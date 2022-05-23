УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11936 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 638 20

Особа автора фрази про "рускій воєнний корабль" трималася у секреті, щоб не зашкодити йому в полоні, - Держприкордонслужба

змеиный,зеленский

Державна прикордонна служба не розкривала особу автора фрази "Рускій корабль, іді нах#й", щоб не зашкодити йому в полоні і через безпекову складову наразі ще не може назвати його ім’я.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Ім’я прикордонника, який промовив ці слова, не називали свідомо, бо розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він у безпеці. В силу певних обставин ми ще на якийсь час залишимо його втаємниченим", - пояснили в Держприкордонслужбі.

Демченко наголосив: коли ім’ям героя почали цікавитися ЗМІ, ні ДПСУ, ні Збройні Сили України ніколи публічно цю тему не підтримували і всіма силами намагалися не дати їй значного поштовху, щоб це не загрожувало нікому під час перебування в полоні.

Речник ДПСУ каже, що медійна публічність морського піхотинця Романа Грибова (військовий, якому ЗМІ помилково приписали авторство, - ред), певною мірою була операцією з інформаційного прикриття, яке гарантувало безпеку його побратимів – захисників острова, які потрапили в полон. А це і прикордонники, і воїни Військово-морських, сухопутних та повітряних сил ЗСУ.

Демченко підтвердив, що канал спілкування з морськими суднами був тільки у прикордонників на заставі, а не у морських піхотинців. Росіяни теж очевидно це усвідомлювали, тому в цьому питанні серед полонених більше відпрацьовували прикордонників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонник Роман Грибов, автор гасла "Русский военный корабль, иди нах#й", повернувся з полону додому. ВIДЕО

Про обставини самої події Демченко розповідає: "В черговий момент погрози російським кораблем, між атаками російських сил на острів, прикордонник розуміючи, що ситуація складна, напружена, і слухати неодноразові погрози агресора йому набридло, перебуваючи біля радіостанції, відкрито висловився ворогу всім відомою фразою. Це було практично перед захопленням острова росіянами.

Хлопець навіть не усвідомлював, що він зробив для України. Майже відразу ця фраза, демонструючи відвагу захисників острова, потрапила в публічну площину. А за кілька годин вона вірусно почала поширюватися. Тепер вона уособлює незламність України та її захисників.

Демченко уточнив, що запис розмови зробили прикордонники, які перебували за 50 кілометрів від захисників острова, на материковій частині Одеської області в іншому прикордонному підрозділі, де також є радіостанція. Вони слухали та записували розмови, що лунали в радіоефірі, аби фіксувати агресію російських кораблів у морі.

Також читайте: Справжній автор фрази про російський корабель - прикордонник, його звільнили з полону, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5943) Зміїний (164) прикордонники (1095)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
6 Березня, 2022 Захисник острова Зміїний Роман

З'явилась інформація про долю автора фрази про "русский военный корабль"

https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/********/ Зміїний https://mil.in.ua/uk/tag/zsu/ ЗСУ https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
У мережі з'явилося фото та інформація про прикордонника, захисника острова Зміїний.
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на
Вказується також, що Роман родом із Золотоноші та що він живий та зараз перебуває у полоні.
Саме його фраза «Російський воєнний корабель, іди *****» стала девізом українців у боротьбі з окупантами.

Звільнили полонених, у тому числі і Романа наприкінці березня

Звісно, що у тому "натовпі" полонених з о.Зміїного ідентифікувати Романа Грибова у ФСБ не було жодної можливості (сарказм).
Отже не те, що іншим полоненим, а й самому Роману "нічого не загрожувало." (лють)
Zелепні що, нас за дебілів тримають? (риторичне).
показати весь коментар
23.05.2022 17:47
+12
Шановне товариство!
Не дойобуйтесь по дрібницях!
Кожний справжній захисник України міг би сказати цю фразу!
Це вже не так і важливо, хто був першим.
Слава Захисникам України!
показати весь коментар
23.05.2022 17:51
+10
похоже, спор начался между службами за авторские права.
показати весь коментар
23.05.2022 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І тут вчинили якийсь треш. Скільки можна ганьбити країну?🤦
показати весь коментар
23.05.2022 17:35 Відповісти
"Твори бардак, мьі тут проездом"
показати весь коментар
23.05.2022 17:37 Відповісти
похоже, спор начался между службами за авторские права.
показати весь коментар
23.05.2022 17:43 Відповісти
6 Березня, 2022 Захисник острова Зміїний Роман

