Особа автора фрази про "рускій воєнний корабль" трималася у секреті, щоб не зашкодити йому в полоні, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба не розкривала особу автора фрази "Рускій корабль, іді нах#й", щоб не зашкодити йому в полоні і через безпекову складову наразі ще не може назвати його ім’я.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Ім’я прикордонника, який промовив ці слова, не називали свідомо, бо розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він у безпеці. В силу певних обставин ми ще на якийсь час залишимо його втаємниченим", - пояснили в Держприкордонслужбі.

Демченко наголосив: коли ім’ям героя почали цікавитися ЗМІ, ні ДПСУ, ні Збройні Сили України ніколи публічно цю тему не підтримували і всіма силами намагалися не дати їй значного поштовху, щоб це не загрожувало нікому під час перебування в полоні.

Речник ДПСУ каже, що медійна публічність морського піхотинця Романа Грибова (військовий, якому ЗМІ помилково приписали авторство, - ред), певною мірою була операцією з інформаційного прикриття, яке гарантувало безпеку його побратимів – захисників острова, які потрапили в полон. А це і прикордонники, і воїни Військово-морських, сухопутних та повітряних сил ЗСУ.

Демченко підтвердив, що канал спілкування з морськими суднами був тільки у прикордонників на заставі, а не у морських піхотинців. Росіяни теж очевидно це усвідомлювали, тому в цьому питанні серед полонених більше відпрацьовували прикордонників.

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Про обставини самої події Демченко розповідає: "В черговий момент погрози російським кораблем, між атаками російських сил на острів, прикордонник розуміючи, що ситуація складна, напружена, і слухати неодноразові погрози агресора йому набридло, перебуваючи біля радіостанції, відкрито висловився ворогу всім відомою фразою. Це було практично перед захопленням острова росіянами.

Хлопець навіть не усвідомлював, що він зробив для України. Майже відразу ця фраза, демонструючи відвагу захисників острова, потрапила в публічну площину. А за кілька годин вона вірусно почала поширюватися. Тепер вона уособлює незламність України та її захисників.

Демченко уточнив, що запис розмови зробили прикордонники, які перебували за 50 кілометрів від захисників острова, на материковій частині Одеської області в іншому прикордонному підрозділі, де також є радіостанція. Вони слухали та записували розмови, що лунали в радіоефірі, аби фіксувати агресію російських кораблів у морі.

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