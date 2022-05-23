ОП про шостий пакет санкцій ЄС: Угорщина досі блокує ембарго на російську нафту

Угорщина продовжує блокувати ухвалення шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації в частині нафтового ембарго.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Шостий пакет санкцій ЄС. Дискусії і в Європейській комісії, і серед держав-членів тривають і, очевидно, триватимуть на цьому тижні. На жаль, одна країна досі продовжує блокувати цей пакет санкцій продовжує блокувати конкретну санкцію, яка полягає в ембарго на постачання російської нафти", - сказав Жовква.

За його словами, керівництво ЄК й окремі лідери держав-членів ЄС докладають зусиль, аби "переконати лідера Угорської Республіки не політизувати це питання, відкинути будь-які амбіції і дійсно продемонструвати ту єдність, якою пишається ЄС".

"На жаль, від Угорщини ми чуємо поки, що спекуляції щодо тих чи інших витрат, які Угорщина буде змушена зазнати для того, щоб позбутися залежності від російської нафти. Спекулюючи тими чи іншими цифрами, насправді бачимо, що угорська сторона хоче проявляти політичний статус", – зауважив заступник глави ОП.

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Він пояснив, що низка держав наразі також мають високу залежність від російської нафти, але вже сьогодні намагаються знайти альтернативні джерела постачання нафти і газу.

"Сподіваємось, що ці дискусії будуть позитивними і врешті-решт шостий, такий уже очікуваний пакет санкцій буде прийнятий незабаром", – підкреслив Жовква.