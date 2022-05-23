Генерал Марченко про перспективи звільнення Херсона: "Треба мати сили та засоби один до трьох. Якщо там зарита рота, нам потрібно туди висувати мінімум батальйон"

Українській армії під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снігурівка Миколаївської області.

Про це в інтерв'ю сайту "Никвести" розповів генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової агресії РФ, передає Цензор.НЕТ.

Генерал каже, що на цих ділянках було втрачено тактичний час, що дозволило ворогові зайти туди й облаштуватися.

"Коли вони наступали з коліс, тоді простіше було чинити опір, воювати, а коли вони вже починають обладнати позиції, це вже називається позиційна оборона. Для того, щоб нам вибити ворога - про це говорять всі книжки, всі історії боїв - треба мати сили й засоби один до трьох. Якщо там зарита рота, нам потрібно туди висувати мінімум батальйон для того, щоб мати хоча б якусь перевагу", - каже Марченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генерал Марченко розповів, як вдалося захистити Миколаїв: "Мені 8 разів давали команду висадити в повітря Варварівський міст"

Відповідаючи на питання про складнощі звільнення окупованих міст, Марченко нагадав про принцип ЗСУ - не стріляти по мирному населенню.

"Якщо в перші дні війни вони виходили на дороги і ми їх успішно там лупили, вони потім зрозуміли - заходять в село, все, в село ми не стріляємо, тому що там наші люди. Був навіть такий випадок: голова ОТГ подзвонив, сказав:"Все, там людей немає, там купа танків, можете зносити з лиця землі це село". Потім, як виявилося, його просто взяли в полон і змусили зателефонувати. Всіх людей, які сиділи в підвалах, росіяни повиганяли наверх, самі поховалися в підвалах", - розповів він.

"У нас принципово - якщо в селі 3-4 сім'ї, ми по селу не б'ємо. Це ускладнювало наш опір і порядок ведення бойових дій, дуже сильно ускладнювало, але це наші принципи", - додав генерал.