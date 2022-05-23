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Новини Санкції проти Росії
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ОП про шостий пакет санкцій ЄС: Угорщина досі блокує ембарго на російську нафту

жовква

Угорщина продовжує блокувати ухвалення шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації в частині нафтового ембарго.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Шостий пакет санкцій ЄС. Дискусії і в Європейській комісії, і серед держав-членів тривають і, очевидно, триватимуть на цьому тижні. На жаль, одна країна досі продовжує блокувати цей пакет санкцій продовжує блокувати конкретну санкцію, яка полягає в ембарго на постачання російської нафти", - сказав Жовква.

За його словами, керівництво ЄК й окремі лідери держав-членів ЄС докладають зусиль, аби "переконати лідера Угорської Республіки не політизувати це питання, відкинути будь-які амбіції і дійсно продемонструвати ту єдність, якою пишається ЄС".

"На жаль, від Угорщини ми чуємо поки, що спекуляції щодо тих чи інших витрат, які Угорщина буде змушена зазнати для того, щоб позбутися залежності від російської нафти. Спекулюючи тими чи іншими цифрами, насправді бачимо, що угорська сторона хоче проявляти політичний статус", – зауважив заступник глави ОП.

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Він пояснив, що низка держав наразі також мають високу залежність від російської нафти, але вже сьогодні намагаються знайти альтернативні джерела постачання нафти і газу.

"Сподіваємось, що ці дискусії будуть позитивними і врешті-решт шостий, такий уже очікуваний пакет санкцій буде прийнятий незабаром", – підкреслив Жовква.

Автор: 

Угорщина (2265) нафта (5494) росія (64984) Євросоюз (13351) ембарго (305) Офіс Президента (2021) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+13
Лайно й надалі залишається лайном...
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23.05.2022 19:31
+9
Альтернативы военному пути освобождения Украины не существует. Как видим, санкции хоть и действуют, но на пол шишечки. Залог победы это ВСУ и ленд лиз.
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23.05.2022 19:35
+8
Чмошні мадяри, крапка.
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23.05.2022 19:34
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23.05.2022 19:31 Відповісти
А что найвеличнейший не может договоритсы? Плогой переговорщик или суфлер глючит по мадьярски?
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23.05.2022 20:54 Відповісти
Чмошні мадяри, крапка.
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23.05.2022 19:34 Відповісти
****** такі ******
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23.05.2022 19:34 Відповісти
Альтернативы военному пути освобождения Украины не существует. Как видим, санкции хоть и действуют, но на пол шишечки. Залог победы это ВСУ и ленд лиз.
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23.05.2022 19:35 Відповісти
Чому Україні не закрити нафтопровід "дружба"?
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23.05.2022 19:37 Відповісти
Вітренко чекає на гроші. До речі,а чому Україна вирішила,що їм усі щось винні. Може досить кошмарить Європу, ваш президент не жадний,йому запросто землі роздавати. Наведіть порядок у себе,а потім і требуйте з других. Завтра зе буде з ботоксним цилуватись, а Європа за це платить.
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23.05.2022 19:46 Відповісти
вже другий місяць не можуть той шостий пакет прийняти... Про сьомий, напевне, навіть мови не буде.
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23.05.2022 19:37 Відповісти
Орбан ведет Венгрию в помойную яму. Все венгры в будущем будут расплачиваться за помощь агрессору.
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23.05.2022 19:37 Відповісти
надда нииимного падаждать, как и комунизьму
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23.05.2022 19:40 Відповісти
Венгрия блокирует а все остальные (кроме Польши и Великобритании) рады изнутри и внутри себе говорят спасибо венграм.
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23.05.2022 19:43 Відповісти
типа с себя ответственность сняли
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23.05.2022 19:46 Відповісти
с мадьярами ************* все понятно. Мне интересно , что сделал, делает офис Дермака, чтобы изменить ситуацию. Рассказывать, про то что угорцы "казлы" нам уже не надо
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23.05.2022 19:48 Відповісти
Я собі на кнопочному телефоні "Nokia" давно написав, під час війни, що Угорщина-підла нація, це я мягко, без матюків, у телефоні по другому записано. Я їм, *****, не пробачу-для мене, це гнила нація. Своїм дітям вже розказав, хто такі"мадяри", скоро будуть внуки, і їм порозказую.
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23.05.2022 19:50 Відповісти
а пан Жовква не хочу розповісти, що ОПа зробила, щоб змусити Угорщину йти на поступки? Ну, там, Кулеба провів перемовини чи Гундосик відосік для Орбана записав або зателефонував Віте (Орбану)?
Нє?
Дійсно, воно ж так круто у піджачку сидіти та триндіти "йой, які ж ці угорці підлі та необачні", так? може, тре було розповісти, що від москальні страдають в Україні також угорці, як нацменщини?
Щось подзадовбало вже ця тупа констатація "угорці заважають, Шольц не відправляє "Абрамси", Ердоган не відправив спецназ до Маріка, американці ядрьону бомбу за ленд-лізом не надають"! А де ДІЇ, владні дебіли?? Що ви робите впродовж цих місяців, щоб все вдавалось зробити?? Ліпите відосіки з Медведчуком та його несподіванними зізнаннями? чи триндите, що московських попів "неначасі" заборонити??
Жерсть просто, а не ЗЕ-команда !!
Слава українській нації та неперемоднім ЗСУ!!!
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23.05.2022 19:54 Відповісти
Проблема не в швали, проблема в структуре ес. Идиотизмлм было давать любой моське блокировать любые решения ЕС. Об этом говорили ещё более двадцати лет назад.
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23.05.2022 20:12 Відповісти
ОТ цікаво-якому дибілу прийшла в голову ідея прийняти закон з накладення вето,коли один неадекват плута педалі решті суспільства?
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23.05.2022 20:13 Відповісти
ES dumajet bez vengrov priniat embargo po nefti.Mozet vasim nado s vengrami peregovorit prigrozit im sto porviote dipotnosenyje s nimi,poskolku oni jest sojuzniki raski priamom smysle
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23.05.2022 20:24 Відповісти
Орбан і Сіярто два псевдо європейські каліровані півні які водять за носа всіх і сподіваються що це їм зійде з рук. Всидіти на двох стільцях не вийде, сосати прийдеться тільки член пУтіна.
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23.05.2022 21:31 Відповісти
 
 