву
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23.05.2022 17:44 Відповісти
Колумбия - форпост Запада в Южной Америке.
В основном Юж. Америка заражена левой идеей, от прямого правления социалистов в Венесуэле и Боливии и до сочувствующих им правителей Аргентины, Бразилии, Чили...
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23.05.2022 17:51 Відповісти
По последним сведениям в МИД рашки кокаин поставляли с Аргентины.
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23.05.2022 19:15 Відповісти
Аргентина давно им дорожку прикрыли , все надежды были на Колумбию)
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23.05.2022 19:43 Відповісти
Узнать?!! Для чего это Вам?
Кому положено знать, тот знает.
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23.05.2022 18:03 Відповісти
кому узнать? вам кацапским шнырям? на поле боя узнаешь
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23.05.2022 22:20 Відповісти
Головне щоби ця зустріч не закінчилося черговим "гонінням вітру".
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23.05.2022 18:03 Відповісти
І що про що вони домовились? хто знає?
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23.05.2022 18:03 Відповісти
Хм ... Подивіться фото Єрмака останніх 3-х місяців. Був "орел", зараз вже плечі опустив.
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23.05.2022 18:26 Відповісти
Мать из рашки ему пистонов вставляют за плохое выполнение своей работы. Елдак так старается, так гадит кругом, а Украина всё не капитулирует никак
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23.05.2022 21:22 Відповісти
твой ботоксный дедушка скоро будет на том свете отдыхать свинья кацапская
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23.05.2022 22:21 Відповісти
і шмарклі пора в Оман чи крим, квартирка пустує
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24.05.2022 06:13 Відповісти
Остін виглядає як "пздць кацапам"
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23.05.2022 18:10 Відповісти
неужто дадут что-то серьезней стингера?
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23.05.2022 18:13 Відповісти
любишь своего фюрера, русский?
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23.05.2022 22:01 Відповісти
******** вам кацапам дадут, виртуальных - а потом и реальных
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23.05.2022 22:22 Відповісти
Дивлюсь на Остіна － бачу, що нe москаль.
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23.05.2022 18:17 Відповісти
Дякуємо, панству за підтримку і допопмогу.
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23.05.2022 18:22 Відповісти
Говорили про Тайвань, Швецію і Фінляндію? Може Молдову...
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23.05.2022 18:24 Відповісти
Мене цікавить одне. Україні американці дадуть РСЗО (M270 MLRS) чи не дадуть. Якщо не дадуть, свої території назад ми не відіб'ємо, тому що у кацапів перевага у дальності артилерії. Інше все бла-бла-бла нікому не потрібне.
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23.05.2022 18:25 Відповісти
HIMARS ne panaceja - tomahawk(i) nado prasitj....
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23.05.2022 18:45 Відповісти
Якщо американці вже поставили фішку на перемогу України - вони доведуть діло. Особливо весь укранський народ зацікавлений вигнати східну орду до їх всратих чумів.
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23.05.2022 19:27 Відповісти
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/russian-diplomat-resigns-protesting-putin-s-aggressive-war/ar-AAXCLd8?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=3bcd3e110ae74b3c9cc539f59b9f249c Російський дипломат подав у відставку, протестуючи проти "агресивної війни" Путіна (msn.com)

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23.05.2022 20:32 Відповісти
Не мечтай, свинособака. Твоя страна-помойка сдохнет гораздо раньше.
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23.05.2022 22:00 Відповісти
твой ботокс быстрее сдохнет - а лендлиз только начинается и сериал этот длинный
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23.05.2022 22:24 Відповісти
Цікаво, перед тим, якщо, не дай Боже, поїде подивитися в очко ***** - яку конкретно операцію прикриття від інетшуму (Facebook, Twitter, Telegram, тощо) в ОПі придумають?
І що саме нині вони прикривають брехнею на Пороха зливом від мертвечука?
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23.05.2022 23:24 Відповісти
 
 