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Новини Війна
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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 23.05.2022

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 23.05.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 89 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території республіки Білорусь залишається.

На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Російські окупанти не припиняють обстріли позицій Сил оборони, що розгорнуті у безпосередній близькості до державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку загарбники намагаються утримати займані рубежі. Обстрілюють українські війська з метою недопущення їх подальшого просування в бік державного кордону. Намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. При підтримці артилерії ворог відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстрілював з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ. Противник застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи в районі населеного пункту Студенок.

На Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону наших військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку. На Лиманському напрямку ведення активних бойових дій не відзначено. Ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктів у населеному пункті Лиман.

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На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, противник вів штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат і відступив. На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав. У напрямку на Луганське провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій наших військ з метою сковування їх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровський.

Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили 19 так званих "комендатур".

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. За наявною інформацією, з метою нарощування системи протиповітряної оборони, на території північно-західної частини тимчасово-окупованої Автономної Республіки Крим противник розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400.

Також читайте: Через втрати ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних БТГ, що формуються для відправки в Україну, - Генштаб ЗСУ

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України.

Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6519)


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Топ коментарі
+10
для кого и о чем эти "сводки" от генштабовских замполитов ?
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23.05.2022 18:49
+10
Шановний ГЕНШТАБ ! Я читаю ваші повідомлення кожного дня !
Ви завжди говорете - що ворог УСПІХУ НЕ МАВ !
ЯЛ ***** ТОДІ ВІН ОПИНИВСЯ В ЛИМАНІ ТА СЄВЕРОДОНЕЦЬКУ??????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2022 19:07
+7
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23.05.2022 19:08
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очередной облом у рашаговносми !!!
Я ХОЧУ ЖИТЬ В УКРАИНЕ!!! - сказал херсонец !!!

https://t.me/ukraine_ukrainy/3109
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23.05.2022 18:43 Відповісти
Лиман под Славянском!кто-то владеет информацией?говорят там орки контрнаступают и им типо это удаётся!правда или ложь?кто-то в курсе?
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23.05.2022 18:46 Відповісти
Лиман уже наполовину взяли. По крайней мере уже людей раздевают и обыскивают в северной части города. Пишут местные
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23.05.2022 18:49 Відповісти
На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении Луганска провел разведку боем, успеха не имел, отошел.
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23.05.2022 19:03 Відповісти
Частично Лиман взяли орки.
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23.05.2022 18:53 Відповісти
тебе лично они сказали что взяли фото видео доказательство? иначе это все дезинформация
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23.05.2022 19:05 Відповісти
судя по предыдущим событиям - об этом никто не скажет. Это просто выплывет само собой через несколько дней, но будут уже новые проблемы,и никто не обратит уже внимания, что Лиман там 3 дня назад оставлен.
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23.05.2022 19:12 Відповісти
А есть доказательства, что не взяли?
Подсказываю: смотри телеграмм-группы города.
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23.05.2022 23:23 Відповісти
для кого и о чем эти "сводки" от генштабовских замполитов ?
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23.05.2022 18:49 Відповісти
В комментариях никому нельзя верить...
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23.05.2022 18:55 Відповісти
Враг делает одно, делает другое, третье пятое десятое. Мотивации нет? Мы что -то делаем? Хотелось бы знать.
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23.05.2022 19:04 Відповісти
Шановний ГЕНШТАБ ! Я читаю ваші повідомлення кожного дня !
Ви завжди говорете - що ворог УСПІХУ НЕ МАВ !
ЯЛ ***** ТОДІ ВІН ОПИНИВСЯ В ЛИМАНІ ТА СЄВЕРОДОНЕЦЬКУ??????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.05.2022 19:07 Відповісти
Ну так оно и есть, орки везде отступают, только мы чегото села и города теряем(( Мироновский захватили возле Светлодарска - но успіху не мали(((
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23.05.2022 19:17 Відповісти
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23.05.2022 19:08 Відповісти
А че так скромно - молчим об обвале светлодарской дуги?! Орки уже в пригородах Светлодарска. Бои идут на улицах Лимана. Светлодарская дуга 8 лет держалась... Какой гений сначала сдал Попасную... Вова зе сними треуголку.. и с ермака с люсей арестович тоже... Враг ровняет с землей уже Бахмут, Соледар, Северск, Лиман, Святогорск... А вова договорняки с мертветчуком записывает.. видосики..
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23.05.2022 19:36 Відповісти
Ви помиляєтесь. Орки не візьмуть Світлодарськ і Луганське, так само, як і Миронівський.
Все це просто здають без бою наші...
Додам ще, що Попасну (хай говорять, що знищену вщент - а з яких це пір руїни міст вважалися менш придатними для оборони, ніж чисте поле?) теж здали.
Все, що відбувається там не піддається жодному логічному поясненню. Маріуполь кацапи взяли - там було оточення, блокада, неможливість посилити війська. Коли ж вижимаються наші війська з міста в глибині нашої оборони, коли орки з входом в місто вклинюються в нашу лінію оборони і місяцями товчуться в мішку, оточені з флангів, коли туди за багато тижнів кацапського наступу можна було давати стільки підкріплень і припасів, скільки треба - це не що інше, як здача міста ворогу (ну можна назвати відхід на кращі позиції...)
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23.05.2022 22:18 Відповісти
Де Бутусов? Що він скаже?
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23.05.2022 19:58 Відповісти
А кто ту дугу 8 лет штурмовал?
Кацапы прут в те районы все лучшее, что у них есть.
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23.05.2022 20:00 Відповісти
Сколько тут Гинденбургов с Веллингтонами невостребованных болтается.
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23.05.2022 20:17 Відповісти
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23.05.2022 21:16 Відповісти
 
 