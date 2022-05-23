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Новини
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Литва закликає створити військово-морську коаліцію для розблокування портів України

море,рф

Союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дасть змогу запобігти початку продовольчої кризи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Guardian.

"Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового сезону збирання врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім як через чорноморський порт Одеси", - наголосив Ландсбергіс.

При цьому він зазначив, що зараз дуже важливо показати бідним країнам світу готовність робити серйозні кроки для того, щоб не допустити продовольчу кризу.

Читайте також: Блокування торговельного флоту РФ та постачання протикорабельних озброєнь для ЗСУ, - Порошенко запропонував кроки для розблокування українського експорту

Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу могла б захистити українські судна з зерном. Він також додав, що, крім Великої Британії, країни, які постраждали від потенційної втрати зерна, такі як Єгипет, могли б забезпечити необхідний захист.

"Нам буде потрібна коаліція охочих країн, які мають значну військово-морську міць, для захисту судноплавних шляхів", - зазначив голова литовського МЗС.

Читайте: Кремль звинуватив Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи

Як повідомлялося, флот РФ повністю заблокував можливість експорту українського зерна морем. Через це у низці країн може початися масовий голод.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ має домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв вжити заходів для того, щоб допомогти Україні експортувати зернові.

Автор: 

голод (117) криза (418) Литва (2383) продовольство (337)


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Топ коментарі
+11
Баканов Ваня со своим шефом
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23.05.2022 18:01
+8
Є три варіанта..
1. Створити військово-морську коаліцію для деблокади портів України
2. Створити військово-морську коаліцію для супроводу торгівельних суден
3. Надати протикорабельні ракети дальньої дії які зможуть долітати до Севастополя
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23.05.2022 17:57
+6
Я вже 2 тижні в коментах цю пропозицію озвучую.
Багато було підйобок про "диванного іксперда"...
Ну що далі? Де ці підйобщики?
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23.05.2022 17:54
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Правила форума Рада форумчан
в заголовке про розблокування
в статье - про сопровождению суден с зерном
а если не зерно, то пусть так и будет заблокировано ?
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23.05.2022 17:52 Відповісти
звісно, ти думаєш там комусь щось ще потрібно крім зерна, і дітей з жінками щоб покращити свою демографію?! кЇк
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23.05.2022 17:54 Відповісти
або вчіться аналізувати мову дипломатії, або пристуліть пельку, будь ласка
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23.05.2022 19:48 Відповісти
Я вже 2 тижні в коментах цю пропозицію озвучую.
Багато було підйобок про "диванного іксперда"...
Ну що далі? Де ці підйобщики?
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23.05.2022 17:54 Відповісти
видимо проблема не решается так просто. Версия в статье про "конвои" - это ночной кошмар Столтенберга про "столкновение с рашкой", версия про потопить флот - нет политической воли или у "запада" или у Зели. Даже если потопить флот - то будут стрелять из крымчега всякие бастионы, т.е придется уничожать и их. Вообщем как-то нереально все это
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23.05.2022 17:59 Відповісти
Пффф все реально! Давайте зброю відповідну і максимально швидко - Крим нахер з лиця землі знесемо.
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23.05.2022 18:26 Відповісти
З дивану? З дивану ви вже Маріуполь відбили і "Азовсталь" деблокували.
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23.05.2022 21:17 Відповісти
Є три варіанта..
1. Створити військово-морську коаліцію для деблокади портів України
2. Створити військово-морську коаліцію для супроводу торгівельних суден
3. Надати протикорабельні ракети дальньої дії які зможуть долітати до Севастополя
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23.05.2022 17:57 Відповісти
По-перше є ще і підводні човни, не кажучи про ППО головної бази. А по друге, що робити з авіацією та ракетами?
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23.05.2022 18:12 Відповісти
Защити аеродроми і пускові установки що ж ще.
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23.05.2022 18:28 Відповісти
А може тиснути на спільноту про введення блокади на торговий флот москалів?
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23.05.2022 18:32 Відповісти
Якщо тільки для зерна, то-"ніфіга, обойдётесь"!!Як на нас-то хай гинемо, а зерно-бо треба їсти..Якось не дуже гуманно..Чи "сайдёт"??
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23.05.2022 17:59 Відповісти
Баканов Ваня со своим шефом
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23.05.2022 18:01 Відповісти
Это будет также, как с закрытием неба.
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23.05.2022 18:04 Відповісти
не подождите еще пока русня все черное море заблокирует
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23.05.2022 18:05 Відповісти
Получается, реально Украина кормит туеву хучу людей ро миру. Тут и войну воюй, да еще за голодающих думать надо.
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23.05.2022 18:09 Відповісти
Потрібно організувати міжнародну пропагандистську кампанію, щоб якась організація на кшталт МКЧХ, ФАО ООН, ВООЗ (будь хто) з метою попередження (уникнення, подолання) голоду у країнах третього світу закуповувала на умовах франко-завод або франко-перевізник українське продовольство в портах великої Одеси. Для убезпечення транспортування мають бути організовані конвої (можна їх назвати, наприклад, "Конвої життя". Маркетологи щось придумають та розкрутять) у супроводі ВМС країн призначених ООН (ЄС, ВООЗ, будь кого). І нехай рашка покаже свою справжню пику всім хто ще хоче їй "зберегти обличчя"
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23.05.2022 18:10 Відповісти
Короче, крім ЗСУ не розблокує.
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23.05.2022 18:25 Відповісти
Himars и Harpoon - главные специалист по разблокировке портов.
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23.05.2022 18:56 Відповісти
Коаліцію можна створити, тільки Туреччина її в Чорне море не пустить, посилаючись на конвенцію Монтрьо.
Блокаду можна зняти іншим шляхом, надавши Україні пристойні ПКР. Один тільки комплекс Нептун з невеликою кількістю ракет он якої шкоди кацапському флоту наробив! А було б у нас з десяток таких комлексів з сотнею ракет ... Загнали б кацапські коробки в Новоросійськ і носа вони б звідти не показували.
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23.05.2022 18:56 Відповісти
Все предолжения от Литвы очень здравые.
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23.05.2022 21:20 Відповісти
А мені от цікаво, всі кажуть про нафтове ембарго для РФ, а про зернове ніхто. А що з продажами зерна рашистів?
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23.05.2022 23:15 Відповісти
 
 