З'явилась інформація про долю автора фрази про "русский военный корабль"

https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/********/ Зміїний https://mil.in.ua/uk/tag/zsu/ ЗСУ https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
У мережі з'явилося фото та інформація про прикордонника, захисника острова Зміїний.
Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на
Вказується також, що Роман родом із Золотоноші та що він живий та зараз перебуває у полоні.
Саме його фраза «Російський воєнний корабель, іди *****» стала девізом українців у боротьбі з окупантами.

Звільнили полонених, у тому числі і Романа наприкінці березня

Звісно, що у тому "натовпі" полонених з о.Зміїного ідентифікувати Романа Грибова у ФСБ не було жодної можливості (сарказм).
Отже не те, що іншим полоненим, а й самому Роману "нічого не загрожувало." (лють)
Zелепні що, нас за дебілів тримають? (риторичне).
показати весь коментар
23.05.2022 17:47 Відповісти
Шановне товариство!
Не дойобуйтесь по дрібницях!
Кожний справжній захисник України міг би сказати цю фразу!
Це вже не так і важливо, хто був першим.
Слава Захисникам України!
показати весь коментар
23.05.2022 17:51 Відповісти
Та тут не тільки українці ж сидять...а кацапорило-ольгинцям надзвичайно важливо "встановити" хто...от напрягаються
показати весь коментар
23.05.2022 18:31 Відповісти
А может сейчас спецоперация чтобы отвести подозрение от военного которого показали?
показати весь коментар
23.05.2022 17:59 Відповісти
Че то я не понял, так показывали же пацыка с Черкасс
показати весь коментар
23.05.2022 18:00 Відповісти
Я одразу місяць тому сказав, що то не той хлопець, ви що не чули його голос, не той голос що казав про руцький корабль
показати весь коментар
23.05.2022 18:01 Відповісти
Это как с красным знаменем над Рейхстагом. Кто-то точно установил, но кто - хз.
показати весь коментар
23.05.2022 18:02 Відповісти
Зараз червоні тряпки ставят в тимчасово окуповантх территоріях
показати весь коментар
23.05.2022 18:42 Відповісти
Как то неудобненько получилось.
показати весь коментар
23.05.2022 18:12 Відповісти
******* зеленая клоунада продолжается
показати весь коментар
23.05.2022 18:17 Відповісти
думал он погиб, а он жив, да еще и не один... во как....
показати весь коментар
23.05.2022 18:23 Відповісти
А нафіга взагалі патякати хто? якийсь Андрій П. і все. А то злонравних та злопам*ятних виродків повно.
показати весь коментар
23.05.2022 18:38 Відповісти
и преЗЕ как-то поторопился награждать...
обезцениваются награды... ох обезцениваются !!!!!!
показати весь коментар
23.05.2022 18:41 Відповісти
Нормально. Спасали того, який був у полоні.
показати весь коментар
23.05.2022 19:44 Відповісти
Рты закройте умники, эту фразу сказал УКРАИНСКИЙ НАРОД. И каждый из наших ребят винтик в этом большом механизме.
По мнению идиотов, мы должны были угробить жизнь героя, чтобы эти идиоты щас смогли понять что произошло.
показати весь коментар
23.05.2022 20:09 Відповісти
Да это зеленский сказал! Вы чё, ******!
показати весь коментар
23.05.2022 21:21 Відповісти
 
 