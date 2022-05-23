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Новини Війна
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Генерал Марченко про перспективи звільнення Херсона: "Треба мати сили та засоби один до трьох. Якщо там зарита рота, нам потрібно туди висувати мінімум батальйон"

дмитро,марченко

Українській армії під силу звільнити від окупантів Херсон і селище Снігурівка Миколаївської області.

Про це в інтерв'ю сайту "Никвести" розповів генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової агресії РФ, передає Цензор.НЕТ.

Генерал каже, що на цих ділянках було втрачено тактичний час, що дозволило ворогові зайти туди й облаштуватися.

"Коли вони наступали з коліс, тоді простіше було чинити опір, воювати, а коли вони вже починають обладнати позиції, це вже називається позиційна оборона. Для того, щоб нам вибити ворога - про це говорять всі книжки, всі історії боїв - треба мати сили й засоби один до трьох. Якщо там зарита рота, нам потрібно туди висувати мінімум батальйон для того, щоб мати хоча б якусь перевагу", - каже Марченко.

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Відповідаючи на питання про складнощі звільнення окупованих міст, Марченко нагадав про принцип ЗСУ - не стріляти по мирному населенню.

"Якщо в перші дні війни вони виходили на дороги і ми їх успішно там лупили, вони потім зрозуміли - заходять в село, все, в село ми не стріляємо, тому що там наші люди. Був навіть такий випадок: голова ОТГ подзвонив, сказав:"Все, там людей немає, там купа танків, можете зносити з лиця землі це село". Потім, як виявилося, його просто взяли в полон і змусили зателефонувати. Всіх людей, які сиділи в підвалах, росіяни повиганяли наверх, самі поховалися в підвалах", - розповів він.

"У нас принципово - якщо в селі 3-4 сім'ї, ми по селу не б'ємо. Це ускладнювало наш опір і порядок ведення бойових дій, дуже сильно ускладнювало, але це наші принципи", - додав генерал.

Автор: 

Херсон (3337)


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Топ коментарі
+63
А якби якісь зрадники не розмінували Чонгар то Херсон би і ніколи не був би в окупації
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23.05.2022 19:05
+55
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23.05.2022 19:18
+49
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23.05.2022 19:17
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вот ты не строишь и больше не кому - слишком много диванных балаболов а пойти в военкомат некому
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23.05.2022 23:15 Відповісти
Головне завдання протриматись до підходу зброї по ленлізу там в поставках передбачено все до дрібниць головне не піддаватись на різну херню що пропонує ОП якщо щось на вигляд толкове то також 7 раз відміряти потім діяти бо знаєм хто в ОП засів.
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23.05.2022 21:47 Відповісти
Только на привозном много не навоюешь.Нужно и своё производить оружие а не только асфальт.
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23.05.2022 22:25 Відповісти
кончай бредить и фигню писать - типа нужно быть здоровым и богатым а не бедным и больным
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23.05.2022 23:16 Відповісти
3 місяці Залужний дивиться, як рашисти окопуються на Херсонщині! А потім ці зелені тварюки піарять його в соцрекламах на марафоні! Досі немає жодної навіть підготовки для деокупації! Вся нова зброя і оті всі ленд- лізи деінде, але вже точно не на херсонсько-миколаївському напрямку! На Донбасі повна срака, і замість того щоб допомогти йому відкриттям 'другого фронту' інтенсивними боями за Херсонщину, влада звинувачує громадян в 'розведенні зради'! А ми,громадяни, теж молодці- сидимо на сраці і нічого не робимо! Хоча ні, робимо, в чергах за марками стоїмо тисячами....
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23.05.2022 22:23 Відповісти
Это советский подход. Типа , бабы ещё нарожают. Нужна работа диверсионных групп, выявления снабжения боеприпасами ! Наведение артиллерии на огневые точки ! Зачем вести людей на оборудованные окопы ? Сейчас должно быть намного легче для мобильных групп ! Нужно понимать , что расиянам безразлична судьба своих , которые погибают за путлера. А на Украинцев им тем более . Что бы победить орков нужно постоянно их терроризировать и не давать спокойно себя чувствовать на оккупированых территориях !
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23.05.2022 22:32 Відповісти
Это Вы сейчас обвинили Марченко в советском подходе и учите его как вести военные действия, я правильно понял?
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23.05.2022 22:49 Відповісти
Хм, батальйон.. А чого ні полк?
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13.07.2022 19:00 Відповісти
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